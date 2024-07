Stor underhållning - Sirius mot tung seger

Höjdaren! - 1. Sirius - GAIS

Stor underhållning på “Studan” - till Stryktipset

Jag och många i den storpublik som fanns på plats på Gamla Ullevi i den allsvenska återstarten hade nog väntat sig en sprakande tillställning mellan GAIS och Hammarby. Riktigt så blev det inte, i synnerhet inte i den första halvleken. “Makrillarna” var något sämre än motståndarna före paus, utan att släppa till några större farligheter. I den andra tog Fidde Holmbergs herrskap över och låg på för ett avgörande, utan att nå hela vägen fram.

Nye Lucas Hedlund stod för en mycket övertygande debut, där det enda som saknades var målet. Tillsammans med Axel Henriksson, Celik och övriga i det grönsvarta kollektivet kan Hedlund uträtta stora saker under hösten. Två andra pusselbitar som gjort betydande offensiva bidrag under vårsäsongen saknas emellertid när lagbussen avgår från Götet med slutdestination Uppsala. Jag talar om avstängda William Milovanovic och Joackim Åberg.

Sirius hade all anledning att vara missnöjda med insatsen senast mot Mjällby, även om de lika gärna kunde ha fått med sig alla poäng hem från Listerlandet. I en undermålig tillställning stod det 2-2 in på stopptid, där två omdiskuterade straffsituationer fällde avgörandet. Melker Heier fick ingenting med sig när han gick i marken och i den efterföljande sekvensen blåstes det åt andra hållet efter Nwadikes knuff. Ridå.

Filip Olsson gjorde ett av IKS-målen efter ett fint inspel. Efter kassen tvingades han att utgå efter att ha fått en motståndares dobbar på knäet. Det ledde till ett jack och med tanke på att det är ett knä med lite historik valde blåsvart att inte ta några risker. Det återstår att se om Olsson är spelklar. Detsamma gäller för Joakim Persson, som spåddes kunna få sitt stora genombrott men som har dragits med en hjärnskakning. Det vore en enorm injektion.

Det är inget snack om att hemmalagets kvalitet finns längre fram i planen. Backlinjen med Murbeck och lovande men oslipade Jeng har lämnat en del övrigt att önska. Tånnander mellan stolparna har inte varit det givna förstavalet förrän Mitov Nilsson lämnade. Salech, Milleskog och eventuellt Persson är däremot en offensiv trio som heter duga. Ettan är första tecken ned på min lapp. Tvåan slår följe på större system.

Notabla avbräck

Egzon Binaku, GAIS (fotskada)

William Milovanovic, GAIS (avstängd)

Joackim Åberg, GAIS (avstängd)

Tobias Carlsson, Sirius (huvudskada)

Osäker till spel

Richard Friday, GAIS (korsbandsskada)

Filip Beckman, GAIS (höftskada)

Jack Cooper Love, GAIS (känning)

Joakim Persson, Sirius (hjärnskakning)

Filip Olsson, Sirius (knäskada)

Banken! - 2. Brann - Haugesund

Brann studsar tillbaka - till Stryktipset

Seriefinalen mot Bodö/Glimt var tänkt att bli tillfället då finlirarna från Bergen spände musklerna i guldstriden. Redan efter tio minuter stod det dock klart att så inte skulle bli fallet. Då såg lagkaptenen tillika Elfsborgs-bekantingen Sivert Heltne Nilsen rött och resten av matchen var ett enda långt lidande. 1-5-förlusten innebär att Brann riskerar att bli omkörda av såväl Molde som Viking. Eirik Horneland behöver få sin skuta på rätt köl per omgående.

Allt talar för att det var det sista som Heltne Nilsen gjorde iklädd värdarnas ställ. Hemmasonen har haft en blandad relation till supportrarna efter att ha omgärdats av idel flyttrykten redan i fjol. Då blev han kvar. Men i onsdags stack den stora ledaren och mittfältsdominanten till Skottland för en medicinsk undersökning och ett treårskontrakt lär vara signerat och klart innan lördag. Ny klubbadress: Jimmy Thelins Aberdeen.

Haugesund gick på en riktigt tung mina mot Sarpsborg i återstarten efter uppehållet. Trots att Sondre Liseth visades ut sent i den första halvleken lyckades “Fiskmåsarna” lösa en ledningsboll genom Mathias Sauer. Jo Inge Berget kvitterade drygt tio minuter senare och långt in på tilläggstiden såg det ut att bli delad pott. Berget var dock inte klar där. Ytterligare en boll letade sig in bakom Egil Selvik i det absoluta slutskedet, till FKH:s stora förtret.

1-2-nederlaget innebar att lördagens gäster halkade ned på negativ kvalplats. Med en likblek offensiv och sämst underliggande statistik av samtliga är det troligt att Sancheev Manoharans mannar är i bottenskiktet för att stanna och kommer att få slåss för kontraktet hela vägen in i kaklet. Med Liseth på botbänken, Seone tveksam med ljumskbekymmer och kreativa Eskesen osäker med en gipsad arm har de vitblåa extra lite att komma med.

I en lång och hård kamp för överlevnad är det sannerligen inte borta mot ett av seriens bästa lag som Haugesund ska ta sina poäng. Även om streckningen till vänster sticker mot skyarna ser jag ingen anledning att blicka bortom ettan. Så pass stor är klasskillnaden här på Stadion. Bård Finne och hans vänner studsar tillbaka och löser en komfortabel trea. Jag singlar vänstertecknet och letar skrällar på annat håll.

Notabla avbräck

Ole Didrik Blomberg, Brann (underkroppsskada)

Jonas Torsvik, Brann (ljumskskada)

Niklas Jensen Wassberg, Brann (knäskada)

Sivert Heltne Nilsen, Brann (avstängd)

Sondre Liseth, Haugesund (avstängd)

Osäker till spel

Moonga Simba, Brann (smäll)

Martin Samuelsen, Haugesund (lårskada)

Ismaël Seone, Haugesund (ljumsskada)

Julius Eskesen, Haugesund (armskada)

Helgarderingen! - 6. Sandefjord - Bodö/Glimt

Anfallskris i Bodö/Glimt - till Stryktipset

Två tabellextremer drabbar samman på Jotun Arena i vad som inte behöver bli lika ensidigt som ställningen antyder. Sandefjord har visat livstecken mot slutet, även om de inte alltid har fått resultaten med sig. 1-1 borta mot Strömsgodset var ett fall framåt fastän motståndarna var närmast ett segermål. Eman Markovic förblev utanför målprotokollet, men har visat målform mot slutet. Bland annat när lagen möttes innan uppehållet.

På Aspmyra stod de rödblåa för en av säsongens bästa insatser så långt. Markovic ledningsmål kvitterades från straffpunkten i den första halvlekens sjätte tilläggsminut. 1-1 stod sig sedermera linan ut och det var sannerligen inte tal om någon stöld. Där visade Andreas Tegström och company att de inte är sämst i klassen. Ska de kunna lyfta från bottenträsket krävs att den illröda sviten på hemmagräs bryts.

Bodö/Glimt har repat sig efter den ovan nämnda plumpen. Tre raka segrar, den senaste med 5-1 i seriefinalen mot Brann, medför att Knudsens killar har gjort ett rejält ryck i toppen av tabellen. Imponerande, inte minst med tanke på att truppsituationen i de offensiva leden är allt annat än optimal. Högh, Espejord och Sörli är alla offensiva krafter som är uträknade till denna kamp på grund av skada. Ett ännu större tapp lär bli officiellt innan denna dust.

Samstämmiga uppgifter gör gällande att Albert Grönbæk är förlorad. I utbyte får “Glimt” en rekordsumma motsvarande över 170 miljoner kronor från franska Rennes. Dansken har dominerat i Eliteserien sedan ankomsten från AGF. Hans offensiva bidrag har varit extra viktigt när den offensiva slagstyrkan har varit begränsad. Bajen-floppen August Mikkelsen och Jens Petter Hauge har fått stort förtroende utan att göra något större väsen av sig.

Att ersätta Grönbæk på kort sikt är helt omöjligt. Unge Isak Määttä sägs vara på väg in, men skulle dealen gå i lås innan denna dust har jag likväl svårt att se hur han ska bli spelklar i tid. Dessutom är det ett namn för framtiden. När gästernas offensiva bryderier kombineras med faktumet att mittbacken Brede Moe är tveksam efter att ha utgått senast är jag tidigt på plats med samtliga tecken i hopp om en knall.

Missar matchen

Sondre Sörli, Bodö/Glimt (fotledsskada)

Kasper Högh, Bodö/Glimt (lårskada)

Runar Espejord, Bodö/Glimt (knäseneskada)

Darrell Tibell, Sandefjord (okänd skada)

Osäker till spel

Brede Moe, Bodö/Glimt (smäll)

Albert Grönbæk, Bodö/Glimt (övergång)

Aleksander Damjanovic Nilsson, Sandefjord (okänd skada)

Fredrik Pedersen, Sandefjord (smäll)