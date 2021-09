"Storfavoriterna - Liverpool öser på"

Skrällchansen! - 1. Burnley - Arsenal Tuff match för Arsenal Arsenal tog en minst sagt efterlängtad seger när Norwich besegrades hemma med 1-0. Det var dock en trepoängare som satt väldigt långt inne och mot slutet hade Kanariefåglarna ett par chanser att kvittera. White och Gabriel såg inte ut att vara helt bekväma med varandra i mittförsvaret. Det blev bättre stadga på mittfältet när Partey kom in och röjde loss mot slutet och ghananen ska vara fit för att spela 90 minuter nu. Det ger en boost till gästerna som också fick se Tomiyasu göra en fin debut på högerbacken. Framåt fick Aubameyang näta även om det var en tap-in från en meters avstånd. Viktigt för strikern som har haft det så tufft under det senaste året med formsvackor, malaria och corona. Pépé låg bakom målet med dubbla stolpträffar och det är The Gunners kanske allra största hot framåt för tillfället. Burnley startade starkt mot Everton och 1-0-målet, som nickades in av Ben Mee, var inte alls orättvist. Efter det hade dock The Clarets enorma problem att hänga med i tempot som Everton vred upp. Tre baklängesmål hittade in inom sex minuter och det kunde faktiskt blivit mer än så. Bakåt har helt klart Sean Dyches gäng en del att jobba på. Tarkowski och Mee är två extremt starka duellspelare, men de har svårt att hänga med i djupled. Framåt såg Burnley spännande ut och de hade faktiskt en något högre xG än vad Everton hade. Gudmundsson gjorde sin bästa match för säsongen ute på sin kant och på motsatt sida var McNeil fyndig. Det mesta handlar dock om de två fyrtornen på topp, Ashley Barnes och Chris Wood. De är stora, tuffa och lite småfula vilket får vilket försvar som helst ur balans. Nu ställs de dessutom mot ett av de försvar som är enklast att få ur balans i hela ligan. Arsenal har tre raka möten med Burnley utan seger och brukar ha väldigt svårt att räcka till mot fysiska lag. Kolla bara på Brentfords 2-0-mål i premiären, sådana situationer kommer Londonklubben få hantera stup i kvarten borta mot Burnley och det är inte säkert de löser den uppgiften. Samtidigt bör Saka, Aubameyang och Pépé kunna löpa ifrån värdarnas stabbiga försvar. Ovisst är bara förnamnet på Turf Moor och alla tecken behövs. Missar matchen Granit Xhaka, Arsenal (avstängd)

Mohamed Elneny, Arsenal (muskelskada)

Kevin Long, Burnley (vadskada)

Dale Stephens, Burnley (vristskada)

Connor Roberts, Burnley (ljumskskada) Osäker till spel Rob Holding, Arsenal (knäskada)

Nathan Collins, Burnley (mjukdelsskada)

Storfavoriten! - 2. Liverpool - Crystal Palace Fördel Liverpool på Anfield Liverpool har inlett seriespelet med tio pinnar på fyra omgångar och hänger med i toppen av tabellen. Dessutom vann de onsdagens match mot Milan i Champions League. Klopps gäng tänker vara med och slåss på alla håll och kanter denna säsong. Mot Milan roterade den tyske tränaren på vissa positioner och bland annat startade Sadio Mané och Virgil van Dijk på bänken. Den duon lär finnas med i elvan nu. Mané ersattes av Origi och det är en perfekt ersättare att ha i truppen, men visst höjs kvalitén när senegalesen tar plats bredvid Jota och Salah. Firmino är alltjämt skadad. Gomez och Matip tog hand om försvaret i Van Dijks frånvaro och på den positionen finns även Konaté numer. Henderson (målskytt i matchen), Fabinho och Keita startade på mitten och det är en trio som jagar livet ur sina motståndare. Behövs det en snidare istället är det bara att plocka in Thiago. Crystal Palace kan såklart inte matcha den uppställningen, men huvudstadslaget kommer från en perfekt genomförd match mot Tottenham som slutade 3-0 till Örnarna. Wilfried Zaha skojade med sina motståndare och på topp fick Odsonne Édouard göra en perfekt debut när han hoppade in och nätade två gånger om. Patrick Vieira är som bekant tränare hos Palace och han förlorar helt enkelt inte mot Spurs. Conor Gallagher, som var i West Bromwich förra säsongen, har lånats in från Chelsea och han har fått en perfekt start i sin nya klubb. Det blonda yrvädret noterades för en assist mot Tottenham och har därmed gjort tre poäng på de senaste två matcherna. Inte illa för en mittfältare. Med Benteke och Ayew som övriga offensiva hot har Gallagher skickliga spelare att kombinera sig fram med. Liverpool ska gälla som favoriter mot i stort sett vilket motstånd som helst hemma på Anfield Road och då ettan ser ut att hamna kring 1,20 i odds innebär det att den gott och väl kan streckas upp till 80 procent utan att tappa värde. Jag tror dock att den kommer sluta högre än så och vill därför gärna få med ett kryss om plånboken räcker till. Får Örnarna till en riktig fullträff är det inte helt otänkbart att de tar en pinne av ett slitet hemmalag.. Missar matchen Harvey Elliott, Liverpool (vristskada)

Roberto Firmino, Liverpool (knäseneskada)

Eberechi Eze, Crystal Palace (hälseneskada)

Jeffrey Schlupp, Crystal Palace (knäseneskada)

Nathan Ferguson, Crystal Palace (hälseneskada) Osäker till spel Neco Williams, LIverpool (fotskada)

Spiken! - 3. Manchester City - Southampton Maskinen Manchester City rullar vidare Det bjöds på stor underhållning på Etihad Stadium under onsdagen när RB Leipzig kom på besök. City besegrade tyskarna med hela 6-3 och offensivt kom de ljusblå som vanligt till enormt mycket målchanser. Jack Grealish hade lekstuga och dessutom var Kevin de Bruyne tillbaka i laget och visade klassen direkt. Som grädde på moset fick Phil Foden göra sina 20 första minuter för säsongen. Framåt har nu Pep Guardiola alla sina stjärnor tillgängliga och det är då en mäktig uppsättning spelare han har att jobba med. Förutom de som redan nämnts hittas Jesus, Torres, Mahrez och Sterling. Vilken bredd. Försvaret såg desto virrigare ut mot Leipzig och det kan bero på att Aké startade bredvid Dias. Både Stones och Laporte hade dragit på sig skador under landslagsuppehållet deklarerade Pep, något som känns märkligt då Laporte spelade 90 minuter mot Leicester fyra dagar innan matchen mot Leipzig. Southampton löste en pinne hemma mot West Ham och har tre raka kryss i Premier League. Dock inga segrar så långt och The Saints ser faktiskt inget vidare ut. Känslan är att sydkustlaget får svårt att hänga kvar i det engelska finrummet. Jannik Vestergaard och Danny Ings har försvunnit från klubben och det var två bärande pelare i Hasenhüttls lagbygge. Ings har ersatts av Adam Armstrong som vräkte in mål i The Championship i fjol och även om det kan bli bra i framtiden har han en ganska bra bit fram till att vara lika vass som Ings. I mittförsvaret kamperar Stephens och Salisu nuförtiden och det är inte seriens bästa mittbackspar. Visst är Ward-Prowse och Romeu skickliga på mittfältet, men här blir det mycket jaga för den duon. Manchester City vann motsvarande möte i mars månad med 5-2 och har vunnit nio av de tio senaste inbördes mötena. Det var 17 år sedan Southampton vann borta mot de ljusblå och då var det ett hemmalag av en helt annan kaliber. Detta blir kattens lek med råttan och känslan är att City gör så många mål de känner för just den dagen. Ettan är i vilket fall som helst odiskutabel och spikas trots stenhård streckning. Missar matchen Benjamin Mendy, Manchester City (avstängd av klubben)

Liam Delap, Manchester City (muskelskada)

Zack Steffen, Manchester City (corona)

Shane Long, Southampton (corona)

Stuart Armstrong, Southampton (vadskada)

Theo Walcott, Southampton (muskelskada)

William Smallbone, Southampton (knäskada) Osäker till spel John Stones, Manchester City (oklart)

Aymeric Laporte, Manchester City (oklart)