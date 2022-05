"Stormöte - Liverpools kvadrupeljakt fortsätter"

Den sista omgången av The Championship spelas klockan 13.30 på lördagen vilket gör att inga matcher från den ligan finns med på veckans Stryktips. Hela sex kamper från Premier League har däremot letat sig in och dessutom ska vi titta till fajter från Allsvenskan, Serie A, La Liga och en fransk cupfinal. Två matcher från den sista omgången av League Two kompletterar det hela. En väldigt trevlig rad med gott om fina drag och med 14 miljoner kronor i jackpot finns det många skäl till att lämna in en rad. Det gör jag i vanlig ordning och vill ni köpa andelar i mitt system är det länken här nedan som gäller.

Höjdaren! - 1. Liverpool - Tottenham Liverpool jagar historisk kvadrupel Vilken säsong Liverpool gör. De har redan vunnit Ligacupen, är i final i FA-cupen och Champions League samt slåss i toppen av Premier League. När de nu slipper Manchester City i finalen av Champions League är de rödklädda klara favoriter till att plocka hem den turneringen. Klopps gäng hade ovanligt stora problem i den första halvleken borta mot Villarreal och låg under med 0-2 i paus då, men vände på steken i den andra akten och kunde åka hem med 3-2 (totalt 5-2) i ryggen. Luis Díaz var en stor anledning till vändningen då. Colombianen ersatte Jota i paus och genast fick Liverpool ett betydligt bättre anfallsspel. Han bör starta här. I övrigt är det inte läge att rotera speciellt mycket för Klopp då de behöver tre pinnar för att sätta press på City inför deras fajt mot svårspelade Newcastle under söndagen. Vi bör därför få se Salah och Mané på topp ihop med Díaz och spelare som Fabinho och Thiago strax bakom. Tottenham har blandat och gett hejvilt under säsongen och ligger femma i tabellen med två poäng upp till värsta rivalen Arsenal. Ett Arsenal de ska möta på torsdag i ett stekhett North London Derby. Spurs behöver verkligen ta poäng här för att inte avståndet mellan lagen ska växa till fem poäng inför den bataljen. Det är dock en av seriens allra tuffaste uppgifter de står inför. Närmast kommer de från 3-1 mot ett minst sagt reservbetonat Leicester där Heung-Min Son var fantastisk med två mål och en assist. Båda målen spelades sydkoreanen fram av inhopparen Kulusevski, även om Sons 3-0-mål inte hade så mycket med passningen att göra. Då skruvade han in en boll från en bit utanför straffområdet. Mycket vackert. Som vanligt är Tottenham beroende av att Son och Kane har en bra dag och mot ett Liverpool som trycker upp sin backlinje hur högt som helst finns det åtminstone ytor att springa på. Tottenham har gjort det bra mot storlagen då de gillar att ligga på rulle och komma i snabba omställningar, men just Liverpool har passat ganska illa. De sju senaste mötena har gett sex segrar för de rödklädda och ett kryss. The Reds har dessutom den magiska sviten 14-3-0 hemma på Anfield Road i ligaspelet denna säsong och första förlusten kommer knappast här. Trolig etta som jag i första hand väljer att spika. Stiger den upp över 70-strecket lär dock krysset följa med på andelssystemet. Missar matchen Sergio Reguilón, Tottenham (ljumskskada)

Matt Doherty, Tottenham (knäskada)

Oliver Skipp, Tottenham (ljumskskada)

Japhet Tanganga, Tottenham (knäskada) Osäker till spel Roberto Firmino, Liverpool (fotskada)

Spiken! - 2. Chelsea - Wolverhampton Chelsea tar viktig trepoängare Det råder stor osäkerhet kring Chelseas framtid och vad som händer med försäljningen av klubben återstår att se. Om turerna runt Abramovich har påverkat spelarna låter jag vara osagt, men sanningen är att Chelsea inte har sett speciellt bra ut de senaste veckorna. Närmast kommer de från en 0-1-förlust mot usla Everton. Det har gjort att The Blues har blivit indragna i kampen om Champions League-platserna. Chelsea ligger trea i Premier League, men har bara tre pinnar ner till fyran Arsenal och ytterligare två poäng till Tottenham. Poängförlust här och det kan bli en jobbig avslutning för Tuchels mannar. Räkna därför med ett helfokuserat hemmagäng som i grunden är ett väldigt bra fotbollslag. Trion Havertz, Mount och Werner lär få chansen på topp igen medan Rüdiger tar hand om försvaret. Världsklasspelare allihop. Wolverhampton verkar mer eller mindre ha lagt ner sin säsong och har halkat ner på en åttondeplats i tabellen. Tre raka förluster finns på kontot och på dessa matcher har inte Vargarna mäktat med något mål framåt. Närmast kommer Bruno Lages gäng från en riktig stjärnsmäll då de torskade med 0-3 hemma mot Brighton. En match där de orangesvarta var mer eller mindre utspelade. Podence saknades då och riskerar att missa även denna kamp. Utan hans trollkonster ser gästerna minst sagt trubbiga ut. Hwang och Silva startade på topp mot Brighton och det fungerade inte alls. Här bör Raúl Jiménez ta plats från start igen även om det ska sägas att det inte är någon frälsare direkt. Han har bara nätat sex gånger på sina 30 framträdanden i ligan denna säsong. I övrigt ser laget okej ut med Neves, Moutinho och Dendoncker på mitten och Saïss, Coady samt Boly i försvaret. Wolves har faktiskt tre raka möten med Chelsea utan förlust, men här lär det bli tuffare för besökarna. Det är Londonklubben som har klart mest att spela för och de har även ett bättre spelarmaterial. Ett ruggigt formsvagt Wolverhampton får svårt att hänga med i svängarna och ettan känns given. Spika på! Missar matchen Benjamin Chilwell, Chelsea (knäskada)

Max Kilman, Wolverhampton (vristskada)

Nélson Semedo, Wolverhampton (knäseneskada) Osäker till spel Ross Barkley, Chelsea (sjuk)

Callum Hudson-Odoi, Chelsea (ryggskada)

Jorginho, Chelsea (Mjukdelsskada)

N’Golo Kanté, Chelsea (mjukdelsskada)

Andreas Christensen, Chelsea (magproblem)

Daniel Podence, Wolverhampton (fotskada)

Skrällchansen! - 3. Brighton - Manchester United Brighton löser poäng Manchester Uniteds kräftgång har knappast gått någon obemärkt förbi, men det ska sägas att spelmässigt har det sett bättre ut de senaste veckorna. Förlusten borta mot Arsenal var knapp och efter det tog Rangnicks gäng poäng hemma mot Chelsea, även om det var en ganska oförtjänt sådan. I måndags var det heller inget snack när Brentford kördes över med 3-0 hemma på Old Trafford. Elanga såg vass ut då och skapade gott om chanser tillsammans med Ronaldo, Fernandes och Mata som fick göra en oväntad start. På mittfältet såg McTominay och Matic ut att trivas ganska bra tillsammans, men frågan är om inte den duon splittras nu när Fred är återställd från sin skada. Bakåt var Varane och Nilsson Lindelöf stabila och även om Maguire är kvitt sin knäskada borde inte det vandrande kylskåpet få en plats i elvan här. Brighton är omöjliga att bli kloka på, men när de har dagen spelar de en fantastisk fotboll. Förra lördagen körde de över Wolverhampton efter noter och vann matchen med hela 3-0. Då passade ändå Mac Allister på att bränna en straff. Welbeck löpte på allt längst fram och är säkerligen sugen på att göra ett bra intryck mot sin gamla klubb. Maupay vilades hela matchen och där har Potter ett ordentligt sparkapital. En spelare som förtjänar enormt med beröm är Moisés Caicedo. Han har inte spelat speciellt mycket i sin Brighton-karriär, men har fått göra flera matcher under de senaste veckorna och varit briljant på mitten. Han lär starta centralt igen med fantastiska Yves Bissouma vid sin sida. Det är en duo som jag faktiskt håller högre än Uniteds mittfält. Den stora nyckeln för Fiskmåsarna blir om Lewis Dunk klarar av att hantera Ronaldo. Brighton har sju raka förluster mot Manchester United, men förutom mot just United brukar de stå för finfina insatser när topplag står på programmet. Under säsongen har de tagit fyra poäng mot Arsenal, tre mot Tottenham, två mot Chelsea och en mot Liverpool. Ett skakigt Manchester United är ingen omöjlig motståndare att rå på. Jag föredrar vänstersidan på sydkusten och klickar i 1X. Missar matchen Enoch Mwepu, Brighton (ljumskskada)

Jakub Moder, Brighton (knäskada)

Paul Pogba, Manchester United (vadskada)

Luke Shaw, Manchester United (skenbensskada)

Mason Greenwood, Manchester United (avstängd av klubben) Osäker till spel Jeremy Sarmiento, Brighton (knäseneskada)

Jadon Sancho, Manchester United (sjuk)

Aaron Wan-Bissaka, Manchester United (mjukdelsskada)

Harry Maguire, Manchester United (knäskada)