Svår bortamatch väntar Liverpool

Spiken - 1. Chelsea - Newcastle

Tre friska pinnar för Chelsea!

Premier League är tillbaka efter att lagen fokuserat på FA-cupen den gångna helgen. Där avancerade Chelsea utan problem hemma mot Nottingham (2-0), medan Newcastle bara fick 1-1 på St James’ Park mot Blackburn och nu tvingas till omspel i veckan. Innan dess möts alltså de båda lagen på Stamford Bridge under lördagskvällen.

Chelsea har även hunnit med en match i Ligacupen mot Tottenham i tisdags. Där blev det en tung 0-1 förlust på Wembley trots att The Blues sett över hela matchen var det klart bättre laget. Det var tredje gången på de sex senaste matcherna Maurizio Sarris lag blivit nollat, något oroväckande givetvis. Det ska dock sägas att det inte varit några fel på prestationerna generellt.

Skadeläget har också ljusnat. Olivier Giroud och Pedro är båda tillbaka jämfört med senaste Premier League-matchen mot Southampton och supertalangen Callum Hudson-Odoi, som gjort stora avtryck den senaste veckan, finns också tillgänglig. Ruben Loftus-Cheek saknas dock och Álvaro Morata är ett frågetecken.

Hos Newcastle är frånvarosituationen något mer kännbar. Yoshinori Muto och Ki Sung-Yueng är iväg på Asiatiska Mästerskapen och är helt borta från denna tillställning. Dessutom är mittbacken Federico Fernández och innermittfältaren Mohamed Diamé osäkra till spel. Knappast förutsättningar som gör chanserna bättre för Rafa Benítez manskap.

Spelmässigt har The Magpies allt annat än övertygat under säsongen. Försvarsspelet har överlag varit godkänt men offensiven är under all kritik. Med 15 mål på 21 omgångar är jumbon Huddersfield bara sämre och det är tydligt att de svartvita lider av brist på klasspelare som kan göra det där lilla extra i de främre leden.

Sådana spelare har Chelsea gott om, inte minst Eden Hazard. Belgaren och hans lagkamrater bör inte ha några problem att avfärda ett stukat Newcastle som dessutom förlorat de sex senaste matcherna på Stamford Bridge. Det finns tillräckligt med skrällchanser på denna kupong för att med gott samvete spika ettan till drygt 80 procent.

Missar matchen

Ruben Loftus-Cheek, Chelsea (ryggskada)

Ki Sung-Yueng, Newcastle (landslagsuppdrag)

Yoshinori Muto, Newcastle (landslagsuppdrag)

Karl Darlow, Newcastle (armbågsskada)

Osäker till spel

Álvaro Morata, Chelsea (lårskada)

Daniel Drinkwater, Chelsea (smäll mot huvud)

Federico Fernández, Newcastle (höftskada)

Mohamed Diamé, Newcastle (höftskada)

Varningen - 2. Brighton - Liverpool

Lurig match för Liverpool

Topplag även på kupongens andra match när serieledande Liverpool ska in i spel. The Reds magnifika form har fått sig en törn efter nederlag mot Man City och uttåg ur FA-cupen mot Wolverhampton. Nu gäller det att studsa tillbaka för Jürgen Klopps manskap när en lurig bortamatch på sydkusten väntar.

Brighton har vid flertalet tillfällen visat att de inte ska underskattas på Amex Stadium. Där har The Seagulls faktiskt bara förlorat vid sex tillfällen på klubbens 29 Premier League-matcher, ett imponerande facit. Senast det begav sig på arenan togs en tung seger mot Everton och dessförinnan löstes 1-1 mot Arsenal med mersmak.

Liverpool bör vara förvarnade och till detta möte kommer stjärnorna utvilade då Klopp valde att ställa över pjäser som Robertson, Firmino, Mané och Salah från startelvan mot Wolves i måndags. Virgil van Dijk fanns inte med alls då holländaren har dragits med en skada. Här säger rapporterna dock att försvarsgeneralen ska finnas tillgänglig, något som behövs då Joe Gomez, Joël Matip och troligen även Dejan Lovren alla missar denna tillställning.

Förlusten mot City var inte mycket att säga om och snacket kring nederlaget mot Wolves har naturligtvis handlat om att Liverpool mönstrade en reservbetonad uppställning. Nu ska det därför bli ytterst intressant att se om The Reds tar sig samman och hittar tillbaka till vinnande vanor.

Utsikterna för en seger på sydkusten är goda men jag är inte helt övertygad om att serieledarna löser detta. Det är trots allt ett av seriens mest välorganiserade och bästa hemmalag som väntar. Brighton underskattas lite väl mycket i mitt tycke sett till strecken här. Rensarkrysset plockas därför med i jakten på de stora pengarna. X2 blir således mitt spel.

Missar matchen

Matthew Ryan, Brighton (landslagsuppdrag)

Alireza Jahanbakhsh, Brighton (landslagsuppdrag)

Joe Gomez, Liverpool (brutet ben)

Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool (korsbandsskada)

Joël Matip, Liverpool (brutet nyckelben)

Osäker till spel

José Izquierdo, Brighton (knäskada)

Bernardo, Brighton (lårskada)

Soufyan Ahannach, Brighton (matchotränad)

Jordan Henderson, Liverpool (oklart)

Dejan Lovren, Liverpool (lårskada)

Adam Lallana, Liverpool (oklart)

Skrällen? - 6. Leicester - Southampton

The Saints kontrar bort Leicester?

Är det något lag som blandar och ger just nu får det sägas vara Leicester. Rävarna har tagit tre urstarka trepoängare de senaste veckorna när självaste City besegrats på hemmaplan och både Chelsea och Everton slagits tillbaka på bortagräs. De övriga två matcherna under den perioden har det dock blivit förlust hemma mot Cardiff och borta mot League Two-laget Newport County i FA-cupen. Snacka om skilda världar!

Resultaten talar självfallet sitt tydliga språk - Leicester trivs när de får ligga lågt och kontra på sylvassa Jamie Vardy. När de blåvita får mindre ytor mot lågt liggande försvar kommer de dock inte alls till sin rätta. Det sistnämnda väntar precis här när Ralph Hasenhüttls Southampton kommer på besök till King Power Stadium.

The Saints har sett förbättrade ut under den österrikiska tränaren. 0-0 på Stamford Bridge senast mot Chelsea var ett styrkebesked. Trots det är läget fortsatt prekärt för sydkust-laget då de befinner sig på en nedflyttningsplats med 17 återstående omgångar. Att de rödvita ska trilla ur Premier League är de dock alldeles för bra för och känslan är att de kommer avancera i tabellen under våren.

Här får Hasenhüttl klara sig utan ett par betydande pjäser. Pierre-Emile Höjbjerg och Charlie Austin är nämligen avstängda medan lagets bästa målskytt, Danny Ings, dras med en lårskada. Försvagningar offensivt men samtidigt finns fullgoda ersättare i Shane Long och Manolo Gabbiadini.

Tittar jag i spåkulan så kommer matchbilden passa gästerna relativt bra här. Kontringar kommer att uppstå mot ett Leicester som inte riktigt behärskar att vara spelförande. Trots detta streckas tvåan till en bra bit under 20 procent. Supervärde på Southampton således vilket gör att X2 blir min givna utgång. Räcker kapitalet till är givetvis inte en helgardering fel.

Missar matchen

Daniel Amartey, Leicester (vristskada)

Pierre-Emile Höjbjerg, Southampton (avstängd)

Charlie Austin, Southampton (avstängd)

Danny Ings, Southampton (lårskada)

Maya Yoshida, Southampton (landslagsuppdrag)

Osäker till spel

Ryan Bertrand, Southampton (ryggskada)

Stuart Armstrong, Southampton (vristskada)

Michael Obafemi, Southampton (lårskada)