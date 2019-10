"Toppmöte på Anfield - Liverpool favorit"

Det ska spelas ett riktigt intressant toppmöte på Anfield Road under lördagen där Leicester ska visa att de hör hemma bland toppsexan. Det är en av fem Premier League-matcher på kupongen. Dessutom tittar vi till Allsvenskan och The Championship i jakten på 13 rätt. Köp en andel i vårt bolag för att jobba in alla rätt tillsammans!