"Trots avbräcken - City vinner stormötet"

Att tänka på

Helgens Stryktips är den tredje omgången i Tips-SM.

Aston Villa har åkt på mängder med tuffa skador och trivs inte som bäst på resande fot. Jag är förtjust i Fulhams segerchans.

Newcastle övervärderas mot ett skickligt Bournemouth som kan syna The Magpies osammanhängande presspel. Missa inte X2.

Bristol City bröt i veckan Southamptons 25(!) matcher långa förlustfria svit.

Norwich är inte en favorit jag vill hålla i handen till överdriven procent. Garderingskrav utlyses på Carrow Road.

Match 11 är ett stekhett rivalmöte från Lancashire där Preston inte går så säkra som tipparna tycks tro. Det är dags för Blackburn!

Övriga spikförslag

Nottingham - Jag blev imponerad av Nottingham som i förra helgens omgång mot Newcastle förtjänade minst en poäng. Med Elanga i spetsen var Forest livsfarliga i sina omställningar och det syntes lång väg att de hemmahörande mådde mycket bättre i kraft av ett förbättrat truppläge. Retroaktiv utdelning ligger i korten om Espírito Santo kan förmå sina adepter till en liknande insats mot West Ham. Gästerna mår i sin tur illa efter 0-6 mot Arsenal. The Hammers blev förnedrade framför sin publik och vinden har verkligen vänt mot Moyes gäng som tidigare överpresterat sin underliggande statistik. Utan nyckelpjäsen Paquetá tror jag att eländet fortsätter för Londonlaget. Ettan spikas till vettig procent.

Birmingham - Ett av lördagens hetaste möten i The Championship hittas på St Andrew’s. Tony Mowbray och dennes Birmingham tar emot Sunderland som lät 60-åringen gå trots att The Black Cats visade upp fina underliggande siffror under Mowbrays styre. Birmingham har lyft sig sedan tränarens inträde och efter 1-0 senast mot Blackburn råder gott gry i truppen inför lördagen. Sunderland gick i sin tur på en mina mot Huddersfield (0-1) och har svårt med kontinuiteten under Michael Beale. Spelare för spelare är Sunderland ett bättre lag men i vad som i princip blir säsongens match för värdarna lockas jag klart mer av vänstersidan. Så till den grad att ettan är en häftig chansspik.

Avstängningar på tipset

Sandro Tonali (Newcastle)

Philip Billing (Bournemouth)

Kian Harratt (Huddersfield)