"Trots Haalands frånvaro - Norge vinner måstematch"

Höjdaren! - 1. Montenegro - Nederländerna Nederländerna kopplar greppet Montenegro var länge med och bråkade om en topp 2-placering i kvalgruppen, men efter 0-2 mot Norge senast det begav sig är nationen från Balkan avhängd. Med inget kvar att spela för mer än äran är frågan om montenegrinerna orkar pumpa upp sig själva och sin publik tillräckligt för att stå emot ett motstånd av allra högsta klass. Ska värdnationen ha någon som helst chans måste deras stjärnspelare ha en bra match. Stefan Savic styr försvaret medan Stevan Jovetic alltjämt är den stora härföraren i anfallet. Den duon kommer som vanligt vara oerhört viktig. Visst finns det fler skickliga spelare som Marusic, Haksabanovic och Durdevic, men jag har svårt att se att någon av dessa herrar ens hade tagit plats i besökarnas trupp. Podgorica har heller inte varit den fästning som Montenegro hade hoppats på, endast en av tre matcher här har slutat med seger i kvalet och det var mot usla Gibraltar. Nederländerna har två poäng ner till Norge och då de två nationerna ställs mot varandra i den sista omgången är det verkligen upplagt för en ren gruppfinal nästa vecka. Formen är strålande för Oranje som har nätat 17 gånger på sina fyra senaste kvalmatcher. Där sticker 6-1 mot Turkiet ut lite extra och kommer hemmalaget upp i den nivån kommer det bli åka av på Podgorica City Stadium. Steven Berghuis kan inte vara med denna landslagssamling på grund av skada, men i övrigt har förbundskapten Van Gaal inga större bekymmer i sin trupp. Wijnaldum, Klaassen, Gravenberch och De Jong är fyra oerhört spelskickliga mittfältare som vill ta en startplats. Framför dessa herrar kan Nederländerna välja och vraka mellan Depay, Weghorst, Malen och Danjuma. Med den uppställningen har jag svårt att se något annat än att besökarna gör en del mål på värdarna, precis som de gjorde när lagen möttes i Amsterdam i september. Då slutade det nämligen 4-0 efter att Memphis Depay hittat nätet två gånger. Det råder klasskillnad mellan dessa två manskap och jag ifrågasätter inte tvåan. Fram med släggan och dunka in kupongens första spik. Missar matchen Marko Vesovic, Montenegro (avstängd)

Spiken! - 2. Norge - Lettland Norge vinner måstematchen Det var ett rejält skadekaos Norge tvingades hantera i oktober. En hel hög av ordinarie spelare var tvungna att lämna återbud och det fanns en oro kring att ersättarna inte skulle kunna göra jobbet. Lusekoftorna löste dock en stark pinne borta mot Turkiet och besegrade Montenegro på hemmaplan. Mycket tack vare Southampton-spelaren Elyounoussi som satte dit båda målen mot de sistnämnda. Elyounoussi är en given startspelare igen, men i övrigt har konkurrensen minst sagt spetsats till på mittfältet. Kapten Ödegaard är given och nu finns Thorsby, Midtsjö och Normann med som alla gör det bra i sina respektive landslag. Dessutom ska Jens Petter Hauge ses med ypperlig chans att starta på sin kant. Framåt är Alexander Sörloth och Joshua King skadefria och då bör de båda knipa en startplats. Lettland har stått upp bra i en del matcher i kvalet, inte minst på resande tass. Balterna har plockat poäng både i Montenegro och i Turkiet. Mot turkarna hämtade letterna in 1-3 till 3-3. En osannolik bedrift. Lettland är såklart mil ifrån den klass de höll när de deltog i EM 2004 och de flesta spelarna hämtas från den svaga inhemska ligan. Det finns dock ett fåtal namn som sticker ut. Roberts Uldrikis flyttade under sommaren från Sion i Schweiz till Cambuur i den holländska högstadivisionen och har där startat två matcher i rad på topp. Han lär finnas med från början här tillsammans med Vladislavs Gutkovskis som tillhör den polska klubben Raków. Det är två spelare som den ganska skakiga norska backlinjen behöver hålla ett extra öga på. Försvararen Kaspars Dubra förtjänar också ett extra omnämnande, men i övrigt är det ett relativt svagt landslag. Trots det var Lettland oerhört nära att återigen fälla Turkiet. När lagen möttes i Riga för en månad sedan ledde letterna med 1-0, men tappade till 1-2 efter att Yilmaz satt dit en straff i den 99:e minuten. Norge känns dock mer noggranna är Turkiet och vårt västra grannland vet att tappas det poäng här blir det troligen ingen gruppfinal mot Nederländerna om några dagar. Ettan streckas hårt, men det är faktiskt rimligt. Spika på! Missar matchen Stian Gregersen, Norge (avstängd)

Hemmafavoriten! - 3. Wales - Belarus Wales streckas högt Belgien kommer säkra sin gruppseger under lördagen när Estland besegras och då finns det bara andraplatsen kvar att tampas om. Där är det fördel Wales som står på samma poäng som Tjeckien, men med en match mindre spelad. Samtidigt möter de brittiska Drakarna Belgien i den sista omgången medan Tjeckien tar emot Estland hemma i Prag. En seger här är därmed av yppersta vikt. Truppläget är bra med stjärnor som Aaron Ramsey, Gareth Bale och Daniel James alla tillgängliga. Bale har dock inte spelat en match sedan landslagsuppehållet i september på grund av en skada och frågan är hur statusen är med den walesiska superstjärnan som kan göra sin 100:e landskamp under lördagen. Förbundskapten Robert Page har sagt att Real Madrid-spelaren är där han vill vara i sin rehabilitering, men det tar ett tag att få tillbaka tajming och matchform. Belarus ligger sist i gruppen, en pinne bakom Estland, och har förlorat sju raka landskamper. Det är kaos både i landet i allmänhet och i landslaget i synnerhet för tillfället. Det finns dock ett fåtal intressanta spelare i truppen. Vitaly Lisakovich spelar till vardags i Lokomotiv Moskva och är en striker med hög högstanivå. Max Ebong från Astana är en annan intressant pjäs. De senaste månaderna har Belarus, trots förlusterna, stått upp ganska bra mot de större nationerna. 0-1 mot Belgien och 0-2 mot Tjeckien vittnar om att det inte längre är något landslag man bara kör över. Vi lär få se ett bortalag som ligger lågt med hela laget och lägger allt fokus på försvarsspelet medan Lisakovich springer runt själv på topp. Sådana lag är alltid svåra att bryta ner. Wales har haft svårt mot gruppens blåbär under hösten. Hemma mot Estland spelade de 0-0 och borta mot samma motstånd vann Drakarna med knappa 1-0 i en spelmässigt helt jämn tillställning. Senast de stötte på Belarus låg Wales faktiskt under med 1-2, men kunde vända och vinna med 3-2 efter ett avgörande på stopptid. Gareth Bale stod för samtliga tre mål i den matchen. Ettan är en given utgång i Wales, men med tanke på hur svårt värdnationen har haft att bryta ner lågt stående försvar behöver rensarkrysset komplettera. Missar matchen Kieffer Moore, Wales (avstängd)

