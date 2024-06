Tungviktsmöte - Spanien spänner musklerna

Blandad kompott är temat på lördagens Stryktips. Spanien mot Kroatien i Berlin, Rosengård mot Trollhättan i Malmö och Fluminense mot Goianiense i Rio de Janeiro är bara några av stationerna som ska bockas av i jakten på 13 rätt. I nedanstående analys finner ni mina bästa drag i sökandet efter fullträffen. Let’s go!

Höjdaren! - 1. Spanien - Kroatien

Spanien är en solid spik - till Stryktipset

Det är ett par matcher om budet, men i Berlin spelas kanske den gruppspelsmatchen som jag ser mest fram emot under hela den första omgången i EM. Spanien ställs mot Kroatien i “dödens grupp” där även Italien och Albanien återfinns. Den eventuella segraren i huvudstaden ges en väldigt fin språngbräda in i turneringen och som det gått att utläsa ur mina långtidsspel är jag förtjust i Spanien.

Luis de la Fuente har en gyllene generation på gång där den viktigaste lagdelen, mittfältet, också är Spaniens starkaste. Gavi saknas förvisso på grund av skada, men när La Roja kan formera ett hjärta bestående av Rodri, Pedri och Fabián Ruiz finns det väldigt få nationer som slår det spanska mittfältet på fingrarna. Har Rodri ett bra mästerskap är jag övertygad om att Spanien kan gå långt.

Längst fram är Morata en möjlig matchvinnare mot samtliga lag och när lagkaptenen flankeras av Yamal samt Williams kommer det inte att saknas lägen för målchanser. Williams är extremt skicklig i en mot en-spelet och vad gäller Yamal börjar superlativen att ta slut. När en 16-åring benämns som en bidragande spelare i ett lag av Spaniens kaliber står det klart att vi har att göra med något alldeles extra.

Jag vill inte skriva ned Kroatien som några duvungar då det finns gott om mästerskapsrutin och talang i kubik i Zlatko Dalic lag, men upp till Spaniens högstanivå skiljer det trots allt en del. En tydlig målskytt saknas för att jag ska ranka kroaterna som jämbördiga med de allra bästa och av mycket att döma kommer Gvardiol att ta plats som vänsterback. 22-åringen är fortfarande en av turneringens bästa på sin position, men just mot Spanien hade han troligen behövts som mittback.

Dalic kan absolut kasta om i sin förväntade startelva och spela Gvardiol i mitten, men oavsett hur den kroatiska elvan ser ut anser jag att Spaniens favoritskap är befogat. I min bok borde det till och med vara större. Såväl odds som procent lockar på La Roja som vid en ansenlig insats inleder Europamästerskapet med tre poäng. Jag låter ettan stå på egna ben i Berlin.

Osäker till spel

Aymeric Laporte, Spanien (muskelskada)

Draget! - 2. Italien - Albanien

Det luktar målsnålt i Dortmund - till Stryktipset

Bortsett från Tysklands båda matcher handlades Italien som den största oddsfavoriten på EM-tipset. Jämförs Spallettis trupp med den som Sylvinho förfogar över i Albanien är det inte svårt att förstå varför, men jag har förhoppningar om att detta kan bli jämnare än vad både oddsmakare och det svenska folket tycks tro. Framför allt då många av spelarna känner varandra väl från spel i Serie A.

Italiens trupp är sprängfylld med lirare från det inhemska finrummet och även i Albaniens armé finns gott om pjäser som har sin hemvist i pastastöveln. Inte mindre än tio spelare i den albanska truppen spelar sin klubblagsfotboll i Italien. Bland dessa sticker Berisha, Djimsiti, Hysaj, Asllani och Ramadani ut från mängden. Kvintetten är en del av ryggraden i Sylvinhos lagbygge som har sin styrka i organisationen.

Albanien genomförde EM-kvalet på oerhört disciplinerat vis där de låga xGA-siffrorna – förväntat antal insläppta mål – banade väg för deltagandet i EM. Med det sagt var de rödsvartas xG inte mycket att hänga i granen, men med en solid defensiv kan man komma långt i ett EM. Särskilt när det inte slagit gnistor om offensiven i Luciano Spallettis italienska landslag.

Gli Azzurri vräkte inte in mål i EM-kvalet där det krävdes en relativt nervös 0-0-historia mot Ukraina för att slå vakt om platsen i detta mästerskap. Dessförinnan missade italienarna som bekant VM och även om de blåklädda går in i Tyskland som regerande mästare finns det många frågetecken som behöver rätas ut under resans gång. Jag undrar framför allt vem som ska göra målen samt vem som tar ledarroller i försvaret när varken Chiellini, Bonucci eller Acerbi finns med.

Ett annat orosmoln som ska nämnas i sammanhanget är att Barella – Italiens viktigaste mittfältare – dragits med skadebekymmer och missat genrepsmatcherna mot Turkiet (0-0) och Bosnien (1-0). Offensiven har inte glänst i någon av dessa tillställningar och även om italienarnas favoritskap är befogat streckas ettan för hårt för att spikas. Jag gör plats för minst krysset på andelssystemet.

Osäker till spel

Nicoló Barella, Italien (muskelskada)

Banken! - 11. Colombia - Bolivia

Bolivia räcker inte till - till Stryktipset

Uppladdningen inför Copa América är i full gång och det är två lag med vitt skilda formkurvor som går in i mötet i Connecticut natten mot söndagen. Colombia har sju raka segrar (alla kategorier) i ryggsäcken och faktum är att “Kaffeodlarna” inte torskat en landskamp i något sammanhang sedan 2022. Néstor Lorenzos positiva påverkan på det colombianska landslaget är således odiskutabel.

Defensiven är solid över hela banan, men i genrepsmatchen senast mot USA var det onekligen de främre leden som glänste allra mest. Colombia lyckades styra amerikanerna in i en psykologisk rävsax som till slut renderade i hela 5-1 till Lorenzos manskap. Höga på ångorna från triumfen tror jag att colombianerna går in i Copa América med ett ordentligt stärkt självförtroende, oavsett vad mötet med Bolivia slutar i.

För de grönklädda opponenterna ser det desto mer dystert ut vad gäller självförtroendet. Bolivia agerar allt som oftast slagpåse när det är dags för diverse kvalspel i Sydamerika och inledningen på VM-kvalet har inte varit mycket att hurra över. Bara en seger på sex försök vittnar om detta och den totala målskillnaden – 4-14(!) – är ytterligare ett kvitto på att Zagos kompani inte räcker till.

Den höga höjden i La Paz brukar vara en faktor som gynnar Bolivia, men när den inte finns att tillgå på neutral mark i USA ger jag inte mycket för La Verde. Truppen håller ytterst beskedlig nivå och sedan Marcelo Martins lade landslagströjan på hyllan finns inte längre en normalt solid spjutspets att luta sig mot. Colombias trupp är däremot både ett och tre snäpp vassare.

Santos Borré, Sinisterra och Quintero spelade alla mer eller mindre bidragande roller i krossen av USA och det är en trio som kan färga matchbilden även mot Bolivia. Skulle det låsa sig för nämnda spelare kan Rodríguez, Díaz eller Durán kliva fram. Om Bolivia spelar luftgitarr har Colombia en gura signerad Jimi Hendrix och jag tror att klasskillnaden blir precis så uppenbar som streck och odds säger. Given spiketta.