United stora favoriter i prestigemötet mot Arsenal

Engelska höjdaren - 1. Manchester United - Arsenal

United vinner prestigemötet!

The Theatre of Dreams bjuder upp till ett prestigemöte under söndagen när Arsenal gästar Manchester United. En stor snackis på förhand är matchen i matchen mellan rivalerna José Mourinho och Arsène Wenger, en kamp som kan bli den sista någonsin mellan tränarna.

Tabellmässigt betyder dock mötet inte lika mycket som man kanske hade trott på förhand inför säsongen. Det skiljer hela 17 poäng mellan lagen och Arsenal är borta från topp-5. The Gunners enda väg till Champions League nästa säsong är genom att vinna Europa League.

Där var Londonlaget i farten i torsdags när Atlético Madrid gästade Emirates Stadium. Arsenal fick ett drömläge när spanjorernas Sime Vrsaljko visades ut redan efter tio minuter. Trots ett massivt övertag lyckades dock Arsène Wengers mannar inte utnyttja läget och det slutade med ett bittert 1-1 resultat.

Returen i Madrid väntar på torsdag och det mötet kommer definitivt vara prioriterat i Arsenal-lägret. Wenger väntas ställa över en rad spelare här. Mohamed Elneny är helt borta efter hans skada mot West Ham och spelare som Mesut Özil och Jack Wilshere, som dragits med känningar den senaste veckan, väntas även dem vila. En spelare som däremot lär finnas med från start är Pierre-Emerick Aubameyang som inte är tillgänglig i Europa League.

José Mourinho och United har så gott som hela truppen tillgänglig. Enda orosmolnet är kaptenen Antonio Valencia som dragits med en muskelskada. För nyförvärvet Alexis Sánchez blir det en speciell match då han för första gången ställs mot sina gamla lagkamrater. Kommer uttrycket “släkten är värst” komma väl till hands på Old Trafford?

Det känns definitivt inte som någon omöjlighet. Arsenal har varit katastrofala på resande fot i Premier League den här säsongen, särskilt efter årsskiftet. Samtliga fem bortamatcher under 2018 har förlorats trots att motståndet varit lag som Brighton, Bournemouth, Swansea och Newcastle. På Old Trafford har The Gunners dessutom inte vunnit i ligaspelet sedan 2006.

Det mesta talar för att United ska bärga tre poäng här och därmed mer eller mindre säkra andraplatsen. Arsenal har annat att fokusera på och denna match kommer i kläm. Så länge ettan finns till omkring 60-65 procent är det en fin värdespik!

Missar matchen

Sergio Romero, Manchester United (knäskada)

Mohamed Elneny, Arsenal (vristskada)

Santiago Cazorla, Arsenal (hälskada)

Osäker till spel

Antonio Valencia, Manchester United (muskelskada)

Henrik Mkhitaryan, Arsenal (ligamentskada)

Spiken - 2. West Ham - Manchester City

Rekordjagande City kör över West Ham!

Manchester City har redan säkrat ligatiteln, men det tycks inte ha påverkat lagets motivation. De ljusblå kommer närmast från två strålande prestationer, 3-1 mot Tottenham på Wembley och 5-0 mot Swansea på Eastlands.

Pep Guardiola är en mästare på att få sina lag motiverade och spanjoren har säkerligen tryckt dels på Chelseas poängrekord, men även milstolpen på 100 poäng. Med fyra omgångar kvar av Premier League krävs fem ytterligare poäng för att tangera Chelseas rekord på 95 poäng från säsongen 2004/2005. Det ska naturligtvis de ljusblå giganterna klara av. 100 poäng känns inte heller som någon omöjlighet, särskilt inte som det kvarvarande spelschemat är relativt enkelt.

Först ut väntar West Ham på Londons Olympiastadion under söndagseftermiddagen. The Hammers gör en svag säsong men kommer med största sannolikhet klara sig kvar i Premier League. Hade det inte varit för att lagen under strecket sladdat rejält hade Londonlaget nu varit rejält pressat.

Senast föll West Hams försvar, som så många gånger förr den här säsongen, sönder fullständigt. Tre mål tappades in i derbyt mot Arsenal under slutkvarten och det blev en klar 1-4 förlust. Totalt har David Moyes mannar släppt in 63 mål på 34 matcher, näst flest av samtliga.

Då passar naturligtvis Premier Leagues överlägset målfarligaste lag illa. Sergio Agüero saknas fortfarande i City men en offensiv med Gabriel Jesus, Raheem Sterling, Leroy Sané, Kevin De Bruyne och David Silva kommer ha lekstuga med hemmaförsvaret. Tvåan är odiskutabel. Bergsäker spik!

Missar matchen

Pedro Obiang, West Ham (ligamentskada)

Winston Reid, West Ham (knäskada)

Michail Antonio, West Ham (lårskada)

Sam Byram, West Ham (vristskada)

Sergio Agüero, Manchester City (knäskada)

John Stones, Manchester City (ljumskskada)

Osäker till spel

James Collins, West Ham (lårskada)

Svenska höjdaren - 3. Djurgården - Hammarby

Delad poäng på Tele2 Arena?

Det väntar publikfest på Tele2 Arena när Djurgården och Hammarby drabbar samman i säsongens andra allsvenska Stockholmsderby under söndagen. Båda lagen har inlett piggt och kommer troligen ha med toppstriden att göra när det drar ihop sig till hösten.

Djurgården kommer närmast från ett bittert poängtapp i Borås. Efter ett långskott av Elfsborg Jon Jönsson kunde boråsarna kvittera i den 90:e minuten. Spelmässigt såg det dock återigen bra ut och det var en tempofylld tillställning mellan två spelande lag.

Även Hammarby spelade 2-2 i en bra allsvensk match borta mot Häcken i den senaste omgången. Det var Bajens första poängtapp för säsongen, men de ska vara nöjda med poäng då båda målen kom till på två bjudningar från hemmaförsvaret.

Skadeläget i båda lagen är riktigt bra inför helgens drabbning. Det är egentligen bara Djurgårdens Kerim Mrabti av de tänkta startspelarna som saknas. Aliou Badji och Tino Kadewere har dock visat fin form längst fram hos Blåränderna och även om avsaknaden av Mrabti är kännbar, ska det inte innebära någon stor sådan.

Mina förväntningar på detta derby är skyhöga. Det är två spelande lag som gör upp och jag tror det kan bli att åka av från start i en tempofylld tillställning med mängder av målchanser. Djurgården håller jag som det något bättre laget, men samtidigt ska inte statistiken förringas. De grönvita har inte förlorat mot DIF sedan 2007 och det påverkar naturligtvis när lagen kliver in på Tele2 under söndagseftermiddagen.

Detta känns på förhand helt öppet. Krysset är ett resultat som båda lagen troligen är relativt nöjda med. Det är en potentiell chansspik om man vill hålla nere systemstorleken. Tillåter plånboken är dock en helgardering att föredra i detta heta derby.

Missar matchen

Kerim Mrabti, Djurgården (ryggskada)

Osäker till spel

Johan Andersson, Djurgården (fotskada)

