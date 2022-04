"Champions League-jakten - ovisst möte ikväll"

Skrällchansen! - 1. Värnamo - Malmö FF

Malmö streckas ofantligt hårt

Malmö FF är i vanlig ordning stora favoriter till att plocka hem Allsvenskan och med sju poäng på tre matcher har de fått en fin start även om spelet inte alltid imponerat. Närmast kommer de himmelsblå dock från en stark 3-0-seger över AIK där det var extra glädjande att se Ola Toivonen hamna i målprotokollet. Hans avslut fram till 2-0 höll högsta klass och det ska bli väldigt kul att se hur mycket han kan bidra med under säsongen.

Isaac Kiese Thelin stod för de andra två målen och ser sylvass ut på topp. Han kommer vara med och slåss om skytteligatiteln, speciellt då samarbetet med Anders Christiansen, som assisterade till båda målen, ser intressant ut. I backlinjen gjorde Martin Olsson och Felix Beijmo fina matcher på kanterna, men jag har inte blivit helt övertygad av samarbetet mellan mittbackarna Nielsen och Hadzikadunic. Petigt kan tyckas när MFF trots allt bara har släppt in ett mål på tre matcher.

Värnamo har fått uppleva att det är stor skillnad på Superettan och Allsvenskan, speciellt när flera duktiga spelare har lämnat klubben. I den förra omgången blev smålänningarna helt blåsta av stolen i Borås och torskade med 1-4. Det är helt klart hemma på Finnvedsvallen Kamraterna ska ta sina poäng om det ska vara tal om nytt kontrakt och i sin enda match här hittills kunde Värnamo mycket väl tagit en seger.

0-0 slutade det då mot Sirius, men det var en match som hemmalaget till stora delar förde. Ska de ha någon chans mot stora mäktiga Malmö nu är det ett par nyckelspelare som måste visa upp sig från sin allra bästa sida. Robin Tihi, som är på lån från AIK, behöver spela på toppen av sin förmåga och på topp måste Marcus Antonsson vara klinisk i avsluten. Strikern lär åtminstone vara väldigt sugen att visa vad han kan mot sin gamla klubb.

När lagen möttes i gruppspelet av cupen tidigare under våren vann Malmö hemma med 2-0 och jag vill vara tydlig med att skåningarna givetvis är stora favoriter i detta möte också. Allt annat än en bortaseger vore ett misslyckande för de mesta mästarna. Med det sagt har streckningen på tvåan spårat ur fullständigt och kommer sluta en bra bit över 80 procent. Det är för mycket för en bortamatch i jämna Allsvenskan. Jag väljer därför att plocka med alla tecken och hålla en extra tumme för att Värnamo kan skrälla.

Missar matchen

Jonas Knudsen, Malmö FF (knäskada)

Niklas Moisander, Malmö FF (knäskada)

David Edvardsson, Malmö FF (oklart)





Champions League-jakten! - 4. Real Sociedad - Barcelona

Svårtippat möte i Baskien

Barcelona har en jobbig vecka bakom sig. Efter att ha åkt ur Europa League mot Eintracht Frankfurt var tanken att katalanerna skulle ta revansch mot lilla Cádiz i måndagens ligamatch, men så blev det inte alls. Trots hemmaplan åkte Barca på stryk och vad som torde oroa Xavi mest var att Barca förtjänade ingenting alls från den matchen. De förlorade faktiskt xG med 1,35 - 1,93. Det innebär att Barcelona i allra högsta grad riskerar att tappa sin Champions League-plats.

Nu är Araújo tillbaka från sin avstängning och han lär kliva in istället för Lenglet i mittförsvaret. Det är en ordentlig förbättring. På topp kommer troligen Aubameyang gå in från start och den före detta Arsenal-strikern har verkligen visat näsa för mål under sin sejour i Spanien. Mittfältet känns dock svagare efter att Pedri skadat sig. 19-åringen har varit fantastiskt bra hela säsongen lång och hade behövts i sluttampen av serien.

Real Sociedad ligger sexa i tabellen och ska det bli spel i Champions League kommande säsong måste de blåvita vinna fotbollsmatcher. Det finns inte speciellt mycket tid kvar att vinka på. Närmast kommer baskerna från 0-0 mot Real Betis i en match där det inte hände mycket alls. Lagen kom nätt och jämnt upp över 1,00 i xG tillsammans och det behöver hända mer framåt för Sociedad.

Tyvärr får de klara sig utan David Silva som drog på sig ett oerhört onödigt rött kort mot Betis. Två gula kort på övertid för osportsligt uppträdande gör att han är avstängd här. Visst kan Illarramendi kliva in i den positionen för att försöka få fram bollar till isak och Sörloth på topp, men det är ett steg ner i kvalité. Bakåt ser det däremot väldigt stabilt ut, Real Betis hade knappt en målchans mot Álex Remiro i målet i fredags.

Barcelona brukar ha lätt för Real Sociedad och har 9-2-0 på de elva senaste inbördes mötena i ligasammanhang. Värdet ser också ut att bli okej på tvåan, men med Pedri på skadelistan och två usla insatser i ryggen vågar jag ändå inte lägga alla mina ägg i den blåröda korgen. Istället är det både hängslen och livrem som gäller på det större systemet där alla tecken tar plats.

Missar matchen

David Silva, Real Sociedad (avstängd)

Mikel Oyarzabal, Real Sociedad (knäskada)

Pedri, Barcelona (knäseneskada)

Moussa Wagué, Barcelona (hälseneskada)

Osäker till spel

Nacho Monreal, Real Sociedad (knäskada)

Carlos Fernández, Real Sociedad (knäskada)

Ander Barrenetxea, Real Sociedad (knäseneskada)

Samuel Umtiti, Barcelona (fotskada)

Sergi Roberto, Barcelona (hälseneskada)

Gerard Piqué, Barcelona (ljumskskada)

Ansu Fati, Barcelona (lårskada)