"Chans för skräll - Senegal får se upp"

Höjdaren! - Uganda - Senegal

Uganda får inte underskattas

Uganda kom till Afrikanska Mästerskapen från ett väldigt lyckat kvalspel. Väl i mästerskapet förväntades de dock få det oerhört svårt. Truppen ser nämligen inget vidare ut på pappret. Spelarna hämtas från ligor i Tanzania, Indien, Egypten, Sydafrika, Kazakstan och inte minst Sverige, även om Ronald Mukiibi inte fått speciellt mycket speltid.

Gruppen var också oerhört tuff. Värdnationen Egypten väntade och det gjorde även hyfsade Zimbabwe och ett DR Kongo med storspelare som Bolasie och Bakambu. The Cranes lyckades trots det besegra stjärnfyllda Kongo och kryssa mot Zimbabwe och därmed knipa andraplatsen i gruppen.

Kollektivet har faktiskt imponerat rejält. Uganda spelar med en intensiv press och ett förvånansvärt fint passningsspel. Till och med favoriten Egypten hade klara problem i deras möte även om de till sist vann med 2-0 efter lite briljans från sina bärande spelare Salah och Elmohamady. Kan Uganda störa igen?

Senegal har tveklöst en av turneringens mest namnkunniga trupper med Sadio Mané, Ismaïla Sarr och Keita Baldé längst fram. De är också den afrikanska nation som rankas högst av FIFA. De kvalade in hur lätt som helst till turneringen genom att plocka 16 poäng av 18 möjliga till en målskillnad på 12-2 i kvalgruppen.

I mästerskapet började de med en enkel 2-0-seger mot Tanzania innan de stötte på patrull mot Algeriet. Förlust där innebär att Terangas Lejon slutade tvåa i gruppen, även fast de utklassade Kenya senare med tre bollar mot noll. Mané stod då för två baljor men även en straffmiss.

Senegal har vunnit åtta av sina nio senaste landskamper och bara släppt in två mål på dessa kamper. Dock spelade de 0-0 mot Uganda i en träningsmatch för två år sedan och här kommer The Cranes säkerligen lägga sig på försvar. Vi har sett en del skrällar i Afrikanska Mästerskapen hittills och Senegal blir alldeles för stora favoriter här. Helgardera och jobba in ettan som är väldigt lågt streckad.

Serieledaren! - 2. Odds BK - Molde

Molde drar ifrån i täten

Molde stötte på topplaget Brann senast i en mycket spännande match och var där nära att förlora. Nigerianen Leke James kunde dock sätta en elvametare med dryga fem minuter kvar att spela och därmed fastställa slutresultatet till 1-1. Det var hans fjärde mål på de två senaste omgångarna. Dessförinnan hade Moldes Fredrik Aursnes bränt en straffspark så det kunde gått ännu bättre.

Molde leder fortsatt Eliteserien men Bodö/Glimt ligger bara tre pinnar bakom medan Odd är ytterligare en poäng efter det. Odd och Bodö har dock båda två matcher mindre spelade. En riktig sexpoängsmatch som väntar här således och visst är det gästerna som har det starkaste spelarmaterialet. Förutom James och Aursnes finns här kända namn som Mattias Moström och Magnus Wolff Eikrem.

Odd hade ingen rolig eftermiddag senast mot Bodö/Glimt då de blev totalt utspelade. 0-3 där gav de svartvita en törn i titeljakten. Nu ska de försöka ladda om och hemma på Skagerak Arena har Odd varit omöjliga att rå på under våren. Sex segrar på sex omgångar och 12-4 i målskillnad. Imponerande!

När det kommer till Odd är det främst deras fantastiska anfallstrio som ska synas. Elbasan Rashani har både spelat i Bröndby och Rosenborg och är nu en viktig kugge här. Sander Svendsen känner vi till väl från hans tid i Hammarby och centralt går Torgeir Börven som tryckt åtta bollar hittills. Med det är han tvåa i skytteligan.

Här får de dock klara sig utan en annan svenskbekanting. Fredrik Oldrup Jensen, som i fjol spelade med IFK Göteborg, är avstängd och det är ett avbräck. Dessutom har Odd haft en del problem med Molde på senare år. De har endast vunnit ett av de fem senaste mötena mellan lagen och kommer få det svårt återigen. Det verkar bli mest värde i tvåan och då ska det streckas därifrån.

Missar matchen

Fredrik Oldrup Jensen, Odds BK (avstängd)

Eirik Ulland Andersen, Molde (hälseneskada)

Osäker till spel

Andreas Linde, Molde (knäskada)