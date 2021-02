"Chelsea går segerlösa från stormötet"

Champions League fortsätter i veckan och under tisdagen ska två nya åttondelsfinaler ta sin början. Där ska vi titta till storlag som Bayern München och Atlético Madrid, två gäng som väldigt gärna vill vara med när turneringen avgörs. I övrigt är det The Championship för hela slanten då ännu en vecko-omgång ska avgöras.

Höjdaren! - 1. Atlético Madrid - Chelsea

Svårtippat i Bukarest

Atlético Madrid har tagit sig till slutspelet i Champions League genom att sluta tvåa bakom Bayern München i sin grupp. Det räckte med två segrar för att Madrassmakarna skulle ta steget till åttondelsfinal. I ligan har de gått fram som en slåttermaskin och förstaplatsen är odiskutabel. Samtidigt ska det sägas att det rent spelmässigt inte alltid övertygat och att Atlético många gånger avgjort i slutet av matcherna.

Det blev inget av den varan mot Levante i helgen då Simeones mannar faktiskt fick stryk med 0-2. Kanske låg den här uppgiften redan i bakhuvudet och störde. Joao Félix, Luis Suárez och Ángel Correa hittade inte nätet mot Levante, men de skapade gott om målchanser. Bättre skärpa här så blir det väldigt svårt för Chelsea att freda målet i 90 minuter.

Chelsea har annars fått ett bättre försvarsspel sedan Thomas Tuchel kom till klubben. Två insläppta på sju tävlingsmatcher under tyskens ledning är oerhört imponerande. Att det är en krävande tränare visade Tuchel med all önskvärd tydlighet i helgen då han bytte in Hudson-Odoi i paus bara för att ta ut honom igen en halvtimme senare. Tränaren var inte alls nöjd med den engelske talangens arbetsinsats.

Offensivt finns det som bekant en enorm bredd men är det något man ska klaga på efter Tuchels intåg är det anfallsspelet som sett lite väl torftigt ut. Med en Timo Werner som letar efter formen är det Mason Mount som varit lagets viktigaste spelare framåt de senaste månaderna. Mot Southampton (1-1) fick han dessutom sätta dit en straff då Jorginho satt på bänken.

Detta är ett helt öppet dubbelmöte och för att ge sig själva bra slagläge inför returen lär Chelsea först och främst försöka hålla tätt bakåt. Det ska sägas att matchen på grund av coronarestriktioner spelas på neutral plan i Bukarest så någon hemmaplansfördel finns inte, men bortamålsregeln gäller ändå i dubbelmötet. Atlético behöver gå för det på ett annat sätt och jag tror inte de rödvita förlorar. Med 1X är vi hemma.

Missar matchen

Kieran Trippier, Atlético Madrid (avstängd)

Yannick Carrasco, Atlético Madrid (muskelskada)

José María Giménez, Atlético Madrid (oklart)

Sime Vrsaljko, Atlético Madrid (muskelskada)

Hector Herrera, Atlético Madrid (corona)

Osäker till spel

Thiago Silva, Chelsea (muskelskada)

Tammy Abraham, Chelsea (vristskada)

Kai Havertz, Chelsea (mjukdelsskada)

Christian Pulisic, Chelsea (vadskada)

Helgarderingen! - 2. Lazio - Bayern München

Bayern övervärderas

Bayern München är en av huvudfavoriterna till att plocka hem Champions League och efter förra säsongens urladdning är det inte svårt att förstå varför. Die Roten har dock spelat väldigt många matcher på kort tid med triumfen i VM för klubblag som senaste titel. Sedan de kom hem från den turneringen har Bayern bara tagit en poäng på ligamatcherna mot Arminia Bielefeld och Eintracht Frankfurt.

En stor anledning till detta är frånvaroläget. Serge Gnabry skadade sig i VM och är ännu inte helt återställd. Dessutom sitter Thomas Müller i karantän på grund av corona och han saknas verkligen. Pådrivaren och assistkungen har ingen riktig ersättare i truppen. Flick testade att spela Choupo-Moting på den positionen mot Eintracht och det gick inget vidare. Här får troligen Musiala chansen om inte Flick experimenterar och plockar upp Goretzka som nummer 10. Han brukar föredra att spela som “åtta” men har helt klart de kvalitéer som krävs för att starta längre upp i banan.

Lazio var ytterst nära att inte ta sig till åttondelsfinal då de var rejält tillbakapressade mot Club Brugge i den sista och avgörande gruppspelsmatchen. Romarna kunde dock rida ut stormen. Nu kommer italienarna till matchen med strålande form. De ljusblå har faktiskt vunnit sju av sina åtta senaste ligamatcher där segrarna mot Roma och Atalanta sticker ut lite extra.

Som vanligt kommer det mesta i det offensiva spelet handla om samspelet mellan Ciro Immobile på topp och Luis Alberto på mittfältet. Med en trolig matchbild där Bayern trycker på kommer Immobile få ytor i omställningsspelet. Något den kvicke målmaskinen trivs väldigt bra med. Correa, Milinkovic-Savic och Muriqi är tre andra spelare som det tyska försvaret får se upp med.

Bayern München ska såklart klara av det här dubbelmötet trots alla sina avbräck. De kan trots allt starta med världsstjärnor som Lewandowski, Sané och Kimmich. I Rom ska de dock inte känna sig alltför säkra på seger. Tvåan ser ut att streckas lite väl hårt och då föredrar jag att plocka med garderingar redan från start. Heltäckningsmattan rullas ut där vänstersidan rensar fint.

Missar matchen

Luiz Felipe, Lazio (vristskada)

Daniel Radu, Lazio (bråck)

Thomas Strakosha, Lazio (lårskada)

Thomas Müller, Bayern München (corona)

Serge Gnabry, Bayern München (knäseneskada)

Nianzou Kouassi, Bayern München (lårskada)

Malik Tillman, Bayern München (knäskada)

Douglas Costa, Bayern München (vristskada)

Corentin Tolisso, Bayern München (oklart)

Benjamin Pavard, Bayern München (corona)

Alexander Nübel, Bayern München (vristskada)