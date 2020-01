"Comebacken - kan Zlatan lyfta Milan?"

Comebacken! - 2. Milan - Sampdoria

Kan Zlatan lyfta Milan?

All förhandsrapportering om matchen mellan Milan och Sampdoria har handlat om en och samma sak, Zlatan Ibrahimovic. Den väldige svensken, som under helgen fått sin staty i Malmö vält, har skrivit på för de rödsvarta. Det är verkligen välbehövligt att få in lite kvalité i hemmalaget, för hösten har varit rent ut sagt usel med en plats på den undre halvan av Serie A som belöning.

Milan avslutade 2019 med att förlora borta mot Atalanta med hela 0-5! En hemsk förlust efter att dessförinnan faktiskt haft fyra raka omgångar utan nederlag. Donnarumma hade inte sin bästa dag då och backlinjen med Musacchio och Romagnoli i mitten släppte förbi det mesta. Annars är det dock anfallsspelet som främst varit problemet.

16 gjorda mål är en siffra som faktiskt bara tre lag i hela serien inte slår. Piatek har varit en skugga av vad han visade upp i fjol medan Suso och Leao haft svårt att hitta rätt. Det är just detta som tanken är att Zlatan ska kunna råda bot på och det är absolut inget snack om att svensken, trots sin ålder, kommer höja kvalitén på anfallslinjen.

Sampdoria är ett annat lag med en höstsäsong de helst vill glömma. Det skiljer faktiskt bara en poäng ner till nedflyttning inför den 18:e omgången. Här har dessutom laget från Genua skador på spelare som Ekdal, Depaoli och Barreto, medan Caprari är avstängd. Det ska dock sägas att gästerna har visat upp ett betydligt bättre spel efter att Claudio Ranieri tog över på tränarbänken.

Det ska bli oerhört spännande att se om Zlatan kan ge en boost till detta Milan. Det verkar åtminstone tipparna tro som målar upp ettan som solklar favorit. Sampdoria har dock vunnit tre av de sex senaste inbördes mötena medan endast två förlorats. Med den skeva streckning som erbjuds är det ett måste att plocka med alla tecken där X2 rensar ruskigt bra.

Missar matchen

Léo Duarte, Milan (hälskada)

Gianluca Caprari, Sampdoria (avstängd)

Osäker till spel

Lucas Biglia, Milan (knäseneskada)

Albin Ekdal, Sampdoria (vristskada)

Edgar Barreto, Sampdoria (oklart)

Andrea Bertolacci, Sampdoria (knäseneskada)

Alex Ferrari, Sampdoria (knäskada)

Fabio Depaoli, Sampdoria (knäskada)

Federico Bonazzoli, Sampdoria (lårskada)

Bartosz Bereszynski, Sampdoria (knäskada)





Höjdaren! - 3. Napoli - Inter

Inter får som vanligt svårt på San Paolo

Napoli är ett annat lag som varit en väldigt stor besvikelse under höstsäsongen. Inför omstarten låg de faktiskt inte bättre än åtta i tabellen med hela elva poäng upp till Champions League-plats. Det är verkligen inte bra nog för det lag som på senare år varit närmast Juventus. I år är det istället Inter som jagar det svartvita storlaget från Turin. Inför måndagens matcher ligger de på lika många poäng i toppen av serien.

Napoli har en del osäkra spelare till spel. Koulibaly, Ruiz, Tonelli och Ghoulam är en kvartett som dras med olika skador. Frågan är då hur Gattuso, som tagit över efter Ancelotti på tränarbänken, formerar sin backlinje. Manolas är självskriven i mittförsvaret, men bredvid honom finns det inte så många bra alternativ om inte Koulibaly kan starta.

Offensivt finns det dock enormt med eldkraft, precis som vanligt. Dries Mertens, Hirving Lozano och Amin Younes är tre otroligt skickliga spelare som inte ens fick starta senast. Istället var det Insigne, Milik och Callejón som var Gattusos val. Snacka om bredd! Med sådana tillgångar bör de ljusblå kunna få ut betydligt mer under våren än de fått hittills.

Inter har däremot fått maxutdelning i ligan med den magnifika raden 13-3-1. En stor anledning till detta är att den nykomponerade anfallsduon Lautaro Martínez och Romelu Lukaku har hittat varandra. Hösten avslutades dock ganska dåligt med en vinst på de fyra sista matcherna och uttåg ur gruppspelet i Champions League.

Inter har dessutom verkligen inte trivts speciellt bra på San Paolo genom åren. De blåsvarta har faktiskt inte vunnit en enda ligamatch här under hela 2000-talet. Sådana sviter har en förmåga att sätta sig på självförtroendet. Napoli bör inte torska detta och således blir 1X valet.

Missar matchen

Kevin Malcuit, Napoli (knäskada)

Osäker till spel

Lorenzo Tonelli, Napoli (oklart)

Kalidou Koulibaly, Napoli (benslada)

Faouzi Ghoulam, Napoli (lårskada)

Fabián Ruiz, Napoli (sjukdom)