"Derby - Atlético Madrid överstreckas"

Precis som under måndagen bjuder tisdagens Topptips på 250.000 kronor i extrapengar. För att ta del av den skattkistan ska matcher från Serie A, La Liga och den engelska Ligacupen analyseras. Vi inleder dock i Sverige där Helsingborg och Jönköpings Södra gör upp om viktiga poäng i kampen om de allsvenska platserna. En härlig kupong med fin möjlighet att lösa åtta rätt.

Helgarderingen! - 3. Atalanta - Sassuolo

Trubbigt Atalanta får problem

Atalanta har gjort sig ett namn som ett av Italiens absolut mest sevärda lag under de senaste åren. De blåsvarta brukar vräka in mål, men det har gått lite troll i maskineriet under början av denna säsong. 4-3 i målskillnad efter fyra omgångar är okarakteristiskt och i helgen hade gänget från Bergamo en del flyt som lyckades lösa en 1-0-viktoria. Zapata stod för matchens enda mål då och colombianen måste fortsätta leverera framåt när Muriel är skadad.

Bakom Zapata startade Miranchuk och Malinovsky mot Salernitana och de två kreativa spelarna från östra Europa har mycket att ge. På den positionen kan Gasperini också släppa lös Ilicic, Pessina och Koopmeiners. Inte så pjåkigt. Bakåt startade Merih Demiral mot Salernitana och han hade en händelserik första halvlek. Efter en ful armbåge blödde mittbacken ymnigt vilket Demiral påpekade för domaren. Det gav bara ett gult kort fört protest och Demiral tvingades byta i paus. Han ska dock finnas tillgänglig här.

Sassuolo torskade hemma mot Torino efter att ha släppt in ett mål med tio minuter kvar att spela och de grönsvarta har bara sig själva att skylla. Prestationen var inte alls bra i den tillställningen. Gästerna var precis som Atalanta väldigt sevärda förra säsongen, men har också bara mäktat med fyra baljor framåt på höstens fyra matcher. Detta trots att det finns enorm kapacitet i de främre leden.

Unge Raspadori har fått debutera för det italienska landslaget och dessutom blivit målskytt för Gli Azzurri. Berardi visade i sommarens Europamästerskap vilken fin spelare det är och dessutom finns Djuricic och Boga tillgängliga. Skulle Sassuolo behöva rotera kan de plocka in Scamacca, Defrel och Traoré utan att sänka nivån allt för mycket. Sassarna kommer börja hitta målet igen förr snarare än senare.

Det är stor fördel Atalanta när det kommer till inbördes möten på senare år. De blåsvarta har faktiskt nätat 23 gånger på sina sex senaste möten med Sassuolo. Med tanke på hur spelet har sett under den senaste månaden vågar jag dock inte lita fullt ut på hemmalaget och när ettan streckas kring 70 procent sparkar jag bakut. Alla tecken plockas med redan från start där utdelningen skjuter i höjden om Sassuolo hittar skrällen.

Missar matchen

Hans Hateboer, Atalanta (fotskada)

Luis Muriel, Atalanta (muskelskada)

Osäker till spel

Filippo Romagna, Sassuolo (knäskada)

Pedro Obiang, Sassuolo (hjärtproblem)

Derbyt! - 4. Getafe - Atlético Madrid

Atlético överstreckas

José Bordalás nådde stora framgångar med väldigt små medel med sitt Getafe, men bytte upp sig till Valencia under sommaren. Utan Bordalás vid sidlinjen har Getafe fallit ihop som ett korthus och förlorat samtliga fem matcher de spelat under inledningen av La Liga. Det hjälper inte heller att lirare som Cucurella och Ángel har lämnat klubben för nya äventyr. Truppen ser tunn ut.

Närmast kommer Getafe från en pinsam 0-3-förlust mot Rayo Vallecano och det lär ha varit en del hårda ord som sagts i omklädningsrummet sedan dess. Helt utan kvalité är inte hemmalaget. Jankto är ett intressant nyförvärv och Alená är ett annat. Dessutom finns Enes Ünal och Jaime Mata tillgängliga och det är två spelare som vet vart målet är beläget. Bakåt är Djene en skicklig pjäs, även om han har haft några jobbiga veckor.

Atlético Madrid vann ligan i fjol utan att för den delen spela någon bländande fotboll. Diego Simeone bygger bakifrån och vinner många matcher på ren kraft. Det är dock väldigt sällan som de rödvita springer ifrån sina motståndare fullständigt och så har heller inte varit fallet under hösten. Fem omgångar har gett två kryss och tre uddamålsvinster. Dessutom spelade Atlético 0-0 mot Porto i Champions League förra veckan.

Antoine Griezmann har hämtats tillbaka från Barcelona och bildar anfallspar med Luis Suárez som var så lyckosam i fjol. Dessutom finns Correa att tillgå. De löste dock bara två skott på mål i hemmamötet med Athletic Bilbao i den förra omgången och Joao Félix är nu avstängd efter sitt röda kort i den matchen. I övrigt ser Madrassmakarna stabila ut, precis som vanligt, men de saknar kreativitet.

Atlético Madrid ska såklart gälla som favoriter mot ett Getafe som öppnat säsongen så svagt, inte minst då värdarna har spelat 19 raka tävlingsmatcher mot Atlético utan att ens göra mål. Ett helt osannolikt facit. Samtidigt är inte besökarna ett lag som kör över sina motståndare och Getafe kommer säkerligen vara med i matchen hela vägen in. När tvåan då streckas hårt ska helst alla tecken plockas med.

Missar matchen

Mauro Arambarri, Getafe (knäseneskada)

Sabit Abdulai, Getafe (knäskada)

Vitolo, Getafe (utlånad från Atlético)

Joao Félix, Atlético Madrid (avstängd)

Thomas Lemar, Atlético Madrid (muskelskada)