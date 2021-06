"Derby - Sveriges EM-motstånd laddar upp"

Derbyt! - 1. Spanien - Portugal Taktisk batalj i Madrid Det iberiska derbyt går av stapeln på Wanda Metropolitano och även om matchen är av vänskaplig karaktär är detta också allt som oftast en kamp som respektive aktör gärna vill vinna. Spanien får klara sig utan den kanske största vinnarskallen av dem alla, Sergio Ramos, som missar EM på grund av skada. Det är givetvis ett enormt avbräck som skapar huvudvärk hos Luis Enrique. Det har dock kallats in en åtminstone spelmässigt värdig ersättare. Aymeric Laporte hör hux flux till La Roja och mittbacken från Manchester City behöver ingen närmare presentation. Starten ligger nära till hands för Laporte denna afton och med tanke på vilka opponenter som står på andra sidan är jag övertygad om att Spanien inte blåser på för fullt i offensiven. Portugal har om möjligt ett ännu starkare lag denna gång än när de tog EM-guld 2016 och när förhandstipsen i mångt och mycket handlar om Frankrike, England och Belgien passar det portugiserna utmärkt att smyga med i vassen bakom. Det är i princip omöjligt att hitta en enda svaghet i Fernando Santos truppbygge, möjligtvis kan en sådan vara att mittbackarna inte är några speedkulor. Dias, Pepe och Fonte är med det sagt en trio som sällan sätter en fot fel, något jag inte tror de att de gör särskilt många gånger på Wanda Metropolitano heller. Spanien kommer säkerligen att äga mycket boll och vilja föra spelet, men Portugal har oändligt med hot när det vankas omställningar. Jag har ruskigt svårt att särskilja lagen åt i denna vänskapslandskamp, men är det något jag blickar mot är det att vi får se en målsnål tillställning i Madrid. Mina utgångstecken hamnar därför i västerled, men på större system föredrar jag att sitta med full mundering. Osäker till spel César Azpilicueta, Spanien (sliten)

Rúben Dias, Portugal (sliten)

Bernardo Silva, Portugal (sliten)

Spiken! - 2. Italien - Tjeckien Tjeckien får det tufft i Bologna Efter år av misär och elände som bland annat innefattade missat VM-slutspel efter playoff-förlusten mot Sverige är nu Italien tillbaka där de hör hemma. Roberto Mancini har samlat, enat och fått det italienska folket att börja tro på stordåd igen. Donnarumma är vid 22-års ålder redan tokgiven mellan stolparna och med ett mittlås som Bonucci och Chiellini framför sig är det inte lätt att göra mål på italienarna. Faktum är att Gli Azzurri bara släppt in två mål sedan EM-kvalet avslutades i november 2019, ett helt otroligt facit. Framåt finns fart och frenesi i lirare som Insigne, Immobile, Belotti, Chiesa och Berardi och jag har svårt att se Tjeckien hålla värdarna stången i Emilia-Romagna. Italien lär dessutom vilja avsluta genrepet snyggt för att maximera självförtroendet inför EM. Tjeckien ska deltaga i samma mästerskap och förbundskapten Jaroslav Silhavý har onekligen något spännande på gång med gästerna. 1-1 hemma mot Belgien i VM-kvalet var ett kvitto på detta och med spelare som Soucek, Schick och för all del också målvakten Vaclik finns spets i detta tjeckiska bygge. De senaste fyra bortamatcherna alla kategorier har dock inte varit mycket för världen. 6-2 mot Estland vinner de flesta landslag med, men förlusterna mot Skottland, Tyskland och Wales vittnar också om att det fortfarande finns bitar att jobba på med “Lokomotiva”. Jag lutar inte åt någon målfest på Renato Dall’Ara, istället tror jag att vi får se en välspelad historia där antalet målchanser stramas åt av ett defensivt spelande Tjeckien och ett Italien som inte förtar sig. Förr eller senare lär dock värdarna bryta dödläget och även om ettan säkert promenerar upp mot, och kanske till och med över, 60 procent är den likväl en högst trolig sådan. Jag spikar! Missar matchen Stefano Sensi, Italien (ljumskskada) Osäker till spel Marco Verratti, Italien (knäskada)

Francesco Acerbi, Italien (knäskada)

Jorginho, Italien (sliten)