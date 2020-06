Efter cupvinsten - nu kommer skrällen

Spiken! - 5. LASK Linz - Hartberg

LASK kör över Hartberg igen

LASK Linz har tveklöst varit Österrikes bästa lag hittills, men ändå leder de inte ligan. Detta då de blivit av med tolv poäng (sex innan uppdelningen av serien och sex efter) för brott mot Corona-reglerna efter att det visats sig att laget haft en normal träning när de borde ha varit i karantän. Ett mycket kontroversiellt beslut av förbundet som rört upp starka känslor i LASK-lägret.

Avdraget gör att Linz inför omstarten befinner sig tre pinnar efter RB Salzburg. Räkna med ett ruskigt revanschsuget hemmalag som vill visa förbundet och de andra lagen i serien vilka det är som egentligen bestämmer i alpnationen. Då kan det bli åka av under onsdagen. LASK Linz har inte bara spelat bra i ligaspelet, de har även imponerat stort i Europa League där de vann en grupp med Sporting, PSV och Rosenborg innan de slog ut Alkmaar i slutspelet. Nu lär det dock ta slut då hemmamötet med Manchester United slutade 0-5 innan uppehållet.

Det är ett väldigt intressant lag som Linz har till förfogande. Brassen Joao Klauss har stundtals sett ostoppbar ut och stod bland annat för ett hattrick i senaste mötet med Hartberg. Tillsammans med ghananen Samuel Tetteh bildar han en svårstoppad duo som mycket väl kan bli tungan på vågen här. På minussidan finns ett par skador och en avstängning på viktiga Trauner.

För Hartberg kretsar det mesta kring bosniern Dario Tadic (inget släktskap med Dusan) som tryckt in elva ligamål under säsongen. Det är fler än någon spelare i LASK LInz. Dock har varken han eller Hartberg levererat mot slutet. Under vårens fyra matcher plockade de bara en poäng och Tadic gick mållös av planen samtliga gånger.

En av dessa fajter var mot just LASK Linz på samma arena som denna match ska spelas. Då blev det total slakt. Efter en hyfsad jämn första halvlek trampade hemmalaget gasen i botten i andra halvan och vann till sist med 5-1. Så stor skillnad är det mellan dessa två lag och så länge inte uppehållet har fått Linz att rosta ihop helt vinner de detta relativt enkelt. Ettan är odiskutabel.

Missar matchen

Gernot Trauner, LASK Linz (avstängd)

Marvin Potzmann, LASK Linz (knäskada)

Thomas Golginger, LASK Linz (knäskada)

Michael John Lema, Hartberg (oklart)

Andreas Lienhart, Hartberg (oklart)

Stefan Rakowitz, Hartberg (oklart)





Skrällchansen! - 7. RB Salzburg - Rapid Wien

Plundrat Salzburg kan få problem

RB Salzburg har redan fått igång sin verksamhet efter uppehållet då de spelat cupfinal mot lilla Austria Lustenau. Som väntat blev det en ensidig historia där energidryckslaget vann med klara 5-0. Det var dock ingen värdemätare då Lustenau är ett mittenlag i andradivisionen. Tuffare lär det bli nu när klassiska Rapid Wien står på andra sidan.

Som tidigare nämnts leder Salzburg alltså tabellen på grund av att Linz har drabbats av poängavdrag. Under hösten charmade Tjurarna oss också i Champions League där de pressade storlag som Liverpool och Napoli. Det är dock inte det lag som kommer ställa upp här. Tokviktiga pjäser som Erling Haaland, Marin Pongracic och Takumi Minamino har tagit nästa steg i karriären och på insidan finns bara Okafor från Basel. En talangfull spelare som nätade i cupfinalen, men det är tveklöst så att kvalitén har sjunkit hos Salzburg.

Det märktes också ganska tydligt innan uppehållet att dessa spelare försvunnit. I ligan vann de bara en av fyra fajter efter vinteruppehållet och samtidigt åkte de ur Europa League med buller och bång mot Eintracht Frankfurt. Frågan är vad status är på de regerande mästarna nu när de tar sig an mesta mästarna.

Ja grönvita Rapid Wien är den historiskt sett största klubben med hela 32 ligatitlar, även om det var tolv år sedan nu som de fick lyfta “skölden”. Inför omstarten ligger de trea i tabellen och det skiljer inte speciellt mycket upp till RB Salzburg. Gästerna från huvudstaden såg dessutom fina ut under vårens fyra matcher som innebar åtta poäng.

Rapid Wien har faktiskt bara förlorat en enda bortamatch på hela säsongen. Det var visserligen mot RB Salzburg men det visar ändå på att de inte räds att vara på resande fot. Det är såklart svårt att veta vart lagen står efter flera månader utan fotboll, men det lär bli en jämn tillställning och då lockar skrällen. Räcker plånboken till plockar jag med alla tecken.

Missar matchen

Philipp Schöbesberger, Rapid Wien (oklart)

Tamas Szanto, Rapid Wien (oklart)