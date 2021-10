"Efter den negativa trenden - nu kommer segern"

Denna fredag ser Topptipset ut precis som det ska göra på tacodagen. Åtta matcher från åtta olika ligor i åtta olika länder. Bättre än så kan det inte bli. Bland annat ska vi besöka Premier League, Serie A, La Liga och Bundesliga på vår väg mot åtta gröna bockar. Första stopp är Emirates Stadium där fansen förväntar sig mer än vad de fick se mot Crystal Palace. En kvarts miljon i extrapengar ramar in kupongen och så här tar vi del av de pengarna.

Höjdaren! - 1. Arsenal - Aston Villa

Svårtippat på Emirates

Arsenal tog tag i taktpinnen direkt mot Crystal Palace och fick också in 1-0 tidigt efter att Aubameyang tryckt dit en retur på ett skott från Pépé. Efter det slutade Artetas grabbar att spela helt och hållet och överlät allt initiativ till Vieiras örnar. Till sist var det Lacazette som såg till att The Gunners fick med sig en pinne genom att trycka in 2-2 i matchens sista sekund.

Den poängen förtjänade knappast Arsenal, men däremot var det helt rätt att Lacazette fick ikläda sig rollen som hjälte. Fransmannen gjorde nämligen mer på sina 20 minuter än övriga spelare gjorde på hela matchen. Han måste få en startplats nu. Dessutom behöver Arteta skruva på mittfältet då Partey och Ödegaard inte alls fungerade tillsammans. Frågetecken sätts kring om Saka kan medverka. Landslagsyttern tvingades nämligen utgå i halvtid mot Palace efter ett rent överfall av McArthur som bisarrt nog endast gav gult kort. Ett stort misstag av domare Dean och VAR-rummet.

Aston Villa åkte på en minst sagt bitter förlust i prestigemötet med Wolverhampton. John McGinn såg till att Villa gick upp till en 2-0-ledning genom både mål och assist, men med tio minuter kvar att spela rasade Dean Smiths lag ihop fullständigt. Kronan på verket blev Rúben Neves frisparksmål i den 95:e minuten som mycket oturligt studsade på muren och in bakom en chanslösa Martínez.

Den argentinske målvakten kommer säkerligen vilja ha revansch nu när Arsenal står för motståndet, en klubb han lämnade förra sommaren och sedan dess väldigt gärna vill slå. Något Martínez och Villa gjorde två gånger om i fjol. Watkins och Ings lär starta på topp igen med Buendía strax bakom och ett mittfält bestående av McGinn och Luiz. Intensiva spelare som Arsenal får svårt att hantera.

Förutom den första halvleken mot Tottenham har Arsenal inte alls sett bra ut någon gång under hösten. Ingen verkar veta vad de ska göra under Artetas ledning vilket leder till att spelarna springer och gömmer sig i anfallet. Bakåt har White och Gabriel en hel del kvar att bevisa medan Tomiyasu sett minst sagt virrig ut mot både Brighton och Crystal Palace. Värdet ser ut att kunna bli okej på Arsenal, men det går inte att lita på det rödvita hemmalaget. Alla tecken behöver plockas med på Emirates.

Missar matchen

Granit Xhaka, Arsenal (knäskada)

Trézéguet, Aston Villa (knäskada)

Osäker till spel

Bukayo Saka, Arsenal (vadskada)

Leon Bailey, Aston Villa (lårskada)

Keinan Davis, Aston Villa (knäskada)

Bertrand Traoré, Aston Villa (lårskada)

Hemmafavoriten! - 2. Sampdoria - Spezia

Fördel Sampdoria i Genua

Sampdoria har bara löst en poäng på sina fyra senaste matcher och det är lätt att se vart problemet ligger. Klubben från Genua har släppt in minst tre mål i samtliga dessa matcher och det håller såklart inte. Yoshida och Colley får inte mycket hjälp av mittfältet och har väl heller inte imponerat speciellt mycket som mittbackspar. Albin Ekdal hade känningar efter senaste landslagsuppehållet och satt på bänken i 1-3-förlusten mot Cagliari, men ska vara återställd nu. Kanske kan han stadga upp Sampdoria.

Framåt finns det många fina spelare att välja mellan för D’Aversa som mot Cagliari valde att starta med Quagliarella på topp mellan Gabbiadini och Candreva. Då fanns dessutom Caputo att tillgå på bänken. Det är en offensiv uppställning som bör hitta nätet hemma mot Spezia. Sampdoria har inte vunnit någon hemmamatch hittills, men det ska sägas att de har haft tufft schema med Inter, Napoli och Milan på besök bland annat.

Spezia lyckades besegra nykomlingarna Salernitana med 2-1 i den senaste omgången och har därmed klättrat förbi Sampdoria i tabellen. Kovalenko, som är ny från Atalanta, blev stor hjälte då och är en spelare med hög potential. Annars är det främst Maggiore och Nzola som ska göra det för ett Spezia där Aimar Sher oftast stannar på bänken. Precis som Sampdoria ligger Spezias stora problem dock i de bakre leden.

På fyra bortamatcher har besökarna släppt in 13 mål och totalt 20 mål i baken är sämst av samtliga lag i Serie A. Senast laget från Ligurien var ute på resande fot blev det stryk mot Verona med 0-4. Spezia brottas dessutom med en lång skadelista som har gjort att de inte ens har haft full trupp i de senaste matcherna. Försvararen Simone Bastoni är också alltjämt avstängd efter sitt röda kort mot Verona.

Det är med andra ord två lag som inte kan hålla tätt som ska mötas i Genua och det mesta tyder på att vi får se ett antal fullträffar under fredagskvällen, precis som i fjol då det blev sju baljor på de två mötena. Då tog Spezia fyra poäng på de två matcherna, men denna gång är jag inne på att Sampdoria ska gälla som klara favoriter. Ettan är en given utgång och med krysset på större system är det helt låst.

Missar matchen

Mikkel Damsgaard, Sampdoria (knäseneskada)

Ronaldo Vieira, Sampdoria (oklart)

Simone Bastoni, Spezia (avstängd)

Jacopo Sala, Spezia (vadskada)

Kelvin Amian Adou, Spezia (oklart)

Kevin Agudelo, Spezia (fotskada)

Mehdi Bourabia, Spezia (vadskada)

Osäker till spel

Arkadiusz Reca, Spezia (muskelskada)

Ebrima Colley, Spezia (muskelskada)

Leo Sena, Spezia (muskelskada)

Martin Erlic, Spezia (knäseneskada)