"Förlustfria sviten fortsätter"

Spiken! - 4. Wolfsburg - Werder Bremen

Wolfsburg vägrar förlora

Werder Bremen stod för en vansinnigt imponerande insats mot Bayern München förra helgen. 1-1 slutade den matchen och det var faktiskt Bremens femte raka match som slutat med det resultatet. Eggestein stod för lagets mål då framspelad av Josh Sargent. Den 20-årige amerikanen Sargent har verkligen inlett säsongen förtroendeingivande och håller på att växa ut till en jätte i anfallet. Det som saknas är några fler mål, en fullträff på åtta matcher är lite klent.

Den som noterats för flest mål för Bremen under hösten är Niclas Füllkrug med sina fyra fullträffar men han är tyvärr skadad och ser inte ut att kunna delta. Ett jobbigt avbräck för gästerna. Bakåt spelade Ludwig Augustinsson 90 minuter mot Bayern och såg frisk och kry ut. Viktigt både för Werder Bremen och för det svenska landslaget att vänsterbacken kan hålla sig skadefri.

Wolfsburg har ännu inte förlorat under hösten. Vargarna inledde säsongen med en rejäl kryssbonanza men har nu segrat i tre av de fyra senaste omgångarna. Wout Weghorst, som tryckt in 33 ligamål under de två senaste säsongerna, har fått upp farten och nätat i fyra av de fem senaste seriematcherna. Med spelare som Brekalo, Steffen och Mehmedi bakom sig får holländaren all service han behöver.

Hemmalagets bästa lagdel får annars sägas vara det centrala mittfältet. Maximilian Arnold och Xaver Schlager är två hårt arbetande spelare som dessutom besitter känsliga fötter. Det är inte många par i ligan som överträffar dessa herrar. Arnold är dessutom ett ständigt hot på fasta situationer. Han är både kapabel att bända in bollarna själv och att servera jättar som Brooks, Lacroix och Weghorst.

Det är två lag som delat på poängen fem gånger vardera under hösten som möts här och många lockas säkerligen av krysset här. Wolfsburg är dock ett bättre lag i grunden och på hemmaplan ska de gälla som favoriter mot Bremen. Hamnar ettan under 60 procent är det en spik jag bygger systemet kring.

Missar matchen

Daniel Ginczek, Wolfsburg (ryggskada)

Marin Pongracic, Wolfsburg (corona)

Joshua Guilavogui, Wolfsburg (muskelskada)

Niclas Füllkrug, Werder Bremen (vadskada)

Krysset! - 6. Valladolid - Levante

Jämn match i Kastilien och León

Valladolid hade en jobbig start på säsongen med fem förluster och tre oavgjorda på de åtta första omgångarna. Med det resultatet låg de lilavita klart sist i tabellen. Nu har Valladolid dock vaknat till liv och vunnit två raka seriefajter. Det har fört upp brasse-Ronaldos klubb över nedflyttningsstrecket. Nu ska Albivioletas försöka hålla i den fina trenden när Levante kommer på besök.

Nye brassen Marcos André nätade för andra matchen i rad i 3-1-segern mot Granada och fungerade väldigt bra bredvid Guardiola i anfallet. Där har tränare Sergio angenäma problem för framåt finns även israelen Shon Weissman till förfogande, en spelare som vräkte in mål för österrikiska Wolfsberger föregående säsong. Inte illa med tre såna klasspelare i anfallet.

Levante har José Morales och Roger Martí på topp och det är en duo med väldigt hög kapacitet. De har dock haft svårt att komma loss under hösten och står noterade för sammanlagt sex mål av Levantes totalt nio fullträffar. Levante kommer från sju raka matcher utan seger och är faktiskt det lag som trillade ner under strecket när Valladolid besegrade Granada i söndags.

De fyra senaste matcherna laget från Valencia spelat har dock alla slutat oavgjort och det är fortfarande ett svårslaget Levante som ställer upp. Melero och Malsa på det inre mittfältet är två hårt arbetande spelare som skyddar det något skakiga mittbacksparet Postigo och Vezo. Levante har ännu inte hållit nollan någon gång under säsongen och känslan är att Grodorna, som laget kallas för, går in i matchen med en defensiv inställning.

När lagen möttes här i juli slutade det 0-0. Det var en match som hade en oerhört spännande avslutning. Det hade inte varit många målchanser innan Levante fick straff i 97:e minuten. Enes Ünal brände dock den och lagen fick dela på poängen. Jag tror det kommer bli målsnålt ännu en gång och krysset ligger väldigt nära till hands. Gardera med ettan på större system.

Missar matchen

Kiko, Valladolid (knäskada)

Enis Bardhi, Levante (muskelskada)