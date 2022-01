"Hyperviktiga poäng på spel i bottenstriden"

Bottenmötet! - 1. Watford - Norwich Hyperviktiga poäng på spel på Vicarage Road Watford är kända för att sparka tränare i tid och otid och frågan är hur länge till Claudio Ranieri får äran att styra klubben. Italienaren har inte alls fått ordning på The Hornets som har tagit en poäng på sina sju senaste ligamatcher. Den kom senast borta mot Newcastle efter att Joao Pedro tryckt in en viktig kvittering i slutskedet av matchen. Därmed har Watford fortfarande näsan ovanför vattenytan, men det är bara en pinne ner till nedflyttningsplatserna. Offensivt ser det ganska spännande ut med King, Pedro och Dennis som topptrio och 23 gjorda mål på 19 omgångar är ingen katastrof. Bålgetingarna släpper dock in nästan två mål per match i snitt och med Masina och Troost-Ekong iväg på AFCON saknas det stabilitet i försvaret. Kanske kan det komma med nyförvärvet Samir som plockats in från samarbetsklubben Udinese. Han och Cathcart hade ett intressant samarbete mot Newcastle. Norwich fick stopp på en hiskelig trend på åtta raka ligamatcher utan seger när de besegrade Everton med 2-1. Viktigt för Kanariefåglarna att hitta nätet igen för på de åtta föregående seriematcherna hade de nollats sju gånger. Adam Idah tog för sig och noterades dessutom för ett mål. Han och Pukki fungerade ganska bra tillsammans och bör få fler chanser på topp. På mittfältet dras Gilmour och Normann med skador och är ytterst tveksamma till spel här, men mot Everton hade duon Lees Melou och Sörensen ett fint samarbete. De bör starta igen centralt. Bakåt är Krul och Hanley sedan en tid tillbaka. En rutinerad duo som skänker välbehövligt lugn till laget. Nu blir det väldigt intressant att se om Norwich kan bygga vidare på segern mot The Toffees. Det är som bekant två nykomlingar som möts och i fjol vann Watford båda gångerna lagen ställdes mot varandra i The Championship. Det var också värdarna som drog det längsta strået i höstas och som ska gälla som favoriter under fredagen. Norwich såg dock ganska bra ut mot Everton och ska inte räknas bort i denna mycket svårsiade match. Jag gör det enkelt för mig och plockar med alla tecken på Vicarage Road. Missar matchen Imran Louza, Watford (landslagsuppdrag)

Adam Masina, Watford (landslagsuppdrag)

William Troost-Ekong, Watford (landslagsuppdrag)

Ismaïla Sarr, Watford (knäskada)

Nicolas N’Koulou, Watford (knäseneskada)

Kwadwo Baah, Watford (vristskada)

Oghenekaro Etebo, Watford (muskelskada)

Billy Gilmour, Norwich (vristskada)

Lukas Rupp, Norwich (knäseneskada)

Andrew Omobamidele, Norwich (ryggskada)

Mathias Normann, Norwich (höftskada)

Christoph Zimmermann, Norwich (vristskada) Osäker till spel Kenny McLean, Norwich (corona)

Derbyt! - 5. Lyon - St. Etienne Hatmöte i Lyon Lyon gör en direkt svag säsong och ligger på den undre halvan av Ligue 1 inför fredagens match. Efter fem raka seriematcher utan seger lyckades dock Les Gones plocka tre viktiga poäng mot Troyes förra helgen. Dembélé satte dit matchens enda mål från straffpunkten då och kommer få chansen på topp igen när Slimani, Toko Ekambi och Kadewere alla är iväg och spelar AFCON. Den sistnämnde har dock redan slagits ut med sitt Zimbabwe och kan möjligen vara tillbaka nu. Paquetá och Aouar lär ta plats bakom strikern med Shaqiri och Cherki som tänkbara ersättare. Emerson har testats positivt för corona och är tveksam till spel vilket gör att Henrique återigen bör ta hand om platsen ute till vänster. Landslagsmeriterade Dubois kommer starta på den andra kanten. Det största problemet för Lyon hittas i backlinjen då Denayer är skadad och Boateng är avstängd. St. Etienne ligger allra sist i Ligue 1 med sex poäng upp till säker mark och det börjar verkligen osa katt för den klassiska klubben som fortfarande är det lag som vunnit den franska ligan flest gånger. Närmast kommer de från en 1-2-förlust mot Lens som var det sjätte raka nederlaget i ligaspelet. Sainté saknar inte färre än fem spelare på grund av de afrikanska mästerskapen. Moukoudi, Sow, Neyou och Bouanga är alla tunga avbräck men det är inget emot Wahbi Khazri som gör det bra med sitt Tunisien. Det är lagets bästa målskytt och med honom, Bouanga och Sow borta finns det ingen hos gästerna som gjort mer än ett mål i Ligue 1 denna säsong. Boudebouz gjorde målet mot Lens och kanske är han svaret på de offensiva frågetecknen. Detta är ett av Frankrikes allra hetaste rivalmöten och räkna med att spelarna påminns hela veckan om hur mycket denna match betyder. Båda lagen får klara sig utan flera viktiga kuggar, men det känns som att St. Etiennes avbräck väger något tyngre. Dessutom är självförtroendet i källaren och de har inte besegrat sina ärkerivaler på bortaplan på åtta år. Börja med ettan! Missar matchen Jérôme Boateng, Lyon (avstängd)

Karl Toko Ekambi, Lyon (landslagsuppdrag)

Islam Slimani, Lyon (landslagsuppdrag)

Jason Denayer, Lyon (vristskada)

Sinaly Diomandé, Lyon (vristskada)

Lenny Pintor, Lyon (knäskada)

Jeff Reine-Adélaïde, Lyon (knäskada)

Harold Moukoudi, St. Etienne (landslagsuppdrag)

Saidou Sow, St. Etienne (landslagsuppdrag)

Yvan Neyou, St. Etienne (landslagsuppdrag)

Denis Bouanga, St. Etienne (landslagsuppdrag)

Wahbi Khazri, St. Etienne (landslagsuppdrag)

Etienne Green, St. Etienne (armbågsskada)

Romain Hamouma, St. Etienne (lårskada) Osäker till spel Tino Kadewere, Lyon (landslagsuppdrag)

Emerson, Lyon (corona)

Arnaud Nordin, St. Etienne (ljumskskada)

Miguel Trauco, St. Etienne (oklart)