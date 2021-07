"Läge att dra handbromsen - Sverige övervärderas"

Krismatchen! - 2. Schalke - Hamburg

Storklubbarna drabbar samman direkt

Redan i premiäromgången av Zweite Bundesliga drabbar storklubbarna Schalke och Hamburg samman och att påstå att något av lagen har alla bitar på plats är att fara med osanning. Schalke kommer från en säsong där de knappt vann en match i Bundesliga och titt som tätt jagade supportrarna spelarna efter matcherna. Hamburg gör i sin tur sin fjärde säsong i andradivisionen och den forna storklubben tycks vara en bra bit ifrån att ta sig tillbaka till Bundesliga.

Inför denna fight har Schalke roffat åt sig Simon Terodde från just Hamburg, en affär som inte mottagits väl från gästernas sida. Målspottaren kan definitivt vinna matchen åt grabbarna från Gelsenkirchen, men jag är också tämligen övertygad om att HSV inte kommer att lägga några fingrar emellan när det vankas dueller med Terodde.

Dimitrios Grammozis är ny på värdarnas tränarbänk och han har endast fått en uppgift inför säsongen, nämligen att ta sig upp i Bundesliga. Med spelare som Terodde, Harit och Bülter går det ingen nöd på S04:s offensiv, men det råder desto fler frågetecken kring defensiven. Det läckte in mål i parti och minut i fjol och med Moscarell på skadelistan samtidigt som Kabak kopplas ihop med en flytt till Premier League litar jag inte på att försvaret håller tätt.

Att lita på Hamburgs defensiv är dock inte heller det lättaste. Skadelistan är en välfylld sådan inför starten av Zweite Bundesliga och när Terodde som tidigare nämnts lämnat skeppet råder frågetecken kring vem som ska göra målen för gästerna. I de främre leden tycker jag dock att HSV förstärkt ganska bra. Fyrtornet Robert Glatzel borde kunna göra en del strutar och ynglingen Ludovit Reis, närmast från Barcelona, ska bli spännande att följa. Det är två spelare som Schalke får se upp med.

Hela havet stormar är ett ordspråk som stämmer in väl på båda aktörerna i Gelsenkirchen och jag blir inte ett dugg förvånad om vi får se en målfest framför oss denna afton. Gubben (etta-tvåa) är därför ett val som lämpar sig utmärkt.

Missar matchen

Omar Mascarell, Schalke (muskelskada)

Rabbi Matondo, Schalke (knäskada)

Matthew Hoppe, Schalke (landslagsuppdrag)

Tom Mickel, Hamburg (axelskada)

Anssi Suhonen, Hamburg (lårskada)

David Bates, Hamburg (muskelskada)

Stephan Ambrosius, Hamburg (knäskada)

Josha Vagnoman, Hamburg (muskelskada)

Jeremy Dudziak, Hamburg (ankelskada)

Osäker till spel

Ralf Fährmann, Schalke (sjukdom)

Sonny Kittel, Hamburg (benskada)

Favoriten! - 7. Sverige D - Australien D

Sverige övervärderas

Många, inklusive jag själv, trodde på förhand att Sverige skulle få problem i öppningsmatchen mot USA. Det fick vi äta upp. Peter Gerhardsson och hans adepter manifesterade en fruktansvärt imponerande styrkedemonstration mot världsettorna och 3-0-segern var precis så rättvis som siffrorna vittnar om. Från första minut satte svenskorna knappt en fot fel under 90 minuter och samtliga i laget förtjänar hyllningar för hur de tog sig an matchen. Till nästkommande dust mot Australien sägs dessutom Magdalena Eriksson vara redo för spel och det är sannerligen ingen dålig förstärkning. Kan Sverige förmå sig själva att prestera på liknande nivå under återstoden av turneringen är det inte många lag som kommer kunna stå emot Blågult. Det gäller dock att ha fötterna på jorden efter ett sådant styrkebesked och när svenska folket går bärsärk på ettan är det läge att låta hjärnan ta över istället för hjärtat.

Australien inledde också dem med en viktoria, om än en något blygsammare sådan via 2-1 mot Nya Zeeland. Det var med det sagt en fight som The Matildas hade full kontroll på och extra glädjande för de gulgröna var att storstjärnan Sam Kerr hittade nätet direkt. 27-åringen är till vardags lagkamrat med Musovic, Eriksson och Andersson i Chelsea vilket gör att hon har bra koll på det svenska landslaget. Det har även förbundskaptenen Tony Gustavsson. Svensken hoppas kunna bygga vidare på viktorian från den första omgången och förutom Kerr har Gustavsson även spets i lirare som Yallop, Catley och Foord. Samtliga är lirare som mycket kan såra det svenska landslaget.

Visst ska Sverige ses med bra chans att vinna denna match, men när ettan ser ut att landa in över 80 procent är det onekligen läge att dra i handbromsen. Jag garderar omgående hela vägen då högersidan rensar magiskt på kupongen.

Osäker till spel

Stina Blackstenius, Sverige D (smäll mot huvudet)