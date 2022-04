"Liverpool vinner mot skrällaget"

Höjdaren! - 1. Liverpool - Villarreal Liverpool vinner igen Det kändes som att Liverpool aldrig kom ur tredje växeln i derbyt mot Everton och ändå vinner de till sist matchen med 2-0. Lägstanivån är enorm i den röda armén och chansen finns faktiskt att ta hem samtliga fyra tävlingar de ställt upp i. Då krävs det en fulltalig trupp att laborera med och det är precis vad värdarna har. Endast Bobby Firmino är tveksam till spel på grund av en trasslande fot. Då lär vi få se Klopps föredragna elva med Matip och Van Dijk mellan Robertson och Alexander-Arnold. Fabinho, Henderson och Thiago, som visat storform de senaste månaderna går i mitten medan Díaz, Salah och Mané står för målen framåt. Ett helt komplett lag som hemma på Anfield i vanlig ordning kommer spela med hög intensitet och med ett tempo som motståndarna inte är vana vid att hantera. Liverpools backlinje står alltid väldigt högt för att laget ska vara kompakt och därmed svåra att spela igenom och därför finns det ytor bakom backlinjen, något som Benfica utnyttjade väl i returen mot Liverpool i kvartsfinalen av Champions League. Räkna med att Unai Emery har gjort läxan och försöker få sitt lag att lägga in bollar där speediga spelare som Danjuma och Pino kan löpa in. Närmast kommer Villarreal från en 2-0-seger i derbyt mot Valencia där just Danjuma stod för båda målen. Han har stått för en grymt fin säsong och var också den som satte dit matchens enda mål i hemmamötet med Bayern München. Holländaren behöver ta extra stort ansvar nu då viktige strikern Gerard Moreno inte ser ut att kunna delta. I övrigt är centrallinjen med Albiol, Torres, Parejo och Capoue spelare av hög klass och de måste ha en bra dag om Villarreal ska ha en chans. Villarreal har slagit ut både Juventus och Bayern München ur Champions League och det är en bedrift som de förtjänar all respekt för. Liverpool är dock ytterligare en nivå upp i svårighetsgrad, inte minst på Anfield Road. The Reds har åtta segrar och två kryss på sina tio senaste i alla tävlingar och vinner igen. Ettan kommer säkerligen streckas högt, men det kan inte hjälpas. Spik! Missar matchen Alberto Moreno, Villarreal (knäskada) Osäker till spel Roberto Firmino, Liverpool (fotskada)

Gerard Moreno, Villarreal (muskelskada) Guldjakten! - 2. Bologna - Inter Starkt Inter streckas högt Inter har fyra raka segrar i ligan i ryggen och vid vinst även under onsdagen kliver de förbi sin stadsrival Milan i tabellen och tar över förstaplatsen. De regerande mästarna ser urstarka ut för tillfället och det var inget snack när Roma besegrades med 3-1 för några dagar sedan. Lautaro Martínez nätade då igen och det var hans fjärde mål på de tre senaste tävlingsfajterna. Formen är det inget fel på. Argentinaren får sägas vara given här också och troligen får han sällskap av Dzeko på topp då deras samarbete såg fint ut mot Roma. Sánchez och Correa är två andra alternativ om Inzaghi vill rotera lite. På kanterna såg Dumfries och Perisic ständigt farliga ut mot Roma medan Brozovic, Barella och Calhanoglu (två assist) styrde mittfältet. Den uppställningen kommer skapa chanser även under onsdagen. Bologna har visat sig svårslagna mot slutet med kryss mot lag som Milan och Juventus. Fyra raka omgångar utan förlust är de blåröda uppe i och det känns som att spelarna verkligen ger allt för sin cancersjuke tränare Sinisa Mihajlovic. Oberäknelige Marko Arnaotuvic har varit skadad en period och ser ut att saknas här också, men det finns ändå ganska gott om anfallskraft i detta Bologna. Musa Barrow är både snabb och giftig och vid sin sida får gambianen troligen Orsolini. Santander och Sansone finns att plocka in från bänken. Mittfältet ser också högintressant ut med Mattias Svanberg som playmaker bredvid Domínguez och Soriano. Svagheten är backlinjen även fast Soumaoro är tillbaka från avstängning. Pitbullen Gary Medel sitter dock fortfarande på botbänken. Inter har vunnit tre raka inbördes möten och segrade i höstens möte på San Siro med hela 6-1. När de blåsvarta jagar Scudetton ska de givetvis gälla som solklara favoriter. Det tycker dock tipparna också och tvåan streckas ändå lite väl högt. Bologna har kvalité i sitt lag och hemma på Dall’Ara har de stått för fina prestationer förr. Ett rensande kryss kan med fördel plockas med. Missar matchen Gary Medel, Bologna (avstängd)

Kingsley Michael, Bologna (fingerskada)

Marko Arnautovic, Bologna (höftskada)

Arturo Vidal, Inter (vristskada) Osäker till spel Robin Gosens, Inter (muskelskada)