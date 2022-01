"Lurig match - United har en del att bevisa"

Höjdaren! - 1. Manchester United - Villarreal Manchester United överstreckas i vanlig ordning Ralf Rangnick har fått med sig resultaten som ansvarig för Manchester United utan att för den delen spela speciellt bra fotboll. Senast mot Burnley tog de rödklädda åtminstone en rättvis seger där de vann xG ganska klart. Något oväntat var det Scott McTominay som var den farligaste offensiva spelaren då skotten gjorde skäl för sin nationalitet med flera kanonskott. Ett gick i mål och ett gav Ronaldo en enkel retur att peta in en boll på. McTominay startade tillsammans med Matic centralt i banan då. Nu är Bruno Fernandes tillbaka i spel igen efter sin avstängning och frågan är om Rangnick vågar sätta portugisen i en djup mittfältsroll bredvid McTominay eller om han vill ha Fernandes längre fram i banan. Mot Burnley såg Ronaldo pigg ut medan Cavani slet mycket i det tysta. Dessutom var Jadon Sancho företagsam och gjorde en av sina bättre insatser sedan han kom till klubben. Wolverhampton har inte spelat match på två veckor. Senast spelade de 0-0 mot Chelsea vilket säger en del om den organisation som finns hos värdarna. Backlinjen med Saïss, Kilman och Coady är fysisk och mittfältet med Dendoncker, Neves och Moutinho är både ettrig och väldigt spelskicklig. Det är inga spelare som får panik när de har bollen vid sina fötter och Wolves kommer försöka spela fotboll här. Succé-sydkoreanen Hee-chan Hwang är skadad och kan inte delta och det är ett avbräck i det offensiva spelet. Gästerna har bara lyckats näta 13 gånger på hela säsongen vilket är näst sämst efter jumbon Norwich. Det finns dock minst sagt hyfsade offensiva krafter att starta med i form av Jiménez, Podence, Trincao och Traoré. En kvartett som borde kunna producera mer framåt än vad de har lyckats med under hösten. Samtidigt som Wolves har gjort näst minst antal mål i serien är det bara Manchester City som släppt in färre. 14 baljor i baken imponerar stort och visst ska Vargarna kunna stå emot bra även på Old Trafford. Trots den fina resultatraden har Manchester United en del att bevisa innan jag börjar lita på dem fullt ut. När ettan sticker iväg procentmässigt är helgarderingen en vettig lösning. Missar matchen Paul Pogba, Manchester United (lårskada)

Yerson Mosquera, Wolverhampton (knäseneskada)

Willy Boly, Wolverhampton (vadskada)

Rayan Aït-Nouri, Wolverhampton (ljumskskada)

Pedro Neto, Wolverhampton (knäskada)

Johny, Wolverhampton (knäskada)

Hee-chan Hwang, Wolverhampton (knäseneskada) Osäker till spel Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United (covid)

Anthony Martial, Manchester United (knäskada)

Fábio Silva, Wolverhampton (corona)

Storfavoriten! - 5. Villarreal - Levante Villarreal överstreckas Levante ligger klart sist i La Liga inför omstarten med åtta ynka inspelade poäng på hela hösten. Närmast kommer de från två raka 3-4-förluster och det blev faktiskt torsk med samma siffror även i Copa del Rey. Det är då lätt att se vart det stora problemet ligger, Levante släpper in alldeles för mycket mål. Något som den unge tränaren Alessio Lisci säkerligen har försökt åtgärda under juluppehållet. Offensivt ser det inte alls så pjåkigt ut. Visst är Soldado avstängd här, men han är ingen ordinarie pjäs ändå. Då svider det mer att sakna mittfältaren Pepelu av samma anledning. Framåt kan Levante mönstra spelare som De Frutos, Bardhi, Morales, Roger och Gómez. 19 gjorda mål på 18 omgångar är inget dåligt facit alls. Det är däremot 36 insläppta på lika många matcher. Villarreal har påbörjat sin klättring i tabellen efter tre raka segrar. I deras sista match innan uppehållet krossades Alavés med hela 5-2. Boulaye Dia fick chansen bredvid Gerard Moreno på topp då och nätade två gånger om. Det gjorde även Moreno och där har de gulklädda ett minst sagt vasst anfallspar. Den långvariga vilan ska också ha gjort att Arnaut Danjuma har läkt ihop hyfsat. Han kan möjligen finnas med här. I övrigt har Unai Emery sitt starkaste lag till förfogande vilket innebär ett mittfält med Parejo och Capoue med Chukwueze och Trigueros på kanterna. I backlinjen huserar Albiol och unge Torres mellan Foyth och Estupinan. Ett mer eller mindre komplett lag och då ska vi dessutom ha med oss att Villarreal har lirare som Mandi, Pedraza, Aurier, Iborra och supertalangen Pino att stoppa in från bänken. Villarreal ska gälla som favoriter hemma på Estadio de la Cerámica, men inte riktigt så stora favoriter som streckningen vill göra gällande. Levante har sprungit vansinnigt kallt under den första halvan av säsongen och skulle enligt expected points ha tagit 16 pinnar fler än vad de har lyckats med. Kommer gästerna upp i en prestation av högt snitt ska de inte räknas bort helt och hållet. På större system är därför alla tecken att föredra. Missar matchen Shkodran Mustafi, Levante (knäskada)

Roberto Soldado, Levante (avstängd)

Pepelu, Levante (avstängd) Osäker till spel Arnaut Danjuma, Villarreal (oklart)

Francis Coquelin, Villarreal (hälseneskada)

Ribén Pena, Villarreal (axelskada)