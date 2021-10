"Lurig uppgift väntar Djurgården"

Derbyt! - 1. Arsenal - Crystal Palace Arsenal stöter på en legendar En av Arsenals största ikoner kommer hem till norra London under måndagen. Patrick Vieira leder nämligen motståndarna Crystal Palace och vi kan nog räkna med att fransmannen får ett varmt välkomnande av publiken på Emirates. Vieiras örnar har bara lyckats vinna en av sju matcher så långt, men har samtidigt varit svårbesegrade. De två senaste matcherna har slutat med kryss mot Leicester och Brighton, två luriga motståndare. Det ska sägas att endast en poäng har plockats in på de tre bortamatcherna, men samtidigt är det inte mycket att säga om förluster på Stamford Bridge och Anfield Road. Fler lag än Palace kommer ha svårt på de arenorna. Truppen är i det närmaste skadefri och då bör vi få se Edouard ta plats på topp tillsammans med Zaha och Ayew. Då finns dessutom Benteke att tillgå. Mittfältet och backlinjen är mer fysiska, men Gallagher är en fin spelare som gör många poäng för klubben. Det är ingen dålig elva gästerna kan ställa på benen. Arsenal gjorde en otrolig insats hemma mot Tottenham när ärkerivalerna blev totalt överkörda. Det är den känslan Arteta vill få in i sina spelare. Borta mot Brighton gick det betydligt sämre veckan efter och 0-0 är ett resultat The Gunners ska vara nöjda med på sydkusten. Aaron Ramsdale gjorde återigen en stark insats mellan stolparna och har helt klart tagit över som nummer 1 i målet. De rödvita har egentligen bara Xhaka på skadelistan. Schweizaren bör ersättas av Lokonga som då kliver in bredvid Partey som stundtals varit dominant på mitten. Framåt har Arsenal många alternativ nuförtiden, men det bör bli samma kvartett som startar som i de senaste matcherna. Det innebär Saka, Smith Rowe och Ödegaard bakom Aubameyang. Både Lacazette och Pépé förtjänar dock mer speltid. Arsenal är bättre spelare för spelare och kommer de bara upp i samma nivå som mot Spurs vinner de detta. En nyckel blir att nye japanen Tomiyasu kan hålla Zaha i schack. De senaste åren har The Gunners haft enorma problem med ivorianen. Värdarna har inte lyckats vinna någon av sina tre senaste hemmamöten med Palace och den statistiken gör att jag väljer att gardera ettan med ett kryss på större system. Missar matchen Granit Xhaka, Arsenal (knäskada)

Eberechi Eze, Crystal Palace (hälseneskada)

Nathan Ferguson, Crystal Palace (hälseneskada) Osäker till spel Gabriel Martinelli, Arsenal (mjukdelsskada)

Toppmötet! - 2. Djurgården - Elfsborg Djurgården överstreckas Toppstriden i Allsvenskan ser infernaliskt spännande ut. Djurgården kan vid seger roffa åt sig ett försprång på tre poäng ner till AIK och Malmö FF, men skulle Elfsborg plocka hem tre poäng samtidigt som IFK Norrköping besegrar Häcken får vi helt plötsligt fem lag inom två poäng med sju omgångar kvar att spela. Det är med andra ord mycket på spel och skulle de gästande boråsarna torska detta får det nog sägas att de är avhängda från tätstriden. Elfsborg får återigen klara sig utan Tim Rönning, men målvakten ersattes på ett strålande sätt av islänningen Hákon Valdimarsson, nyss fyllda 20 år, mot IFK Göteborg innan uppehållet. Det var en match som Elfsborg dominerade från start till mål och också vann med 1-0. De siffrorna hade kunnat bli betydligt större, Elfsborg hade 14-2 i avslut och 9-2 i hörnor då. Jeppe Okkels blev stor hjälte då med sitt mål efter hörna och han bör få chansen bredvid Per Frick igen. Vem som blir tredje länk i kedjan är desto mer oklart. Rasmus Alm startade mot Blåvitt och var framförallt under våren en viktig kugge. Under senare delen av säsongen har dock Alexander Bernhardsson klivit fram och i sina bästa stunder är det en väldigt sevärd spelare. Där har Thelin ett svårt val att göra. Djurgården förlorade derbyt mot AIK med 0-1 och det var verkligen inte första gången som Blåränderna vek ner sig i ett derby. Rasmus Schüller visades då ut redan efter elva minuter efter en stygg tackling och den finske landslagsmannen är avstängd denna måndag. Ett tungt avbräck för DIF. Eriksson och Finndell får ta ännu större ansvar på mitten. Framför dessa herrar finns det mycket fart i Asoro och Chilufya och bakom visar Hjalmar Ekdal så bra form att Janne Andersson har nämnt honom på diverse presskonferenser. Djurgården har visat styrka på Tele2 Arena denna säsong med en enda förlust som givetvis kom i ett annat derbymöte med AIK. Järnkaminerna ska också hållas som favoriter, men här tycker jag att ettan streckas lite väl hårt. Elfsborg tog poäng i motsvarande möte i fjol och är vana vid att spela på konstgräs. Mitt val blir att måla på med alla tecken redan från start och hålla en tumme för att besökarna kan stå för en knall. Missar matchen Rasmus Schüller, Djurgården (avstängd)

Jesper Nyholm, Djurgården (benskada)

Tim Rönning, Elfsborg (avstängd)