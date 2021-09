"Ny förlust - Blåvitt sjunker djupare"

Spiken! - 1. IFK Göteborg - Kalmar FF Blåvitt sjunker djupare IFK Göteborg är ett lag i spillror. Stockholmsveckan, som var en chans att bygga vidare på triumfen mot Halmstad, slutade med noll poäng och 1-6 i målskillnad efter två spelade matcher. Bottenstrecken rycker allt närmare och det ser inte ut att finnas någon som helst harmoni i truppen då spelarna mest står och skäller på varandra. Spelmässigt måste Kamraterna göra allt för att inte släppa in ett tidigt mål, i fem av de tio senaste omgångarna har IFK fått vittja nätet de första tio minuterna. En stor anledning till detta är greken Giannis Anestis i målet som varit ungefär lika trygg som hemlandets ekonomi. Även om Anestis gör en del räddningar är han väldigt långsam i sidled vilket kostar mål. Framför honom saknades Wendt och Calle Johansson mot Hammarby. Då tog Erlingmark och Bernardo deras platser, men saknas den duon igen bör unge Dahlqvist ta plats till vänster. Han såg betydligt piggare ut i sitt inhopp än tröge Bernardo. Kalmar stod för en storstilad insats hemma mot AIK i den förra omgången, men fick oturligt nöja sig med 1-1 efter att ha släppt in kvitteringen på hörna i slutet av matchen. Tungt för smålänningarna som spelmässigt var det bättre laget. Oliver Berg stod för målet framåt, hans åttonde för säsongen, och ser ut att trivas väldigt bra tillsammans med Jonathan Ring och Nils Fröling. Den trion ska kunna fira stora triumfer mot värdarnas usla försvar. Bakåt har KFF hittat helt rätt i Lars Saetra och Rasmus Sjöstedt som fungerar utmärkt tillsammans och bakom dessa herrar kliver Lucas Hägg Johansson in mellan stolparna igen efter sin avstängning. En stark defensiv och 21 insläppta mål på 20 omgångar får sägas vara klart godkänt. Henrik Rydström har verkligen lyckats utveckla alla delar av sin trupp jämfört med hur illa det såg ut i fjol. Den största förändringen är såklart att göra Kalmar till ett spelande lag. De rödklädda spelar med ett stort bollinnehav och kommer garanterat ha mest possession på västkusten. Dessutom trivs gästerna bra mot just IFK Göteborg som de bara torskat mot en gång på de åtta senaste inbördes mötena. Jag håller Kalmar mycket högre än denna upplaga av IFK Göteborg och får vi tvåan kring 35 procent är det en väldigt spännande spik. Missar matchen Kolbeinn Sigthórsson, IFK Göteborg (avstängd av klubben)

Patrik Karlsson Lagemyr, IFK Göteborg (oklart)

Sebastian Eriksson, IFK Göteborg (hälseneskada) Osäker till spel Oscar Wendt, IFK Göteborg (lårskada)

Calle Johansson, IFK Göteborg (oklart)

Skrällchansen! - 3. Degerfors - AIK AIK överskattas AIK har varit helt omöjliga under sommaren och hösten och står på tolv raka tävlingsmatcher utan förlust. De två senaste bortamatcherna har dock lämnat en del i övrigt att önska. 0-0 mot Mjällby och 1-1 mot Kalmar är resultat som Gnaget sett till spelet ska vara ganska nöjda med. Det kunde precis lika gärna slutat med noll poäng på de två fajterna. Senast mot Kalmar kvitterade solnaiterna först i slutminuterna på en hörna. Just fasta situationer har gästerna varit fantastiska på under hela säsongen. Där har många matcher avgjorts. Inte så konstigt när seriens bästa högerfot finns i laget, men det gör den inte under måndagen. Sebastian Larsson är nämligen avstängd. Det är även ett av fyrtornen som han brukar sikta på med sina projektiler i Alexander Milosevic. Två enorma avbräck som kommer saknas. Degerfors får samtidigt klara sig utan Adam Carlén av samma anledning och det blir intressant att se hur DIF formerar sitt lag nu. De rödvita är i precis lika stort poängbehov som AIK då de efter fem raka förluster befinner sig på negativ kvalplats. Prestationen mot Djurgården var dock ett ordentligt steg i rätt riktning. Där kunde, och borde, värmlänningarna fått med sig minst en pinne. Nikola Djurdjic gjorde sina två första mål för Degerfors då och uttalade sig efteråt om att han hatade Djurgården. Serben lär väl knappast hysa speciellt varma känslor för AIK heller efter sina år i Hammarby, även om han befann sig på Gnagets guldfest 2018. Tillsammans med Edvardsen och Saidi bildar han en högkapabel topptrio och offensivt finns även spelare som Bertilsson, Dahlström och Abraham att tillgå. Degerfors har visat styrka på Stora Valla under året och besegrat lag som Djurgården och Häcken här. Kommer de upp i samma spelmässiga nivå som i den senaste omgången ska hemmalaget definitivt inte vara chanslösa mot ett AIK utan två av sina tyngsta pjäser. Tvåan ser inte helt oväntat ut att streckas väldigt hårt och då är jag snabbt där med helgarderingen. Missar matchen Adam Carlén, Degerfors (avstängd)

Gustav Granath, Degerfors (oklart)

Anton Kralj, Degerfors (oklart)

Sebastian Larsson, AIK (avstängd)

Alexander Milosevic, AIK (avstängd) Osäker till spel Jetmir Haliti, AIK (oklart)