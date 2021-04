"Ny smäll - Arsenal blir överstreckade"

Helgarderingen! - 2. Arsenal - Slavia Prag Arsenal bli överstreckade Det är en ödesmatch som väntar Arsenal denna torsdag. Med sin sämsta ligaposition på år och dar har The Gunners gått bakåt flera steg under Mikel Artetas ledning. Insatsen senast mot Liverpool var helt viljelös och känslan är att den orutinerade spanjoren är på väg att tappa omklädningsrummet. Europa League är nu enda chansen som finns kvar att göra något med den här säsongen. De enda ljusglimtarna för de rödvita har varit ynglingarna Saka och Smith-Rowe som stundtals sett väldigt bra ut. Båda missade matchen mot Liverpool på grund av skador, men kan möjligen delta här. Det vore väldigt viktigt för hemmalaget. Xhaka är också tveksam till spel medan David Luiz och Tierney är borta. Troligen går Cedric över till vänsterbacken medan Chambers är kvar till höger. Med Holding och Gabriel innanför bildar de en minst sagt skakig försvarslinje. Slavia Prag slog ut Rangers i den senaste omgången av Europa League efter en mycket stökig retur i Glasgow. Där anklagade Glen Kamara tjeckernas Ondrej Kudela för att ha uttryckt sig rasistiskt och ett stort palaver utbröt. Det som gör det hela lite extra pikant är att Kamara har fått delar av sin fotbollsfostran i Arsenals akademi. Kudela är nu avstängd av UEFA medan de utreder saken, men han hade inte kunde delta ändå på grund av den armbåge han fick av Gareth Bale i Tjeckiens VM-kvalmatch mot Wales. Det gör att Slavia har en del defensiva problem för även Hovorka är skadad medan Deli dragit på sig corona. Dessutom ser det ut som att gästerna återigen ställer 18-årige Matyas Vagner i mål efter Kolars hemska smäll mot Rangers. I övrigt kan besökarna mönstra en stark elva med klasspelare som Provod, Boril, Zima, Holes, Olayinka och Stanciu. De fyra förstnämnda var alla med i den tjeckiska landslagstrupp som spelade 1-1 med Belgien under uppehållet. Kommer Arsenal upp i nivå, som i derbyt mot Tottenham för en knapp månad sedan, ska de såklart vara favoriter hemma mot Slavia Prag. Det är dock sällan The Gunners når upp till sin högstanivå och är inte insatsen på topp kommer de bli straffade av Slavia Prag. Detta är ett betydligt öppnare möte än vad streckningen gör gällande och då ska alla tecken plockas med redan från start. Missar matchen Kieran Tierney, Arsenal (knäskada)

David Luiz, Arsenal (knäskada)

Ondrej Kudela, Slavia Prag (avstängd)

David Hovorka, Slavia Prag (knäskada)

Simon Deli, Slavia Prag (corona) Osäker till spel Bukayo Saka, Arsenal (knäseneskada)

Emile Smith-Rowe, Arsenal (lårskada)

Granit Xhaka, Arsenal (sjuk)

Ondrej Kolar, Slavia Prag (ansiktsskada)

Ibrahim Traoré, Slavia Prag (muskelskada)

Jan Stejskal, Slavia Prag (muskelskada)

Höjdaren! - 3. Ajax - Roma Underhållande match att vänta i Amsterdam Roma går inget vidare i Serie A och i veckan har det rapporterats om konflikter på träningsanläggningen efter att Paulo Fonseca skällt på sina spelare. Hur mycket sanning det ligger i de ryktena är svårt att sia om, men det var inga muntra miner hos Vargarna efter den svaga 2-2-matchen mot Sassuolo i helgen. I Europa League har det dock gått bättre. Roma hade inga som helst problem med att avfärda svåra Shakhtar Donetsk i den förra omgången. 3-0 hemma och 2-1 borta är imponerande siffror mot de starka ukrainarna. Borja Mayoral satte dit båda målen för italienarna i bortafajten och spanjoren har gått före Edin Dzeko under stora delar av säsongen. I ärlighetens namn ser Roma bättre ut med Mayoral på topp istället för bosniern som ser ut att längta bort. Ajax gjorde en rejäl miss när de glömde att registrera Haller för Europaspel. Strikern får därför inte delta här. Det får inte heller målvakten André Onana göra då han avtjänar sin långa avstängning för doping. Stekelenburg är en mycket rutinerad ersättare, men nu har 38-åringen, med förflutet i Roma, skadat knät och kan inte delta här. Det gör att Kjell Scherpen (21), som gjorde sin första A-lagsmatch i helgens 2-1-seger över Heerenveen, får kliva in mellan stolparna. Något Roma bör kunna utnyttja. I backlinjen saknas Daley Blind som skadat sig så allvarligt att han missar resten av säsongen. Ett stort avbräck för hemmalaget. Álvarez, Martínez och Schuurs är skickliga försvarare, men de har inte samma lugn med bollen som Blind har. I övrigt har de rödvita inga fler problem i truppen vilket bör innebära att vi får se stjärnor som Tadic, Klaassen, Gravenberch, Neres och Antony från start. Ajax målas upp som klara favoriter här, men detta är en helt jämn match på förhand. Hemmalaget har dåliga minnen av italienska gäng, senast Ajax förlorade en match var faktiskt i december när Atalanta kom på besök. Roma är väldigt ojämna, men när de spelar på sin högsta nivå är de svåra att tas med. Värdet ser ut att bli bäst till höger och då väljer jag att spela X2. Missar matchen André Onana, Ajax (avstängd)

Sébastien Haller, Ajax (ej registrerad)

Daley Blind, Ajax (vristskada)

Maarten Stekelenburg, Ajax (knäskada)

Rick Karsdorp, Roma (avstängd)

Ibanez, Roma (huvudskada)

Nicolò Zaniolo, Roma (knäskada)

Marash Kumbulla, Roma (knäskada)

Henrikh Mkhitaryan, Roma (vadskada)

Chris Smalling, Roma (oklart) Osäker till spel Noussair Mazraoui, Ajax (huvudskada)

Stephen El Shaarawy, Roma (muskelskada)