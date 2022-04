"Nytt poängtapp för Manchester United"

Höjdaren! - 1. Manchester United - Chelsea

Försvarssvagt United får problem

Manchester United har stora problem både på och utanför plan. Rapporter om osämja i omklädningsrummet har sipprat ut i media, inte minst via Paul Scholes som ska ha fått uppgifterna direkt från Jesse Lingard. Det syns helt klart på planen. United har en blytung vecka bakom sig med förluster mot stora rivaler som Liverpool och Arsenal. Mot de förstnämnda var Rangnicks gäng helt utspelade och hade usla 0,11 i xG. 0-4 slutade den matchen.

Mot ett försvarssvagt Arsenal skapade United desto fler målchanser och hade till sist tre avslut i virket varav ett var en missad straff. Jag tycker också att Man U borde haft minst en elvametare till i den tillställningen. Offensivt fanns det således en del att ta med sig och att Ronaldo genast klev in och levererade efter sin personliga tragedi är oerhört starkt. Försvaret är dock rena rama skämtet och United hade en xGA (expected goals against) på 2,54 mot The Gunners. Då är det svårt att vinna fotbollsmatcher.

Chelsea har också fått stryk av Arsenal nyligen i en match där de blåklädda hade väldigt mycket boll utan att lyckas skapa speciellt mycket på stadsrivalen. I helgens derby mot West Ham skapade The Blues desto mer, men det såg länge ut som att de skulle tappa poäng igen. Speciellt efter att Jorginho hoppade bort en straff. I den 90:e minuten frälste dock Pulisic Tuchels gäng.

Det är den stora styrkan med detta Chelsea, den offensiva bredden. Mount, Werner och Havertz startade mot West Ham medan Pulisic, Ziyech och Lukaku hoppade in. Det är samtliga spelare som kan göra skillnad. Precis som United har Chelsea istället haft problem med försvaret mot slutet när Rüdiger, som aviserat att han lämnar klubben i sommar, har varit skadad. Tysken är tveksam till spel här också och kan inte han delta finns det luckor att hitta.

De tre senaste mötena mellan lagen har alla slutat oavgjort och visst lär det bli en tajt batalj igen. Manchester United riskerar att missa spel i Europa League och behöver gå för seger, men så som de spelar för tillfället tror jag inte att värdarna är kapabla till att vinna denna match. Chelsea är samtidigt hyfsat nöjda med ett oavgjort resultat som innebär att det är åtta poäng ner till femman Tottenham med fem omgångar kvar att spela. X2 blir en bra lösning på Old Trafford.

Missar matchen

Mason Greenwood, Manchester United (avstängd av klubben)

Paul Pogba, Manchester United (vadskada)

Luke Shaw, Manchester United (skenbensskada)

Edinson Cavani, Manchester United (vadskada)

Ben Chilwell, Chelsea (knäskada)

Mateo Kovacic, Chelsea (vristskada)

Osäker till spel

Fred, Manchester United (höftskada)

Callum Hudson-Odoi, Chelsea (ryggskada)

Antonio Rüdiger, Chelsea (ljumskskada)

Reece James, Chelsea (muskelskada)

Andreas Christensen, Chelsea (oklart)

Semifinalen! - 2. West Ham - Eintracht Frankfurt

Häftigt möte i London

Det är två minst sagt motiverade lag som ska göra upp i semifinalen av Europa League. Första mötet av två spelas i London och för supportrarna får detta sägas vara en av de största matcherna på mycket länge. West Ham vann cupvinnarcupen för nästan 60 år sedan medan Eintracht tog hem UEFA-cupen för drygt 40 år sedan. Det var senast något av dessa lag stod i en europeisk final.

West Ham föll i derbyt mot Chelsea förra helgen efter att ha tappat in matchens enda mål i den 90:e minuten. Blytungt för The Hammers som riskerar att missa Europaspel kommande säsong. Samtidigt ger en vinst i denna turnering en plats i Champions League. Zouma, Ogbonna och Diop är skadade vilket lär innebära Dawson som hjärta i försvaret, men i övrigt har David Moyes alla pjäser att laborera med.

Eintracht Frankfurt stod för en skräll modell större när de slog ut självaste Barcelona i kvartsfinalen av Europa League. Filip Kostic var en jätte då med ett mål och två assist medan colombianen Rafael Borré stod för ett riktigt drömmål. Tyskarna var ständigt farliga i sina omställningar där Knauff och Kostic forsade fram på kanterna medan Lindström, Kamada och Borré fanns mer centralt. En grym uppställning som kommer orsaka problem även i London.

Gästerna får dock klara sig utan ett par pjäser på grund av avstängningar. N’Dicka blev utvisad djupt inne på övertiden mot Barcelona och sitter på botbänken och det gör även Jakic efter för många gula kort. Den förstnämnde lär ersättas av Tuta som var avstängd på Camp Nou, medan Hrustic kan kliva in centralt istället för Jakic. I övrigt kommer mittfältaren Rode, försvararen Hinteregger och målvakten Trapp vara oerhört viktiga för att Frankfurt ska hålla tätt bakåt.

West Ham ska gälla som knappa favoriter hemma i den engelska huvudstaden, men då de knappt har några friska mittbackar kvar i truppen kan de få svårt att försvara sig mot Eintrachts omställningar. Samtidigt lär tyskarna, precis som i Katalonien, få ett mäktigt bortastöd även om West Ham har gått ut och försökt förhindra att hemmasupportrar säljer vidare sina biljetter till tyskar. Ettan ser ut att streckas lite väl hårt och då är en helgardering att föredra där tvåan ser ut att ge väldigt bra betalt.

Missar matchen

Issa Diop, West Ham (knäskada)

Angelo Ogbonna, West Ham (knäskada)

Kurt Zouma, West Ham (vristskada)

Kristijan Jakic, Eintracht Frankfurt (avstängd)

Evan N’Dicka, Eintracht Frankfurt (avstängd)

Diant Ramaj, Eintracht Frankfurt (knäskada)

Osäker till spel

Stefan Ilsanker, Eintracht Frankfurt (oklart)

Christopher Lenz, Eintracht Frankfurt (tåskada)