Ödesmatch i bottenstriden

Höjdaren! - 1. Leicester - Newcastle

Leicester mot sjundeplatsen

Det är enkelt att se scenförändringen Leicester gått igenom sedan Claude Puel ersatts av Brendan Rodgers. Från att mest fokusera på defensiven spelar The Foxes plötsligt riktigt trevlig fotboll och har tryckt in elva baljor på sina fyra senaste seriematcher. Samtliga har slutat med vinst för de blåklädda.

Inte minst storstjärnan Jamie Vardy har fått ett lyft under ny ledning. Den kvicka snipern har nätat åtta gånger på sina åtta senaste seriematcher. Mittfältet med Ndidi, Tielemans, Maddison, Gray och Barnes håller väldigt hög klass. Inför fredagens match ligger Leicester faktiskt sjua i Premier League på samma poäng som Wolverhampton, som dock har en match mindre spelad. Med tanke på hur säsongen inleddes skulle säkerligen Leicester vara väldigt nöjda med att bli “the best of the rest” efter självklara topp 6.

Newcastle hade som väntat inget att hämta på Emirates mot Arsenal, men förlusten hemma mot Crystal Palace senast var oväntad. Duktiga Sean Longstaff saknades då och han är borta även nu. Det är dock ingen fara på taket för formen då The Magpies spelmässigt var klart bättre än Palace i lördags.

Newcastles stora problem denna säsong har varit bortaspelet. Det är bara Huddersfield och Burnley som åkt på stryk hemma mot de svartvita. De vann dock på King Power Stadium i fjol med 2-1 efter mål av Ayoze Pérez och Jonjo Shelvey. Räkna med att Rafa Benítez som vanligt i bortamatcher kommer försöka sätta defensiven främst och mer eller mindre tråka ut sina motståndare.

Framåt kan murbräckan Rondón skapa saker på egen hand och på fasta situationer är de alltid farliga. Det svaga bortaspelet i kombination med Leicesters fina formkurva gör visserligen att ettan ligger närmast till hands, men den lär blir brutalt överstreckad. Då måste det garderas. 1X blir bra.

Missar matchen

Marc Albrighton, Leicester (knäseneskada)

Florian Lejeune, Newcastle (knäskada)

Sean Longstaff, Newcastle (knäskada)

Osäker till spel

Daniel Amartey, Leicester (vristskada)

Jonny Evans, Leicester (höftskada)

Bottenstriden! - 4. Nürnberg - Schalke 04

Ödesmatch på Max-Morlock-Stadion

I Tyskland står det otroligt viktiga poäng på spel i Bayern när Nürnberg gästas av Schalke 04. Med sex omgångar kvar att spela har värdarna fyra poäng till negativ kvalplats. Om det inte ska bli direktnedflyttning måste poängen börja plockas in nu. Svenska anfallaren Mikael Ishak spelar en väldigt viktig roll i laget. Med sina fyra kassar under säsongen är han faktiskt lagets bästa målskytt tillsammans med Hanno Behrens.

Under säsongen har Der Club haft väldiga problem med skador och denna fredag är inget undantag. Mittfältarna Zrelak och Valentini saknas båda och dessutom sätts det feta frågetecken kring om Palacios Martínez, Knöll och Kerk kan delta. Virgil Misidjan är garanterat borta då han är avstängd.

Även gästerna från Gelsenkirchen har bekymmer med spelare som saknas. Uth och Schöpf är borta resten av säsongen medan Serdar är avstängd. Dock verkar viktiga duon Sané och McKennie vara på väg tillbaka. Schalke förlorade hemma mot Eintracht Frankfurt i sin senaste match efter att ha släppt in en avgörande straff i den 99:e minuten. Blytungt för Die Königsblauen som inte haft någon rolig säsong.

Innan denna tillställning har Schalke fem poäng ner till negativ kvalplats och således är det nio poäng som skiljer dessa kombattanter för tillfället. Gästernas formkurva är helt generalusel. Nio förluster på de tio senaste tävlingsmatcherna är inget att skryta med. Ledningen har agerat genom att byta ut Domenico Tedesco mot Huub Stevens och visst har spelet sett något bättre ut, trots förlusten senast.

Det finns kvalité hos gästerna som trots allt slutade tvåa i Bundesliga i fjol. Spelare som Mascarell, Nastasic, Burgstaller och Embolo är alla starka namn. Schalke har tre raka segrar mot Nürnberg och vann höstens möte med 5-2. Tvåan ska ritas ner först. På större system bör det dock garderas och då ligger ettan närmast till hands då kryss inte hjälper Nürnberg nämnvärt mycket.

Missar matchen

Virgil Misidjan, Nürnberg (avstängd)

Enrico Valentini, Nürnberg (lårskada)

Adam Zrelak, Nürnberg (knäskada)

Mark Uth, Schalke 04 (ljumskskada)

Alessandro Schöpf, Schalke 04 (knäskada)

Suat Serdar, Schalke 04 (avstängd)

Osäker till spel

Törles Knöll, Nürnberg (vristskada)

Sebastian Kerk, Nürnberg (sjukdom)

Federico Palacios Martínez, Nürnberg (bruten hand)

Steven Skrzybski, Schalke 04 (lårskada)

Salif Sané, Schalke 04 (muskelskada)

Weston McKennie, Schalke 04 (vristskada)

Ralf Fährmann, Schalke 04 (ljumskskada)