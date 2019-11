"Ödesmöte - Norwich behöver Pukki-mål"

Bottenmötet! - 1. Norwich - Watford

Superviktig match på Carrow Road

Under fredagen ska en Premier League-match spelas och det är inte vilken som helst. Det är nämligen jumbon Watford som reser till Carrow Road för match mot nästjumbon Norwich. Snacka om ödesmöte! Gästerna har sex poäng upp till säker mark medan arrangörerna befinner sig två pinnar före Watford i tabellen. Risk för att förloraren här blir akterseglad.

Norwich har inte vunnit en match på nästan två månader. Då var det konstigt nog Manchester City som besegrades just här inför en euforisk hemmapublik. Sedan dess har det blivit fem förluster och en oavgjord och det är enkelt att peka på vart problemet ligger. 14 insläppta under den perioden är inget vidare och totalt 26 i baken på elva matcher håller inte.

Daniel Farke börjar dock få tillbaka fler och fler spelare från skadelistan och kan nu ställa en duglig elva på benen. McLean, Trybull och Tettey är en hyfsad defensiv trio. Framåt finns framförallt Teemu Pukki som tog Premier League med storm. Nu var det dock nästan två månader sedan som superfinnen hittade nätet i ligan. Hans målskytte behöver komma igång igen om Norwich ska lyfta.

Watford har verkligen saknat sin härförare Troy Deeney som varit skadad, men nu verkar centertanken vara på väg tillbaka. Han kan möjligen delta här. Det hade verkligen behövts för The Hornets har bara gjort usla sex mål och är med det sämst i klassen. Deulofeu och Gray har inte räckt till framåt och dessutom släpper även Watford in ganska mycket mål (över två i snitt per match).

Watford har spelat upp sig på sistone och faktiskt tagit poäng i tre av sina fyra senaste ligamatcher. Dock har gästerna ännu inte vunnit någon seriematch denna säsong. Norwich behöver skärpa till defensiven och med spelare tillbaka från sjukstugan finns möjligheter att göra just detta. På Carrow Road bör inte Norwich förlora. 1X ska således räcka.

Missar matchen

Timm Klose, Norwich (knäskada)

Grant Hanley, Norwich (ljumskskada)

Christoph Zimmermann, Norwich (vristskada)

Domingos Quina, Watford (ljumskskada)

Osäker till spel

Mario Vrancic, Norwich (vadskada)

Tom Cleverley, Watford (hälskada)

Danny Welbeck, Watford (knäseneskada)

Craig Cathcart, Watford (ryggskada)

Troy Deeney, Watford (knäskada)

Ismaïla Sarr, Watford (benskada)

Etienne Capoue, Watford (ryggskada)

Överstreckningen! - 2. Real Sociedad - Leganés

Leganés ska inte räknas bort

Real Sociedad har verkligen fått en bra start på säsongen i La Liga. Inför helgens matcher är de ett av tre lag som ligger allra överst i tabellen på 22 poäng vardera. De andra två är Real Madrid och Barcelona. Det ska dock sägas att baskerna har en match mer spelad än de andra giganterna i toppen. Nu gästas de av tabelljumbon Leganés.

Sociedad hämtade in Alexander Isak under sommaren och den talangfulle svensken har sett riktigt vass ut även om han mest fått göra inhopp. Isak konkurrerar främst med Willian José om en startplats och det är ingen dålig spelare alls. I övrigt finns här pjäser som Oyarzabal, Portu, Llorente och Monreal. En på det stora hela mycket imponerande trupp.

Den som varit allra bäst är dock en norrman, Martin Ödegaard. Mittfältaren blev faktiskt utnämnd till hela La Ligas bästa spelare i september efter en hel rad avgörande insatser. Han har dock problem med en häl och är tveksam till spel. Dessutom saknas storstjärnan Asier Illarramendi i minst en månad till på grund av en skadad vrist.

Leganés har alltså endast plockat ihop fem poäng på sina tolv inledande matcher. Gästerna från Madrids utkanter förtjänade dock verkligen poäng i senaste omgången mot Eibar som slutade med en 1-2-förlust. Braithwaite, En-Nesyri och Carrillo är en ganska intressant anfallstrio och här ska de absolut inte räknas bort.

Med tanke på att Leganés bara tagit en poäng på sina fem bortamatcher (1-1 mot Valencia), samtidigt som Real Sociedad imponerat hela säsongen lång är givetvis hemmalaget favoriter. Men de borde ligga strax över 50 procent och istället verkar det som att ettan hamnar någonstans kring 80-strecket. Det håller givetvis inte. Sociedad har faktiskt redan fått stryk hemma av både Levante och Getafe och då ska inte Leganés vara chanslösa. Plocka med samtliga tecken där X2 rensar magiskt!

Missar matchen

Asier Illarramendi, Real Sociedad (vristskada)

Jonathan Silva, Leganés (avstängd)

Rubén Pérez, Leganés (knäskada)

Osäker till spel

Martin Ödegaard, Real Sociedad (hälskada)

Rubén Pardo, Real Sociedad (oklart)

Aritz Elustondo, Real Sociedad (ljumskskada)

Aihen Munoz, Real Sociedad (vristskada)

Marc Navarro, Leganés (lårskada)