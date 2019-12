"Potter gör det svårt för Ljungberg"

Nykomlingen! - 1. Sheffield United - Newcastle

Newcastle får svårt på Bramall Lane

Snacka om att Sheffield United är en nykomling som levererat. Med 19 poäng på 14 omgångar ligger de gott och väl med på den övre halvan av tabellen med bara ett fåtal poäng upp till Europaplatserna. Newcastle ligger betydligt längre ner, men det skiljer faktiskt bara tre poäng mellan lagen i denna mycket jämna serie.

Värdarna har sju raka omgångar utan förlust. Oerhört starkt jobbat, inte minst med tanke på att spelschemat varit ganska tufft. De tre senaste matcherna har spelats mot Manchester United, Wolverhampton och Tottenham, samtliga betydligt starkare lag än Newcastle på pappret. Chris Wilder har verkligen fått ihop en svårslagen enhet.

Längst fram gör Lys Mousset, som vi känner igen från en ganska misslyckad sejour i Bournemouth, stor succé och bredvid honom finns alternativ som McGoldrick, McBurnie och Sharp. Det är dock mittfältet som känns allra starkast med trion Lundstram, Norwood och Fleck. Tre ruskigt skickliga tvåvägsmittfältare som inte ger motståndarna en lugn stund.

Newcastle kommer närmast från en oavgjord tillställning mot självaste Manchester City. Skatorna var egentligen utspelade då men kontrade giftigt med Almirón och Saint-Maximin. Den sistnämnda är nu småskadad och tveksam till spel. Det hade varit ett rejält avbräck om inte fransmannen, som kanske varit lagets bästa spelare under hösten, kan delta.

The Magpies har spelat upp sig ordentligt efter en usel start på hösten och har nu plockat åtta poäng på sina fem senaste omgångar. Samtidigt har de svartvita förlorat fem av sina sju bortamatcher. Med tanke på hur svårslagna Sheffield United varit är känslan att de lyckas ta minst en poäng. 1X blir således valet.

Missar matchen

Jamaal Lascelles, Newcastle (knäskada)

Osäker till spel

Matt Ritchie, Newcastle (vristskada)

Andy Carroll, Newcastle (revbensskada)

DeAndre Yedlin, Newcastle (revbensskada)

Allan Saint-Maximin, Newcastle (oklart)







Höjdaren! - 2. Arsenal - Brighton

Arsenal för stora favoriter på Emirates

Det är många lag som underpresterat grovt under Premier League-hösten. Everton, Manchester United och Tottenham är exempel på detta. Arsenal är definitivt ett annat. Det fick ledningen att agera och sparka Unai Emery. Tillfällig ersättare är Fredrik Ljungberg som därmed blir första svensk sedan Svennis dagar att träna ett PL-gäng.

Någon direkt förändring var det svårt att skönja i Freddies första match vid rodret. 2-2 mot Norwich var ännu ett svagt resultat och faktum är att det mycket väl kunnat bli fler i baken. Försvaret är för slappt och spelarna är helt enkelt för dåliga. David Luiz håller inte längre på den här nivån och även Sokratis och Mustafi är för svaga för att styra backlinjen.

Där har Freddie en enorm utmaning att styra upp. En sak som syntes tydligt var vilket förtroende svensken har för de ungdomar han tidigare arbetat med inom klubben. Willock fick starta och både Saka och Martinelli fick hoppa in i den andra halvleken istället för rekordförvärvet Pépé. Dessutom var det modigt att spela Xhaka efter hans frispel mot Crystal Palace för någon månad sedan. Nu gäller det att hitta rätt formation för Lacazette och Aubameyang kan inte rädda The Gunners varje vecka.

En som däremot verkligen hittat en fungerande formation är Graham Potter. Brighton har under hela säsongen spelat en mycket spännande fotboll och har absolut förtjänat fler poäng än de tagit. I lördags pressade The Seagulls Liverpool hela vägen in i kaklet på Anfield. Att gästerna ligger i botten av tabellen ska det inte dras alltför stora växlar av, det skiljer trots allt bara fyra pinnar upp till Arsenal.

Potter har goda erfarenheter från Emirates. Här var han med och besegrade Arsenal med Östersund i Europa League för ett par år sedan. Arsenal är sämre nu samtidigt som Potter förfogar över ett starkare manskap än vad han gjorde med Östersund. Att han ska lyckas föra Brighton till en seger återigen känns inte alls omöjligt. Plocka med samtliga tecken där värdet finns till höger.

Missar matchen

Dani Ceballos, Arsenal (lårskada)

Osäker till spel

Héctor Bellerín, Arsenal (knäseneskada)

Rob Holding, Arsenal (knäskada)

José Izquierdo, Brighton (knäskada)

Bernardo, Brighton (knäskada)

Solly March, Brighton (ljumskskada)