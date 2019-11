"Skakat Real Madrid för stora favoriter"

Höjdaren! - 3. Real Madrid - Galatasaray

Skakat Real för stora favoriter

Hösten har verkligen inte varit vad Zinedine Zidane hade hoppats på. Trots väldigt stora affärer under sommaren, som Luka Jovic och Eden Hazard, har Real Madrid bara vunnit hälften av sina 14 tävlingsmatcher denna säsong. Visst ligger de med i toppen av den extremt tajta ligan och dessutom har de bra chanser att ta ett steg till i Champions League, men med Reals förutsättningar och förväntningar är det inte bra nog.

Främst är det offensiven som inte alls sett lika bra ut som fansen till den spanska storklubben hade hoppats på. Tre mål på tre matcher i CL för lite och de 21 ligamålen på elva omgångar dras upp av storsegrarna mot Leganés (5-0) och Granada (4-2). Karim Benzema är den som levererat mest med sju påsar i La Liga, men i CL är han mållös. Gareth Bale har också stundtals sett giftig ut, men walesaren känner av en vad och är tveksam till start här.

Real har bara spelat en hemmamatch i mästarturneringen under hösten och det var mot belgiska Club Brügge. Då fick Los Blancos verkligen slå ur underläge. Belgarna gjorde nämligen två snabba mål i den första halvleken via anfallaren Dennis och i halvtid stod det 2-0. Spanjorerna kom ikapp till 2-2, men insatsen var absolut inte bra.

Inte heller imponerade Marängerna speciellt mycket i Istanbul för ett par veckor sedan. Då vann de dock med 1-0 efter att Toni Kroos tryckt in matchens enda mål. Galatasaray var absolut inte chanslösa i den fajten. Med lite tur kunde turkarna mycket väl fått med sig poäng. Andone, Babel, Belhanda, N’Zonzi och Feghouli har absolut kapacitet att kunna skapa chanser även i den spanska huvudstaden.

De mesta europeiska mästarna kliver såklart in som solklara favoriter här, men närmast kommer de från en andefattig hemmafajt mot Real Betis som slutade 0-0. Värdarna har bara vunnit tre av sina sju senaste i alla tävlingar och med tanke på hur knackigt spelet sett ut under hösten lockar inte en streckning på dryga 80 procent på ettan. Plocka med alla tecken och hoppas turkarna kan överprestera!

Missar matchen

Nacco, Real Madrid (knäskada)

Marco Asensio, Real Madrid (knäskada)

Radamel Falcao, Galatasaray (hälseneskada)

Osäker till spel

Gareth Bale, Real Madrid (vadskada)

James Rodríguez, Real Madrid (muskelskada)

Emre Akbaba, Galatasaray (vristskada)

Sener Özbayarakli, Galatasaray (muskelskada)

Favoriten! - 5. Atalanta - Manchester City

City kan säkra avancemanget

Pep Guardiolas normalt så väloljade maskin har hackat en del under hösten. I helgen hade de ljusblå till exempel en hel del tur som lyckades besegra Southampton på hemmaplan efter ett sent mål av Kyle Walker. En stor anledning till de återkommande problemen är att The Citizens haft en hel del otur med skador.

Inte mindre än fem spelare, som alla är tänkbara startare, är skadade, och dessutom är Phil Foden avstängd. Fernandinho lär återigen ta plats i mittförsvaret med John Stones, som nyligen kommit tillbaka från skada, vid sin sida. Ett okej mittbackspar trots allt. Offensivt vet vi vilken enorm kapacitet som finns hos gästerna med Mahrez, Sterling, Gabriel Jesus, Agüero och Silva bland andra.

Frågan är nu vilken elva den spanska filosofen egentligen kommer ställa på benen här. Då City leder gruppen klart på maximala nio poäng lär störst fokus ligga på helgen. På söndag ska nämligen denna Premier League-höst nå sitt klimax när Manchester City gästar Liverpool på Anfield Road. Då vill säkerligen nestor Guardiola ha sina bästa spelare utvilade.

Atalanta hade höga förhoppningar när de klev in i Champions League. Noll poäng och 2-11 i målskillnad var verkligen inte vad italienarna hade hoppats på. På Etihad fick de stryk med 1-5 trots att Malinovsky gav Bergamo-klubben ledningen i den första halvleken. Atalanta har nackdel av att inte få spela på sin egna arena i Champions League utan istället få åka den knappa timmen till Milano och San Siro.

Oavsett vilken elva City ställer upp med ska de gälla som favoriter mot ett Zapata-löst (skadad) Atalanta. Samtidigt gör de blåsvarta väldigt mycket mål i ligan och med Ilicic, Muriel och Gómez på topp kan de säkert skapa en del mot gästernas skadedrabbade backlinje. Håller sig tvåan under 60 procent är det där jag börjar strecka, men gardera på större system.

Missar matchen

Duván Zapata, Atalanta (lårskada)

Phil Foden, Manchester City (avstängd)

Rodri, Manchester City (knäseneskada)

Leroy Sané, Manchester City (knäskada)

David Silva, Manchester City (muskelskada)

Aymeric Laporte, Manchester City (knäskada)

Alexander Zinchenko, Manchester City (knäskada)