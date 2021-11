"Skakigt Juventus får det svårt igen"

Spiken! - 1. Leeds - Crystal Palace

Viktig seger för Leeds

Leeds tog Premier League med storm i fjol och den galne argentinaren Marcelo Bielsa geniförklarades över hela världen, speciellt i West Yorkshire. Denna säsong har inte alls gått lika enkelt och inför veckans matcher ligger de vitklädda med näsan precis ovanför vattenytan som sista lag på säker mark. 0-0 borta mot Brighton innebar en välbehövlig poäng, men det ska sägas att insatsen var långt ifrån bra då.

Hemma på Elland Road finns det ändå en viss grundtrygghet och tre raka ligamatcher på denna arena har gett poäng åt The Peacocks. Kalvin Phillips byttes ut i paus i lördagens ligamatch, men Bielsa har gått ut och sagt att den engelske landslagsmittfältaren är skadefri och kan starta nu. Dessutom är både Bamford och Ayling så pass friska att de ska spela med Leeds U23-lag under måndagen. Två viktiga spelare att få in i truppen igen även om denna match med all största sannolikhet kommer för tidigt.

Crystal Palace har fått mycket beröm för sitt sätt att spela fotboll sedan Patrick Vieira tog över efter Roy Hodgson på tränarbänken. Den franska mittfältslegendaren fick dock se sitt Palace torska hemma mot Aston Villa i helgen med 1-2. Totalt fem insläppta mål mot Burnley och Villa i de två senaste matcherna är något som borde oroa Vieira. Andersen finns dessutom på skadelistan vilket försvagar defensiven.

Mot Villa tog Tomkins plats i mittförsvaret tillsammans med Guehi. En rutinerad pjäs, men det är ett steg i fel riktning jämfört med den skadade dansken. Där finns det luckor för Rodrigo, Raphinha och de andra hemmastjärnorna att utnyttja. Framåt ser Palace desto mer spännande ut. I helgen startade Olise tillsammans med Benteke och Zaha medan Eze, Ayew och Édouard satt på bänken. Ingen dålig uppställning.

När lagen möttes på den här arenan i fjol slutade det 2-0 till Leeds och jag tror mest på hemmalaget nu också. Det finns en revanschlusta i klubben efter den svaga insatsen på sydkusten under lördagen och det tror jag kommer ut på helt rätt sätt framför hemmafansen. Stannar ettan runt 40 procent är det en häftig spik på en mycket lurig kupong.

Missar matchen

Robin Koch, Leeds (ljumskskada)

Nathan Ferguson, Crystal Palace (hälseneskada)

James McArthur, Crystal Palace (knäseneskada)

Joachim Andersen, Crystal Palace (knäseneskada)

Osäker till spel

Patrick Bamford, Leeds (vristskada)

Luke Ayling, Leeds (knäskada)

Helgarderingen! - 3. Salernitana - Juventus

Skakigt Juve streckas för högt

Fjolåret var ett stort fiasko från Juventus sida och Andrea Pirlo tvingades lämna klubben. In kom istället rutinerade Allegri, men inte har det blivit något stor förbättring. Helgens 0-1-förlust hemma mot Atalanta innebär att Juve har hela 14 poäng upp till serieledarna Napoli. Vägen mot en ny Scudetto är väldigt lång och jag utesluter inte att den blir ännu längre under tisdagen när Salerno i södra Italien ska besökas.

Federico Chiesa tvingades av i paus mot Atalanta på grund av en lårskada som med största sannolikhet håller honom borta från planen här också. Samma sak gäller Weston McKennie som senast startade tillsammans med Locatelli centralt i banan. Bernardeschi och Bentancur är tänkbara ersättare och det är inga duvungar. Samtidigt ser truppen ganska tunn ut när spelare som Kulusevski och Kean inte har levererat så många poäng som Juve hade hoppats inför säsongen.

Salernitana bröt en tre matcher lång förlustsvit när de kryssade borta mot Cagliari. Bonazzoli räddade då poäng i den 90:e minuten med en vänstervolley som målvakten nog i ärlighetens namn borde ha räddat. Viktigt för Salernitana som dessförinnan inte hade skapat speciellt mycket av värde. Nu kommer det bli en helt annan matchbild där Juventus troligen kommer ha mycket boll medan hemmalaget ligger lågt.

Ribéry dras med en skada och ser ut att saknas igen och då är Bonazzoli en av lirarna som måste kliva fram. Bosniern Milan Djuric, som har gjort 24 mål för klubben under de tre senaste säsongerna i Serie B, har bara mäktat med ett mål framåt så långt och måste börja leverera. Bakåt hänger mycket på Gagliolo som kom från Parma under sommaren och som vi svenskar främst har koll på då han gjort en match för det blågula landslaget.

Det skiljer såklart mycket i kvalité mellan dessa två lag, men Juventus ser skakiga ut och minsta motgång gör att de faller ihop som ett korthus. Dessutom blåser det snålt kring klubben sedan polisen gjort en raid i Juventus kontor. Giganten från Turin misstänks för bokföringsbrott och riskerar både degradering och att bli av med titlar om utredningen kommer fram till att klubben är skyldig. Det är inte omöjligt att kaoset sipprar ner på planen och då vill jag ha med alla tecken i Salerno.

Missar matchen

Grigoris Kastanos, Salernitana (muskelskada)

Franck Ribéry, Salernitana (knäskada)

Cedric Gondo, Salernitana (knäseneskada)

Andrea Schiavone, Salernitana (muskelskada)

Weston McKennie, Juventus (knäskada)

Federico Chiesa, Juventus (lårskada)

Danilo, Juventus (muskelskada)

Aaron Ramsey, Juventus (muskelskada)

Osäker till spel

Antonio Russo, Salernitana (fingerskada)

Matteo Ruggeri, Salernitana (knäseneskada)

Mattia De Sciglio, Juventus (knäseneskada)