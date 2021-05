"Skrälläge - tuff uppgift väntar serieledarna"

Kvalmatcherna avlöser varandra vid den här tiden på året och på torsdagens Topptips hittar spännande fajter från Italien, Frankrike och Schweiz in. I samtliga fall är det en plats i högstaligan som ligger i potten. En match från norska Eliteserien, en vänskapslandskamp och en fajt från damernas elitetta ska också analyseras innan vi stänger butiken under kvällen med två tillställningar från Copa Libertadores. Här finns något för alla!

Höjdaren! - 1. Molde - Vålerenga Häftigt möte på Aker Stadion Molde gjorde som bekant succé i Europa League under våren och slog ut Hoffenheim i slutspelet. Det tog stopp mot Granada, men spanjorerna fick minsann jobba för det. Nu är tanken att de ska utmana Bodö/Glimt om ligatiteln och det har börjat bra med tio pinnar på fyra omgångar. Närmast kommer de från en 3-2-seger borta mot Rosenborg efter en väldigt sen vändning. Omoijuanfo gjorde inga mål då, men 27-åringen nätade fem gånger på de två föregående fajterna och är en stark kandidat till skytteligatiteln. Speciellt när han har den gamle Malmö-liraren Wolff Eikrem som hovleverantör. Bakåt håller landslagsmannen Stian Gregersen ihop försvaret framför den svenska målvakten Andreas Linde. En mycket stark uppställning. Vålerenga har inte alls fått samma fina start på säsongen. Endast en av fyra matcher har slutat med tre poäng och 1-1 mot Mjöndalen i måndags var helt klart en missräkning. Det finns dock betydligt mycket mer att hämta från Enga. Truppen är starkare än på länge och tanken är att Dag-Eilev Fagermos gäng ska utmana i den absoluta toppen. Offensiven ser ruskigt spännande ut. Här finns Vidar Örn Kjartansson som spelat i både Hammarby och Malmö FF. Islänningen kom till klubben i somras och hann då med att göra nio mål på 14 matcher under hösten. Bredvid sig har han svensk-tunisiern Amor Layouni och 23-åringen Aron Dönnum. En grym trio som backas upp av Fredrik Oldrup Jensen (tidigare IFK Göteborg) på mittfältet. Vålerenga vann det senaste mötet mellan lagen med 2-1 och har väldigt hög kapacitet. Får gästerna ihop alla bitar kan de utmana vilket lag som helst i den här serien. Visst har Molde kommit längre i sitt lagbygge och ska gälla som favoriter, men en streckning runt 70 procent på ettan köper jag inte alls. Plocka med alla tecken från start och jobba in bortaskrällen. Missar matchen Fredrik Sjölstad, Molde (vristskada)

Kristoffer Haraldseid, Molde (knäskada)

Martin Ellingsen, Molde (knäskada)

Odin Thiago Holm, Vålerenga (knäskada)

Finalen! - 2. Venezia - Cittadella Venezia till Serie A I Serie B har vi nått fram till returmötet i kvalet mot Serie A. Det första mötet mellan lagen spelades i söndags och då vann Venezia med 1-0 i en spelmässigt jämn tillställning. Anfallaren Francesco Di Mariano satte då dit sitt blott tredje mål för säsongen och det var tveklöst hans viktigaste. Klar fördel Venezia nu när vi vänder till Venedig för returen. Di Mariano startade på topp tillsammans med Francesco Forte och det är två spelare som båda spelade i Juve Stabia förra säsongen. Forte har varit lagets bästa målskytt med 15 fullträffar och var bland annat en av hjältarna i semifinalen mot Lecce då han satte dit målet i 1-0-segern på hemmaplan. Norske Dennis Johnsen, som flyttade till Ajax som tonåring, är tredje länken i den mycket starka anfallskedjan. Cittadella har tagit sig till denna final genom att först slå ut Brescia och därefter betvinga Monza. Dubbelmötet mot de sistnämnda var minst sagt rafflande. Då vann Cittadella med klara 3-0 hemma efter ett hattrick av Enrico Baldini och fick stryk med 0-2 borta. Där tryckte Monza på ganska bra under matchens sista minuter och var inte speciellt långt ifrån att trycka in trean också. Överhuvudtaget har Cittadella haft problem på resande fot under hösten. De åtta senaste bortamatcherna har slutat med en seger, tre kryss och fyra förluster. Det är inget vidare facit att ta med sig till en match som bara måste vinnas. Baldini, Tsadjout och Iora är tre skickliga spelare, men på det stora hela känns Venezias lagbygge något starkare. Detta är något av ett derby då det endast skiljer cirka sju mil mellan städerna. Mycket prestige på spel således. Säsongens tre möten mellan lagen har slutat med två 1-0-segrar för Venezia och en fajt som slutade 1-1. Cittadella har med andra ord bara löst en balja på 270 minuter. Jag tror besökarna får svårt att hitta målet igen och väljer att spika ettan. Missar matchen Antonio Vacca, Venezia (knäskada)

Lauri Ala-Myllymäki, Venezia (knäskada)

Luca Lezzerini, Venezia (knäskada)