Spiken - Messi slår till direkt

Skrällchansen! - 1. Bayern München - Borussia Mönchengladbach

Tröttkört Bayern får jobba hårt

Hans-Dieter Flick har passat perfekt för jobbet som tränare för Bayern München. Sedan han kom in har Die Roten i stort sett kört över allt motstånd. Flick är en tränare som tror mycket på kontinuitet och det har inneburit att Bayern roterat väldigt lite. I onsdags spelade den tyska stormakten semifinal i Tyska Cupen och till och med då körde Flick på med sin vanliga elva förutom att Perisic kom in istället för Gnabry.

Matchen mot Eintracht blev oväntat jämn och slutade 2-1 efter att Lewandowski avgjort med kvarten kvar. Det bör ha kostat ganska mycket kraft och frågan är om Flick roterar nu eller om han fortsätter ge förtroende till sina favoritspelare. På vissa positioner måste han i alla fall plocka in nytt blod då både Lewandowski och Müller är avstängda.

Det är två avbräck modell större. Den polska anfallaren leder skytteligan med galna 30 ligamål medan Müller fått en renässans och stått för 20 assist, något som är nytt Bundesliga-rekord. Tillsammans har duon stått för 60 poäng och givetvis kommer det märkas att sådana spelare försvinner. Läge för ynglingen Zirkzee att visa vad han går för. Visst är det en talang utöver det vanliga men någon Lewandowski är han såklart inte.

Borussia Mönchengladbach stod för en riktig plattmatch i den senaste omgången av Bundesliga då det blev förlust med 0-1 mot Freiburg. Dessutom blev Alassane Pléa utvisad vilket gör att han är avstängd här. Trist för Die Fohlen då Plea haft ett riktigt fint samarbete med Marcus Thuram. Thuram kan dock göra mycket på egen hand och Mönchengladbach är ett stabilt kollektiv som sällan faller ur ramen.

Oscar Wendts gäng har chockat Bayern förr. De vann höstmötet mellan lagen och på de sex senaste inbördes har tre slutat med vinst för Borussia medan en har slutat med delad pott. Plusstatistik alltså på de sex senaste, det är det inte många lag i världen som har mot Bayern München. Detta kan bli tätare än vad både odds och streckning antyder och jag ser det som ett måste att få med tvåan. Alla tecken smakar dock bäst.

Missar matchen

Robert Lewandowski, Bayern München (avstängd)

Thomas Müller, Bayern München (avstängd)

Philippe Coutinho, Bayern München (vristskada)

Niklas Süle, Bayern München (knäskada)

Corentin Tolisso, Bayern München (vristskada)

Mickaël Cuisance, Bayern München (magproblem)

Alassane Pléa, Borussia Mönchengladbach (avstängd)

Fabian Johnson, Borussia Mönchengladbach (muskelskada)

Breel Embolo, Borussia Mönchengladbach (vadskada)

Denis Zakaria, Borussia Mönchengladbach (knäskada)

Tobias Strobl, Borussia Mönchengladbach (knäseneskada)





Spiken! - 6. Mallorca - Barcelona

Messi avgör som vanligt

Den spanska ligan drar igång igen med superderbyt Sevilla - Real Betis under torsdagen. Två dagar senare ska serieledarna från Katalonien visa vilka som regerar i landet när de reser till den vackra semesterön Mallorca för match på Iberostar Stadium. Då Real Madrid startar om under söndagen kan de blåröda alltså sätta ordentlig press på ärkerivalerna från huvudstaden.

Det skiljer två poäng mellan Barca och Real till katalanernas fördel med elva omgångar kvar att spela, men då ska det sägas att Los Blancos tagit fyra poäng på de två ligamötena mellan lagen vilket kan betyda mycket då inbördes möten går före målskillnad i La Liga. Det finns således inget utrymme för att tappa poäng mot bottenlag som Mallorca.

Uppehållet har sett till att läka skador på kuggar som Sergi Roberto, Arthur och framförallt Luis Suárez. Uruguayanen har varit borta sedan början av januari vilket helt klart har påverkat laget negativt. Nu kommer han återigen ta sin plats på topp tillsammans med Griezmann och Messi. Just Messi har dragits med en skadekänning den senaste veckan men ska vara helt fit for fight igen. Givetvis helt fundamentalt för gästerna.

Mallorca är nykomlingar i serien och har som väntat fått kämpa hårt i botten av tabellen. Efter 27 spelade omgångar ligger de under nedflyttningsstrecket även om det bara skiljer en pinne upp till Celta Vigo. Det finns dock spelare värda att hålla ögonen på även hos Mallorca. Tonåriga japanen Kubo har kallats för “Japans Messi” och kroaten Ante Budimir har tryckt in nio ligamål under säsongen.

Mallorca har faktiskt fällt ett par giganter på hemmagräset. Valencia, Villarreal och Real Madrid är tre av de lag som fått vända hem tomhänta. Nu är det dock som bekant ingen publik på plats och då minskar den fördelen. Barcelona vann höstmötet med 5-2 och om inte Messi och company har rostat ihop helt under pandemin kommer det bli 90 minuters tryck mot Mallorca-målet. Messi gör minst två mål och skjuter hem tre poäng åt gästerna.

Missar matchen

Leonardo Koutris, Mallorca (knäskada)

Lumor Agbenyenu, Mallorca (benskada)

Clément Lenglet, Barcelona (avstängd)

Ousmane Dembélé, Barcelona (lårskada)