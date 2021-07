"Stormakten slår till igen - mot nytt ligaguld"

Revanschen! - 1. Midtjylland - Odense Midtjylland tappade guldet i fjol Brentfords farmarklubb FC Midtjylland lade beslag på det danska guldet säsongen 2019/20 och efter förstaplatsen i grundserien i fjol såg FCM ut att gå mot ännu en ligatitel den gångna säsongen. Bo Henriksens adepter tappade dock fart under slutspelet och när allt var klappat och klart hade Bröndby tagit sig förbi med en poängs marginal. Surt för Joel Andersson, Jens Cajuste och övriga som därmed får jaga revansch i år. Mycket tyder dock på att Cajuste inte blir kvar särskilt länge till. Den lovande mittfältaren kopplas ihärdigt samman med bland andra Rennes och då Midtjylland redan värvat in Charles som Cajustes ersättare står värdarna inte och faller med svenskens framtid. Dalsgaard och Juninho är två andra högkaratiga nyförvärv som lär spetsa till defensiven ytterligare. Framåt handlar väldigt mycket om Dreyer, Kaba och Sisto. Trion stod sammanlagt för 27 strutar i fjol och det är spelare som Andreas Alms Odense måste hålla extra koll på. Lyckas de med det är dock mycket vunnet och faktum är att OB stått upp bra mot Midtjylland de senaste åren. I det senaste ligamötet lagen emellan löste Odense en pinne och jag ser det inte som otänkbart att gästerna lyckas med en liknande bedrift denna afton. Den förre Elfsborg-liraren Issam Jebali är en finurlig pjäs hos besökarna som definitivt kan vålla Midtjylland stora problem på egen hand. Får han draghjälp av Bashkim Kadrii blir det inte enkelt för Midtjyllands backlinje att hänga med i svängarna. Vi vet också sedan tidigare att Andreas Alm är en cyniker ut i fingerspetsarna och jag räknar kallt med att rubrikmakaren har smidit fram en plan för att lämna MCH Arena med poäng denna afton. Ettan ser ut att bli hårt betrodd av svenska folket och då väljer jag att omgående låta Alm och hans mannar ta plats i värmen. Den breda penseln åker fram redan på mindre system och därefter ska högersidan jobbas in. Framåt, Alm! Missar matchen Dion Cools, Midtjylland (avstängd)

Aral Simsir, Midtjylland (sjukdom) Osäker till spel Mikkel Hyllegaard, Odense (knäskada)

Spiken! - 4. Dinamo Zagreb - Slaven Belupo Dinamo stämmer i bäcken Dinamo Zagrebs inhemska troféskåp är ständigt under ombyggnad då ligatitlar frekvent staplas på hög. I fjol plockade Modri, som värdarna kallas, sitt 15:e ligaguld på de senaste 16 (!) åren och det är givetvis ett praktkvitto på att Dinamo spelar i en egen division med kroatiska mått mätt. I veckan var stormakten på semester på Island där Valur hoppades kunna skaka om kroaterna, men efter ett litet tryck på gaspedalen åkte Dinamo hem med ett kassaskåpssäkert avancemang i kvalet mot Champions League. Då var 1. HNL:s bästa spelare i fjol, Bruno Petkovic, tillbaka i startelvan och det är en spelare som är redo att ta klivet ut i en större europeisk klubb. Det är även Mislav Orsic. Den vindsnabbe yttermittfältaren har bland annat kopplats ihop med Arsenal de senaste dagarna och visst skulle The Gunners må bra av en spelare som Orsic. Mario Gavranovic, 3-3-skytten för Schweiz mot Frankrike i EM, är en annan lirare värd att nämna. 31-åringen smattrade in 17 strutar i fjol och blir livsfarlig även den här säsongen. Defensivt har bland andra Josko Gvardiol försvunnit till Bundesliga, men med tanke på Dinamos helt absurda offensiv lär det inte spela någon större roll. I fjol gjorde de regerande mästarna smått osannolika 84 mål på 36 matcher, närmast bakom var Gorica med i sammanhanget blygsamma 60 kassar. Det vittnar om klasskillnaden som råder i det kroatiska finrummet och jag är övertygad om att den kommer att göra sig påmind även i denna premiär. Slaven Belupo tillhörde den undre halvan i fjol och jag tror inte att Farmaceuterna, som besökarna kallas, överträffar den bedriften i år. Slaven vann bara sju matcher under hela fjolårssäsongen och det är inte borta mot megafavoriten som Dean Klafuric och hans manskap ska ta sina första stapplande steg mot nytt kontrakt. Visserligen finns en del spets i 38-årige Ivan Krstanovic, men han får det tufft denna afton då han ska stångas med stora stygga Lauritsen i Dinamos mittlås. Ettan är gjuten i betong och jag finner inga anledningar att gardera Dinamo. Spika av ettan och gå vidare.