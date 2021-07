"Svårt val - det blir en jämn tillställning"

Tisdagens Topptips består till hälften av kvalmatcher från Champions League där bland annat inhemska storlag som Celtic, Dinamo Zagreb och Ferencváros ska in i elden. Falkenberg - Jönköpings Södra avrundar sedan tisdagen innan vi gör i ordning nattmackorna från Gold Cup. Frukosten serveras slutligen av svenska damlandslaget som ska ta sig an USA i OS. Häng med!

Tisdagens Topptips består till hälften av kvalmatcher från Champions League där bland annat inhemska storlag som Celtic, Dinamo Zagreb och Ferencváros ska in i elden. Falkenberg - Jönköpings Södra avrundar sedan tisdagen innan vi gör i ordning nattmackorna från Gold Cup. Frukosten serveras slutligen av svenska damlandslaget som ska ta sig an USA i OS. Häng med!