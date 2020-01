"Tajt i toppen - nu väntas toppmöte"

Skrällchansen! - 5. Fulham - Middlesbrough

Formstarkt Middlesbrough ska inte räknas bort

The Championship är en oerhört jämn och spännande serie. Det skiljer bara 14 poäng mellan plats tre och plats 18. Två av lagen som är inom det spannet är de två som möts på Craven Cottage. Fulham är inför helgens matcher fyra med 45 poäng medan Middlesbrough är på den undre halvan av tabellen med 34 pinnar.

Middlesbrough har dock gått oerhört starkt på slutet. De rödklädda har löst 13 poäng på de fem senaste omgångarna och dessutom tvingade de Tottenham till ett omspel i FA-cupen. Där blev det visserligen stryk med 1-2, men det efter ännu en fin insats av Jonathan Woodgates mannar. Nu ska de återigen ta sig ner till den engelska huvudstaden.

Boro har haft ett ganska tufft skadeläge under säsongen och flera viktiga pjäser saknas återigen. Däremot är Shotton, Randolph och Assombalonga på väg tillbaka. När de kommer och spetsar till truppen ytterligare ska inte Middlesbrough räknas bort helt i kampen om playoff. Tills dess gäller det att Ashley Fletcher fortsätter att leverera. Anfallaren har tryckt in sex av säsongens åtta mål under de senaste två månaderna.

Fulham har agerat oerhört ojämnt på sistone vilket är lite oväntat med tanke på den trupp som värdarna förfogar över. Med Knockaert, Cavaleiro och Mitrovic i offensiv riktning var Londonklubben en av de stora favoriterna till att lägga beslag på en topp 2-placering inför säsongen. Dit skiljer det för tillfället sju poäng och den väldige serben Mitrovic, som leder skytteligan, är småskadad och tveksam till spel.

Fulham ställs ut som ganska klara favoriter här och det känns inte helt korrekt. Middlesbrough har bara förlorat ett av de sex senaste mötena mellan lagen och med tanke på hur bra de varit på sistone ska Boro inte underskattas här. När ettan då ser ut att hamna runt 60 procent är det X2 som ska ritas ner först, även om alla tecken är att föredra.

Missar matchen

George Friend, Middlesbrough (lårskada)

Daniel Ayala, Middlesbrough (vristskada)

Anfernee Dijksteel, Middlesbrough (knäskada)

Osäker till spel

Maxime Le Marchand, Fulham (oklart)

Aleksandar Mitrovic, Fulham (oklart)

Ryan Shotton, Middlesbrough (knäskada)

Darren Randolph, Middlesbrough (lårskada)

Britt Assombalonga, Middlesbrough (vristskada)

Toppmötet! - 6. Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach

Jämn match att vänta i Gelsenkirchen

Vid det här laget brukar Bayern München redan ha avgjort Bundesliga men denna säsong ser det oerhört spännande ut i toppen. Det skiljer bara sju poäng mellan ettan RB Leipzig och femman Schalke 04 inför omstarten. Däremellan finns också serietvåan Borussia Mönchengladbach som befinner sig två pinnar bakom Leipzig.

Det är en fantastisk höst som Oscar Wendts lag stått för även om svensken själv stundtals varit petad. Marcus Thuram har varit ett fantastiskt nyförvärv och bredvid honom längst fram finns skickliga spelare som Alassane Pléa och Breel Embolo. En väldigt tung trio. Borussias problem har varit spelet på bortaplan då nästan två tredjedelar av deras poäng plockats hemma på Borussia-Park.

Schalke 04 har faktiskt varit ännu mer svårslagna än Mönchengladbach fast de ligger längre ner i tabellen. Endast tre förluster på 17 omgångar är starka papper. På hemmaplan har endast en tillställning slutat med noll poäng och det var mot Bayern München. Nu får de blåklädda klara sig utan Stambouli och Sané, men detta är en plantskola som ständigt levererar nya talanger.

Neuer, Matip, Draxler, Gündogan och Özil är bara några spelare som kommit fram via Schalkes akademi och denna upplaga har nya talangfulla spelare. Amine Harit, Suat Serdar och Ahmed Kutucu är bara tre spelare som är i början av sina karriärer och som mycket väl kan bli stora stjärnor framöver.

Detta är två lag som är ruskigt jämnt matchade och första mötet mellan lagen slutade 0-0. Två av de tre senaste gångerna lagen ställts mot varandra här på VELTINS-Arena har det slutat med delad pott och krysset känns bäst ännu en gång. Börja där och gardera upp med ettan på större system.

Missar matchen

Salif Sané, Schalke 04 (knäskada)

Benjamin Stambouli, Schalke 04 (fotskada)

Osäker till spel

Weston McKennie, Schalke 04 (axelskada)

Florian Mayer, Borussia Mönchengladbach (knäskada)