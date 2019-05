Trots skadorna - Liverpool vinner mot Barcelona

Höjdaren! - 1. Liverpool - Barcelona

Ny magisk Europakväll på Anfield

Det har nästan blivit en slags mytbildning att på Anfield Road kan vad som helst hända när det är Europaspel på gång. Här behöver The Reds verkligen prestera något unikt om det ska finnas chans att avancera till final. 0-3 på Camp Nou var helt klart ett mardrömsresultat. Det ska dock sägas att resultatet inte speglade matchbilden och om Lionel Messi hade bytt lag hade förmodligen Liverpool vunnit.

Under lördagen besegrade Liverpool Newcastle på bortagräs efter ett sent avgörande, av Origi av alla spelare. Belgaren kom in efter att superstjärnan Salah blivit utburen på bår. En syn de flesta Liverpool-fans helst hade sluppit se. Trepoängaren innebar nytt hopp i ligajakten men det släcktes igen under måndagen när City vann sin match. Ska Liverpool gå titellösa från denna fantastiska säsong?

Salah är alltså borta och det är även Firmino. Det innebär att spelare som Shaqiri och Sturridge förmodligen får dra ett tyngre lass. Med The Kop bakom sig känns det ibland som att värdarna kan skrika in bollen i mål så det lär bli en intensiv press från hemmalaget ändå. Räkna med ett råtaggat Liverpool som pressar högt och jagar livet ur Barcelona. Skulle ett tidigt mål trilla in får laget luft under vingarna och då skulle det kunna gå.

Det som talar emot är först och främst Lionel Messi. Den lilla argentinaren har länge ansetts vara världens bästa spelare och denna säsong har han verkligen visat det. Skytteligaledare i både Champions League och La Liga. Varje gång Barcelona får frispark känns det som de får en straff, så otrolig har han varit.

I veckan förlorade Blaugrana borta mot Celta Vigo med 0-2 men då vilade Valverde hela laget. Det är därmed ett utvilat spanskt lag som kommer på besök till Merseyside medan arrangörerna spelade en tuff ligamatch för bara några dagar sedan med sitt bästa manskap på plan. Klar fördel för gästerna såklart.

Katalanerna har dock haft en del problem på bortaplan i Europa på senare år. För två år sedan förlorade de borta mot PSG med 0-4 men krånglade sig vidare på något sätt ändå. Bara för att torska med 0-3 borta mot Juve. I fjol åkte de ur CL efter 4-1 hemma mot Roma och 0-3 borta mot italienarna. Barca har alltså en historia av att släppa in många mål på bortagräs i viktiga Europamatcher. Lita på att det är något som Klopp trycker hårt på. Liverpool kommer komma ut som frustande tjurar och attackera från minut ett. Att de ska lyckas vinna matchen är faktiskt väldigt troligt även om dubbelmötet blir svårt att vända på. Ettan är således en vettig spik.

Missar matchen

Naby Keita, Liverpool (ljumskskada)

Roberto Firmino, Liverpool (muskelskada)

Mohamed Salah, Liverpool (huvudskada)

Rafinha, Barcelona (knäskada)

Ousmane Dembélé, Barcelona (knäseneskada)

Osäker till spel

Adam Lallana, Liverpool (muskelskada)

Superettan! - 3. Degerfors - Brage

Fördel Degerfors på Stora Valla

Superettan är i vanlig ordning en väldigt jämn serie, förutom då Varberg som pinnat iväg ordentligt inledningsvis. Här möts två lag som hoppas kunna nå en framskjuten placering denna säsong och båda har stått för fullt godkända starter på 2019.

Brage slutade gott och väl på den övre halvan av tabellen i fjol och har en väldigt intressant trupp på pappret. Christian Kouakou, som kom från Nyköping förra sommaren, har sett vass ut och nätat i tre raka matcher. Robbin Sellin är en annan nyckelspelare som inlett starkt. Bäst av alla har dock Anton Lundin, som ligger bakom det mesta i offensiv väg, varit. Tre mål har det blivit från honom hittills.

Ska laget från Dalarna vara med och nosa på en playoff-placering under 2019 krävs det att bortaspelet rättas till. Endast fem viktorior på 15 försök under 2018 är väl inte riktigt bra nog. Fyra poäng på två bortafajter denna säsong är dock betydligt bättre. Kan de fortsätta på inslagen väg mot Degerfors?

Tveksamt, värmlänningarna har ett stabilt grundspel och är väldigt svåra att bryta ner. Närmast kommer de rödklädda visserligen från två raka förluster men det har varit tillställningar som kunnat sluta hur som helst. På Stora Valla är de vanligtvis svårspelade och här gör de faktiskt sin första match för säsongen på sin hemma-arena då gräsmattan inte hållit måttet tidigare. Det kommer givetvis vara en härlig boost.

Under vintern har Rasmus Alm hämtats in från Brommapojkarna och han har varit en fantastisk injektion. 23-åringen, som fick speltid i åtta allsvenskan matcher i fjol, har nätat tre gånger och överhuvudtaget stått för ett moget spel. Med spelare som Björndahl och Ladan bredvid sig kommer det alltid skapas chanser framåt.

Detta är två relativt jämnstarka lag som möts och då kan det mycket väl bli hemmaplansfördelen som avgör. Dock slutade båda mötena mellan lagen i fjol oavgjort. Brage får svårt att vinna men kommer sälja sig dyrt. 1X bör då rama in den matchen ganska bra.