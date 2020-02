"Tungviktsmöte - City favoriter på Santiago Bernabéu"

1. Att tänka på

Raden bjuder på 250.000 kronor i extrapengar.

Middlesbrough har tio raka tävlingsmatcher utan vinst och ställs nu mot seriens näst bästa bortalag.

Wigan visar fin form med endast en förlust på sina sex senaste i The Championship.

2. Spikförslag

Barnsley - Barnsley ligger fortsatt under nedflyttningsstrecket men The Tykes spelar allt som oftast en mycket trevlig fotboll och med lite mer effektivitet hade de varit på säker mark. Närmast kommer de från två raka segrar där såklart 3-0 borta mot Fulham förtjänar ett extra omnämnande. Cauley Woodrow har tryckt in fem baljor på sina sex senaste matcher och kan mycket väl hitta nätet igen. Hull har stora skadebekymmer och sjunker som en sten i tabellen. Sex förluster och två oavgjorda är deras facit på de åtta senaste ligaomgångarna. Ändå ställs de ut som favoriter här. Det köper jag inte. Barnsley tar detta.

3. Avstängningar på tipset

