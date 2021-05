"Vettig spik - spännande Skånederby väntar"

Mittenmötet! - 1. Levante - Cádiz

Fördel Levante i betydelselös match

Den 38:e och sista omgången av La Liga tjuvstartar under fredagen med matchen mellan Levante och Cádiz. Ett i praktiken helt betydelselöst möte då båda lagen har säkrat nytt kontrakt, men inte kan ta sig upp till Europaplatserna. Nu gäller det bara att avsluta snyggt och Levante hade säkert mått bra av att gå på sommarvila med en seger i ryggen. Det var nämligen ett tag sedan de senast plockade tre poäng.

Grodorna, som värdarna kallas för, har sju raka utan seger, men det ska sägas att de under den perioden har spelat 3-3 mot självaste Barcelona. Offensivt finns det spetsspelare som kan skapa chanser mot vilket motstånd som helst. De Frutos, Morales, Roger och Sergio León är inga dåliga namn. Mot slutet har det dock läckt lite väl mycket bakåt med nio insläppta på de fyra senaste.

Cádiz var väldigt nederlagstippade inför säsongen, men har visat att det går att komma långt med ett starkt kollektiv. Dansken Jens Jönsson har verkligen visat framfötterna och hoppas få en plats i den danska EM-truppen som i skrivande stund ännu inte tagits ut. Då Jönsson var med i VM-kvalet i mars borde han ha goda möjligheter att få delta i sommarens fotbollsfest.

Jönsson och hans lagkamrater har stått för ett par sämre insatser mot slutet sedan kontraktet säkrats. 2-3 mot Osasuna och 1-3 mot Elche är inte mycket att hänga i granen. I den sistnämnda fajten fick yttrarna Lozano och Alejo båda syna det gula kortet och därmed är de avstängda i denna avslutning. En rejäl försvagning för besökarna som känns betydligt trubbigare utan den duon.

När lagen möttes i januari slutade det 2-2. Levante förde spelet då medan Cádiz var väldigt effektiva när läget väl dök upp. När de nu ska mötas i Valencia lär Levante ta tag i taktpinnen ännu mer och jag tror vi får se ett ganska påkopplat hemmagäng. Då ska de hållas högre och hemmasegern lockar klart mest (som ni kan läsa mer om i min trippeltext). Ettan riskerar dock att streckas lite väl hårt och därför är det inte fel att komplettera med krysset på Topptipset.

Missar matchen

Nemanja Radoja, Levante (vristskada)

Nikola Vukcevic, Levante (ljumskskada)

Sergio Postigo, Levante (vristskada)

Anthony Lozano, Cádiz (avstängd)

Iván Alejo, Cádiz (avstängd)

Álex Fernández, Cádiz (oklart)

Cala, Cádiz (knäskada)

Carlos Akapo, Cádiz (ljumskskada)

Salvi Sánchez, Cádiz (vadskada)

Returen! - 2. Blackpool - Oxford

Blackpool till playoff-final

Mycket talar för att det blir Blackpool och Lincoln som får göra upp i playoff-finalen där segraren tar en plats i nästa säsongs The Championship. Blackpool besegrade Oxford med 3-0 på Kassam Stadium vilket gör att det ska till en kollaps av episka mått för att Pool ska åka ut under fredagskvällen. Speciellt med tanke på att det knappt har gått att göra mål på de orangeklädda under säsongen.

I serien var The Seasiders, som Blackpool kallas för, det lag som släppte in minst antal mål och nu har de hållit nollan i fem raka fajter. Det unga Arsenal-lånet Daniel Ballard har passat perfekt bredvid mer rutinerade James Husband. Balland har imponerat så mycket att han har fått vara med det nordirländska landslaget. Den duon kommer vara väldigt svår att passera på Bloomfield Road.

Oxford United kom till playoff-spelet som sista lag efter att ha avslutat med tre raka segrar. The U’s vräkte in tio baljor på dessa fajter och hade hoppats att den starka offensiven skulle kunna bryta ner Blackpools betongförsvar. Så blev alltså inte alls fallet i första mötet. Taylor, Lee och Barker, som började på topp, hade väldigt svårt att komma till lägen och Oxford hade faktiskt bara ett enda skott på mål.

Shodipo och Winnall hoppade båda in och tränare Robinson hade nog hoppats att han skulle kunna spela med båda från start denna gång. Winnall skadade sig dock ganska omgående och fick bara 15 minuter på plan. Bakåt saknades Sam Long och det är minst sagt ett tungt avbräck. Försvararen har utsetts till Oxfords bästa spelare denna säsong av både fansen och spelarna. Long är ytterst tveksam till spel här också.

Vi kan mycket väl se ett Oxford som ger det ett försök i början av matchen, men ju längre tiden går utan att de gulklädda lyckas bryta sig igenom desto mer frustration kommer synas. Blackpool är väldigt stabila och påhejade av fansen som är välkomna tillbaka på arenorna i England tror jag att de klarar av returmötet utan några större bekymmer. Med 1X är vi definitivt i hamn.

Missar matchen

John Mousinho, Oxford (oklart)

Marcus McGuane, Oxford (oklart)

Osäker till spel

Sam Long, Oxford (knäseneskada)

Sam Winnall, Oxford (oklart)