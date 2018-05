AIK hakar på Bajen i toppen

1. Att tänka på

Välj radinsats efter hur stor du tror den genomsnittliga utdelningen kommer bli på kupongen. Har du ett system som troligen inte ger mer än cirka 300 kronor kanske det är läge att öka radinsatsen.

Sedan Bravida Arena invigdes 2015 har Elfsborg förlorat samtliga tre bortamatcher mot Häcken.

Match 7; Fulham - Derby är ett ett avgörande returmöte i kampen om att nå playoff-finalen på Wembley den 26:e maj. Derby vann det inledande mötet med 1-0 på Pride Park Stadium.

2. Spikförslag

Akhisar Belediyespor - Akhisar Belediyespor från Manisa i västra Turkiet krigar för sin existens i Süper Lig. En poäng de avslutande två omgångarna säkrar kontraktet. Till mötet mot Kayserispor kommer Akhisar med strålande självförtroende efter att ha plockat hem en historisk triumf i den Turkiska Cupen via 3-2 i finalen mot Fenerbahce. Kayserispor ligger i ingenmansland och ska vara en tacksam motståndare med tanke på att de inte har något att spela för under avslutningen. Det har synts på lagets prestationer med sex förluster på de sju senaste. Här saknar dessutom hemmalaget tre spelare på grund av avstängning, däribland storstjärnan Umut Bulut. Akhisar erbjuder supervärde och är en given lågprocentsspik denna måndag!

3. Avstängningar på tipset

Samuel Holmén (Elfsborg)

Ibrahim Dresevic (Elfsborg)

Joshua Wicks (Sirius)

Simon Tibbling (Bröndby)

Umut Bulut (Kayserispor)

Stéphane Badji (Kayserispor)

Samil Cinaz (Kayserispor)

Milan Lukac (Akhisar Belediyespor)