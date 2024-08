Bergvalls egenskaper behövs - debut i Premier League väntar

Premiäromgången i Premier League fortsätter under måndagen när Leicester tar emot Tottenham på King Power Stadium. Därefter vankas det fotboll i La Liga innan Thiago Motta ställs öga mot öga med Cesc Fábregas i Serie A. Via tysk cupfotboll och ett gäng andraligor når vi mållinjen på Island. Nu kör vi!

Höjdaren! - 1. Leicester - Tottenham

Fördel Spurs på King Power Stadium - till Topptipset

Flera av nykomlingarna som tagit sig upp i Premier League är klubbar som, åtminstone i min bok, hör hemma i det engelska finrummet. Sina framgångar mellan 2010-2020 gör att Leicester kvalificerar sig till denna unika skara, men mycket har hänt hos “Rävarna” sedan de säkrade förstaplatsen i fjolårets upplaga av The Championship under Enzo Marescas vingar.

Till att börja med har italienaren lämnat för Chelsea och med honom följde även Dewsbury-Hall som var Leicesters kanske bästa spelare i fjol. Jag ställer mig också frågande till varför Iheanacho släpptes iväg på fri transfer till Sevilla. Enligt mig hade anfallaren kunnat spela en viktig roll i The Foxes jakt på överlevnad. I övrigt finns stommen i truppen kvar samtidigt som Okoli, Buonanotte och De Cordova-Reid hämtats in.

Hermansen, Faes, Winks och Mavididi är en centrallinje vars betydelse kommer att bli enorm, men bortsett från den sistnämnda ser jag inte riktigt hur Leicester ska kunna ställa till med permanent oreda i Tottenhams försvar. Spurs gjorde sig inte kända som en ramstark defensiv enhet i fjol, men i denna premiär går det inte att komma ifrån de mer eller mindre perfekta förutsättningarna.

Leicester ser nämligen ut att sakna både Vardy och Daka längst fram. Något givet alternativ finns inte i truppen och när värdföreningen riskerar att stå utan en naturlig spjutspets ska Tottenham kunna dominera detta från start till mål. På tal om spjutspets alternerade Postecoglou i fjol mellan Richarlison och Son i forwardsrollen, men med Solanke på plats slipper australiensaren detta huvudbry.

Jag tror att Solanke kommer att passa fint in i gästernas spelsätt och även om Bissouma saknas finns en svensk som kan ta mittfältarens roll i denna premiär. Lucas Bergvall har imponerat under försäsongen där 18-åringens förmåga att driva eller spela igenom lagdelar stått ut från mängden. Just den egenskapen blir nödvändig på King Power Stadium där jag skriver under på Tottenhams tydliga favoritskap. Tvåan är en solid spik.

Notabla avbräck

Conor Coady, Leicester (knäseneskada)

Jakub Stolarczyk, Leicester (ankelskada)

Yves Bissouma, Tottenham (intern avstängning)

Osäker till spel

Jamie Vardy, Leicester (ankelskada)

Patson Daka, Leicester (ankelskada)

Spiken! - 2. Villarreal - Atlético Madrid

Spiktvåa i Valencia - till Topptipset

Premiäromgången i La Liga stängs under måndagen när Valladolid - Espanyol och Villarreal - Atlético Madrid går av stapeln. Villarreal missade Europaplatserna med en hårsmån i fjol medan Atlético Madrid fick nöja sig med fjärdeplatsen sedan Girona slagit sig in i den annars så cementerade topptrion. Den här säsongen tror jag att det blir annorlunda för Diego Simeones manskap.

Argentinaren har blivit av med spelare som Hermoso, Morata och Depay, men i min bok råder det inget tu tal om att “Madrassmakarna” lyckats ersätta trion med råge. Robin Le Normand har värvats in från Real Sociedad för att ta en ordinarie tröja i backlinjen och jag är övertygad om att den spanska landslagsmannen kommer att acklimatisera sig till de rödvitas spelsätt på nolltid.

Morata och Depay skulle kunna vara desto större tapp, men när ersättarna heter Sörloth – hämtad från Villarreal – respektive Álvarez är det inte läge att gråta över spilld mjölk. Norrmannen är ett riktigt skithus som kan uppehålla både en och två spelare på egen hand medan Álvarez opererar i ytorna som uppstår runt fyrtornet. Som om inte det vore nog finns Griezmann som en fingerfärdig regissör bakom duon.

Bättre ställt har Simeone knappast haft det på många år och som en frukt av detta tycker jag att Atlético Madrid är redo att på allvar strida om topp 2 i det spanska finrummet. På samma nivå är inte Villarreal. “Den gula ubåten” har så här långt inte lyckats ersätta Sörloth som i fjol stänkte in 23 mål. Gerard Moreno har kapacitet att nå upp i åtminstone 15 baljor, men spanjoren är sällan skadefri över en längre period.

Pépé och Pérez är två smarta nyförvärv för relativt låga kostnader som växa ut till fynd, men för att kunna mäta sig med ett lag av Atlético Madrids kaliber tycker jag att de gulklädda saknar spets i nästan samtliga lagdelar. Lyckas gästerna strypa ytorna för Baena är mycket vunnet och när tvåan ser ut att handlas till rimligt pris är jag inte sen med att sträcka mig efter hammaren. Simeone och company vinner.

Notabla avbräck

Juan Foyth, Villarreal (knäskada)

Denis Suárez, Villarreal (muskelskada)

Osäker till spel

Alfonso Pedraza, Villarreal (knäskada)