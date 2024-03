Champions League-spelet står på spel

Vi ska gå in i tacons underbara dag och titta till fem av Europas största ligor. RB Leipzig och Real Sociedad streckas stenhårt och kan någon av dessa lag falla kommer det ge skjuts till utdelningen. Den engelska ligan på damsidan och två andradivisioner tar oss sedan den sista vägen mot full pott.

Överstreckningen! - 3. Köln - RB Leipzig

Leipzig streckas stenhårt - till Topptipset

FC Köln har bara vunnit en match sedan 2024 började och ligger pyrt till i botten av Bundesliga. Det är hela sju poäng upp till säker mark för värdarna som ligger på kvalplats just nu och ska de säkra kontraktet utan ett nervpåfrestande kval så behöver trepoängarna börja rulla in. Tipparna verkar säkra på att det inte blir någon seger under fredagen, men detta Köln är inte något lag utan kvalité.

Närmast kommer de från 3-3 borta mot Borussia Mönchengladbach där Alidou hittade nätet två gånger om. Kainz låg bakom det mesta i offensiv väg och med spelare som Tigges och Selke tillgängliga på bänken finns det spets i värdarnas trupp. Bakåt ser det desto tunnare ut, speciellt nu när Hüvers är avstängd, och det krävs fullständig fokus för att sätta stopp för RB Leipzig.

Besökarna har nyligen åkt ur Champions League men de gav verkligen Real Madrid en kamp i det dubbelmötet. På övertid av returen i den spanska huvudstaden så prickade Olmo ribban. Någon decimeter längre ner och det hela hade tagits till en oviss förlängning. Att vara med och utmana Real Madrid hela vägen in i kaklet säger en del om högstanivån i detta Leipzig.

Samtidigt är det ett lag som har gått på en del smällar under säsongen och de ligger faktiskt inte bättre än femma i Bundesliga. Bortaspelet har varit problematiskt och 4-1 mot Bochum för några veckor sedan var den första segern på resande tass sedan innan lucia. Visst finns det enormt med potential i spelare som Simons och Openda, men ibland känns det som om de går ner sig mot sämre motstånd.

Leipzig vann med 6-0 när lagen möttes i höstas, men på bortaplan har de inte besegrat fredagens kombattanter på sina tre senaste försök. Visst är tvåan troligast här, men streckningen har spårat ur och när allt värde finns på vänstersidan kan jag inte undvika de tecknen. Jag målar på hela vägen och håller tummarna för en knall.

Notabla avbräck

Timo Hübers, Köln (avstängd)

Jan Thielmann, Köln (avstängd)

Justin Diehl, Köln (höftskada)

Luca Waldschmidt, Köln (benbrott)

Mark Uth, Köln (knäskada)

Lukas Klostermann, RB Leipzig (lårskada)

Osäker till spel

Linton Maina, Köln (sjuk)

Dejan Ljubicic, Köln (sjuk)

Derbyt! - 5. Chelsea - Arsenal

Toppmöte från Women’s Super League - till Topptipset

Tre lag har stuckit iväg i toppen av Women’s Super League. Det är Chelsea och Manchester City på 37 poäng vardera och Arsenal som ligger tre pinnar bakom. Skulle hemmalaget vinna detta är därmed Eidevalls gäng mer eller mindre avhängda. Chelsea går å sin sida för en historisk fyrling. De är kvar i alla cuper, både inhemska och Champions League, samtidigt som de toppar ligan.

Det finns dock en del bekymmer i Emma Hayes trupp. Det största är att Sam Kerr, som nyligen varit i klammeri med rättvisan, är långtidsskadad. Där kan vi snacka avbräck. Mjelde och Bright ser ut att saknas på grund av sina respektive skador och dessutom haltade Björn av i FA-cupmatchen mot Everton. Buchanan och Carter är duktiga mittbackar men det är inte förstavalet. Längre fram i banan är Lauren James vital med sina känsliga fötter.

Chelsea har dock två blågula krigare fit for fight i Rytting Kaneryd och Musovic som båda utmanar om en startplats. Arsenal saknar i sin tur två svenskor då Lina Hurtig går skadad och Amanda Ilestedt väntar sitt första barn. Stina Blackstenius är dock tillgänglig och strikern visade klass i 4-0-segern över Aston Villa i Ligacupen då hon stod för ett hattrick. I ligaspelet har det gått trögare med målskyttet.

Russo har börjat växla upp och lär starta på topp med Foord, Blackstenius och Mead strax bakom. Pelova gillar att fylla på från mittfältet och McCabe har bra inspel från sin högerkant. Mittförsvaret är försvagat utan Ilestedt men Leah Williamson ser hela tiden lite bättre ut efter sin allvarliga skada. Innan hon åkte på den så var det Englands bästa mittback så där finns det kapacitet.

Arsenal vann höstmötet mellan lagen med 4-1 och jag tycker att The Gunners har en bredare trupp. Spelare som Little, Leonhardsen-Maanum och Cooney-Cross kan komma in och göra skillnad från bänken. Arsenal har inte råd att förlora detta och det tror jag inte heller att de rödvita gör. Jag gillar högersidan klart mest och nöjer mig med X2.

Notabla avbräck

Sam Kerr, Chelsea (knäskada)

Mia Fishel, Chelsea (knäskada)

Aniek Nouwen, Chelsea (knäskada)

Millie Bright, Chelsea (knäskada)

Amanda Ilestedt, Arsenal (gravid)

Lina Hurtig, Arsenal (ryggskada)

Vivianne Miedema, Arsenal (knäskada)

Laura Wienroither, Arsenal (knäskada)

Teyah Goldie, Arsenal (knäskada)

Osäker till spel

Nathalie Björn, Chelsea (fotskada)

Maren Mjelde, Chelsea (oklart)