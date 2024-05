"De har vad som krävs - nu säkrar de finalplatsen"

Höjdaren! - 1. PSG - Dortmund

Upp till bevis för PSG - till Topptipset

Champions League-semifinalerna går in i sitt avgörande skede denna vecka och det kommer inte att gå någon nöd på underhållningsvärdet. Bayern München och Real Madrid spelade som bekant 2-2 med varandra i Tyskland. Dagen efter tog Dortmund emot PSG på Signal Iduna Park där de förstnämnda drog den längsta stickan tack vare Füllkrugs klassiska nummer nio-balja.

Att avgörandet föll i den första halvleken var inte helt ologiskt då Dortmund hade parisarna i ett psykologiskt järngrepp. Edin Terzic och dennes adepter lyckades effektivt stänga ned PSG:s stjärnglansiga offensiv och var sedan metodiska i sitt eget anfallsspel. Den rutinerade ryggraden med Hummels, Sabitzer och Füllkrug visade under 45 minuter att gammal är äldst, men i den andra akten fick tyskarna problem.

PSG åt sig in i matchen ju längre den pågick och det hade inte varit orättvist om Luis Enriques gäng lämnat den mäktiga arenan med ett oavgjort resultat. Mbappé och Hakimi hade bland annat varsitt skott i virket och jag tror inte att Dortmund klarar sig hela vägen till Wembley om matchbilden i Paris liknar den andra halvleken i Nordrhein-Westfalen. Då är PSG för bra.

Mbappé, Dembélé och Barcola kan skapa målchanser ur ingenting och med tre dynamos i form av Zaïre-Emery, Vitinha och Ruiz bakom sig får den förstnämnda trion välbehövlig hjälp med att skapa ytor runtom sig. Med det sagt lär det vara ett betydligt mer defensivt inriktat Dortmund som springer ut på Parc des Princes. Terzic borde nämligen ha lärt sig sin läxa efter gruppspelets motsvarande möte där BVB var klart underlägsna över 90 minuter.

Förutsättningarna blir förvisso annorlunda när en finalplats ligger i potten, men jag tror ändå att PSG har vad som krävs för att kväva Dortmund i det egna straffområdet. Enrique är dessutom skicklig på att förändra en matchbild om så skulle krävas och när ettan ser ut att hålla sig inom rimliga gränser ser jag ingen anledning att leta fram garderingar i den franska huvudstaden. PSG spikas.

Notabla avbräck

Lucas Hernandez, PSG (knäskada)

Presnel Kimpembe, PSG (hälskada)

Ramy Bensebaini, Dortmund (knäskada)

Julien Duranville, Dortmund (muskelskada)

Osäker till spel

Karim Adeyemi, Dortmund (lårskada)





Draget! - 3. Bolton - Barnsley

Bolton har 3-1 att gå på - till Topptipset

Om man tilltalas av fotboll där det släpps på tyglarna och fighterna genomförs med känslorna utanpå matchtröjan är samtliga engelska kvalmatcher någonting att bevittna. I sammanhanget bär alla vägar till Wembley och för Boltons del står de med mer än ena benet på nationalarenan. 3-1-segern i den första playoff-semifinalen mot Barnsley gav Johan Elmanders gamla lag pole position dubbelmötet.

The Trotters, som värdarna kallas, spelade Premier League-fotboll så sent som säsongen 2011/12 under karismatiske Owen Coyles ledning, men efter degraderingen samma säsong har de vitklädda varvat allt mellan The Championship och League Two. Sedan Ian Evatt tog över har det dock gått att skönja ett ljus i tunneln. Evatt tog upp Bolton till League One där de hemmahörande sakta men säkert etablerat sig som ett topplag.

Bara fem poäng skiljde från en direktplats till The Championship, en liga där jag anser att Bolton hör hemma i. Bara Peterborough gjorde fler mål än Wanderers i grundserien där Dion Charles återigen stod för stabil produktion längst fram. Nordirländaren har varit en bärande pjäs sedan han anslöt från Accrington Stanley och Charles var onekligen framträdande i fredags då han gjorde två av Boltons tre mål.

Tillsammans med Collins och Maghoma ser jag Charles kunna såra Barnsley även denna afton. The Tykes kommer med det sagt inte att lägga sig utan blodvite på bollen. Poya Asbaghis gamla adepter knep bronspengen för antalet gjorda mål i League One och ståtar i sin tur med Devante Cole längst fram. Är det någon som ska se till att Barnsley tar sig tillbaka i dubbelmötet är det Cole.

Förutsättningarna talar onekligen för Bolton som kan gynnas av att Barnsley behöver jaga kommandot på Toughsheet Community Stadium, men det ska samtidigt påpekas att värdföreningen inte nödvändigtvis behöver vinna matchen. När Bolton har råd att förlora med en bolls marginal men ändå ta sig vidare kan jag inte backa ettan till vilken procent som helst. Alla tecken och skrälljobb blir mitt val.

Notabla avbräck

George Thomason, Bolton (avstängd)

Jon Dadi Bödvarsson, Bolton (vadskada)

George Johnston, Bolton (knäskada)

Carlos Mendes, Bolton (hälskada)

Robbie Cundy, Barnsley (korsbensskada)

Josh Benson, Barnsley (muskelskada)

Donovan Pines, Barnsley (lårskada)