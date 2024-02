Dunderskrällen - City kan åka på en oväntad smäll

FA-cupens femte omgång sparkar igång den här veckan med flera intressanta drabbningar. I den här analysen kommer jag att titta närmare på Luton mot Manchester City samt Bournemouth mot Leicester. Copa del Rey och Coupe de France finns också på tapeten innan League One tar oss i mål. Let’s go!

Skrällen! - 1. Luton - Manchester City

Storskrällen ska jobbas in på Kenilworth Road - till Topptipset

Just när dessa rader skrivs (måndag) har FA kommunicerat att Everton får tillbaka fyra av de tio minuspoängen som drabbade The Toffees för ett tag sedan. Hastigt och lustigt har Luton därför fyra poäng upp till säker mark. The Hatters har förvisso en match mindre spelad än de flesta av konkurrenterna i botten, men beslutet slog likväl hårt mot nykomlingarna som annars fått upp ångan under vintern.

Jag tror dock inte att Luton lägger sig ner och dör för den sakens skull. Rob Edwards är en obotlig optimist och jag tror snarare att managern och dennes adepter sporras till ännu starkare insatser hädanefter. Tisdagens uppgift i FA-cupen blir kanske tuffast möjliga då Manchester City kommer på besök, men jag är inte beredd att skriva av de hemmahörande helt och hållet. Snarare tvärtom.

Spelet i egen borg har varit Lutons signum sedan de tog sig upp i Premier League och är det någonstans de orangeklädda ska göra match av detta är det tveklöst på Kenilworth Road. Så sent som i december stod Luton för en stark prestation i motsvarande ligamöte och trots ett par tunga skador håller jag dörren öppen för att vi får se en favorit i repris. Bland avbräcken finns Lockyer och Andersen medan firma Adebayo/Lokonga dras med frågetecken.

Manchester Citys truppläge är däremot på topp då bara Gvardiol är konstaterad som tveksam till spel. Det ska dock sägas att Grealish precis kommit tillbaka från rehabstugan samtidigt som De Bruyne bara fick sju minuters speltid i helgens 1-0-seger mot Bournemouth. Belgaren har som bekant sköra baksidor och jag är tveksam till att han riskeras när det väntar ett Manchester-derby till helgen.

Stones är en annan lirare som Guardiola brukar ställa åt sidan när matcherna duggar väldigt tätt. Det går såklart att argumentera för att City ska vinna detta bekvämt oavsett vilken startelva som spanjoren ställer på banan, men jag tycker att det finns bättre spikar på annat håll. Lutons aggressiva press lämpar sig allra bäst på hemmaplan och City har tidigare haft problem mot lag som väljer att störa de ljusblå högt upp i banan. Med det i åtanke rullar jag ut samtliga tecken på större system.

Notabla avbräck

Tom Lockyer, Luton (hjärtproblem)

Mads Andersen, Luton (vadskada)

Marvelous Nakamba, Luton (knäskada)

Jacob Brown, Luton (knäskada)

Osäker till spel

Albert Sambi Lokonga, Luton (knäseneskada)

Elijah Adebayo, Luton (knäseneskada)

Josko Gvardiol, Manchester City (ankelskada)

Spiken! - 3. Bournemouth - Leicester

Fin etta i Dorset - till Topptipset

Den som inte såg fredagens toppmöte i The Championship mellan Leeds och Leicester gick miste om vansinnig underhållning. Ett elektriskt Elland Road visade sig från sin bästa sida när Leeds bars fram från 0-1 till 3-1. De sista tio minuterna plus tilläggstid var något i hästväg vad gäller tryck på läktarna, men dessförinnan ska det sägas att The Peacocks hade enorma problem med ligaledarna.

Enzo Maresca skickade ut sina adepter med en sylvass matchplan som borde lett till mer än 1-0 i halvtid. Italienaren slog Daniel Farke på fingrarna i den taktiska kampen och Leeds kan tacka pyttesmå marginaler för att vändningen kom. Två av de vitkläddas tre mål tog omvägar innan bollen letade sig i nät och en annan dag hade resultatet mycket väl kunnat vara något helt annat.

För Leicesters del gäller det att slicka såren inför tisdagens FA-cupmatch mot Bournemouth. Står The Foxes för en lika stark insats på Vitality Stadium kan motståndarna från Premier League få problem, men jag tror inte att gästernas startelva kommer att likna den som ställdes ut i fredags. Maresca har tidigare roterat kraftigt i FA-cupen för att kunna maximera chanserna till topp 2 i The Championship.

Jag blir inte förvånad om samma visa utspelar sig i Dorset. Andoni Iraola ställde däremot en nästan helt ordinarie elva på benen i den senaste omgången mot Swansea. Bournemouth slaktade då walesarna över öppen eld i 45 minuter. 5-0 i halvtid var en manifesterad styrkedemonstration som jag tror att Iraola vill upprepa denna tisdag. Framför allt då The Cherries inte fått med sig resultaten i ligaspelet mot slutet.

Bournemouth har med det sagt förtjänat mycket mer än vad tre poäng på de sju senaste ligamatcherna visar. Prestationsnivån är alltjämt hög och så sent som i lördags var värdarna på vippen att få med sig poäng när Manchester City var här på besök. Revanschlustan från 0-1-förlusten torde vara stor och vid en ansenlig insats studsar Iraolas gäng tillbaka på vinnande väg. Jag spikar ettan till läcker procent.

Notabla avbräck

James Hill, Bournemouth (ankelskada)

Max Aarons, Bournemouth (knäseneskada)

Wilfred Ndidi, Leicester (muskelskada)

Osäker till spel

Tyler Adams, Bournemouth (knäseneskada)

Lloyd Kelly, Bournemouth (höftskada)