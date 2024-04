Efter alla bakslag - Arsenal vinner Londonderbyt

Att tänka på

Juventus har 2-0 att gå på från den första semin mot Lazio.

Cheltenham är piskade till tre poäng mot Peterborough för att överleva i League One.

Colchester ser pånyttfödda ut i botten av League Two där jag inte vill räkna bort 1X trots att ett formtoppat Doncaster möter upp.

Spikförslag

Cambridge - Blott en inspelad poäng på de fyra senaste är inte mycket att hurra över för Cambridge United. Som en frukt av detta har grabbarna från universitetsstaden ännu inte löst kontraktet, men jag tror att det bärgas under tisdagen. Värdarna kan få en livlina om andra resultat går deras väg, men i säsongens sista hemmamatch tror jag samtidigt att The U’s ger publiken något att minnas inför nästa säsong. Ett avsågat Wycombe står på andra sidan och även om The Chairboys radat upp tre raka segrar på främmande mark tycker jag ändå att motivationen väger blytungt i västerled. I en på förhand vidöppen tillställning tar jag ställning för den spelvärda ettan när det svenska folket stirrar sig blinda på Wycombes resultat. Fräck spiketta.

Avstängningar på tipset

Samson Tovide (Colchester)

Tom Dallison (Colchester)

Wolke Janssens (St. Truidense)

Jordan Torunarigha (Gent)