"Efter makalösa matchen i Madrid - då orkar Real inte stå emot"

Spiken! - 1. Manchester City - Real Madrid

City till semifinal - till Topptipset

Returdags i Manchester där klockorna står still när Manchester City sparkar igång den sista kvartsfinalen mot Real Madrid. 3-3-mötet på Santiago Bernabéu bjöd på underhållning i kubik där firma Foden/Gvardiol drog till med varsitt drömmål för The Citizens. Valverde ville sedan inte vara sämre när uruguayanen bokstavligt talat smällde in kvitteringen till 3-3 på volley.

Dessförinnan hade spanjorerna haft en hel del medstuds vid både sitt första och andra mål, men det krävs å andra sidan inte mycket för att Carlo Ancelottis kusligt spetsiga offensiv ska hitta rätt. Det har Manchester City onekligen blivit varse om mot just Real Madrid under de senaste åren. Med det sagt sitter engelsmännens 4-0-seger i motsvarande semifinal från i fjol fortfarande fast på min näthinna.

Det var kanske den bästa insatsen jag sett ett fotbollslag göra någonsin och även om det är nya tider denna onsdag håller jag fortfarande Manchester City som det bättre laget. Inte minst med hänsyn till att britternas balans slår Real Madrid på fingrarna alla dagar i veckan. “Marängerna” trivs som allra bäst i öppna matchbilder där Bellingham och company får operera på stora ytor, men får City grepp om matchbilden tror jag att Los Blancos hamnar i en psykologisk rävsax likt den i 0-4-matchen i fjol.

I helgen var Militao tillbaka från skada, men det finns fortfarande ett par tunga avbräck att ta hänsyn till i Real Madrids bakre led. Courtois och Alaba saknas sedan tidigare och här finns inte heller avstängda Tchouaméni med. Fransmannens fysik kommer att bli ett stort tapp. För Manchester Citys del är truppläget optimalt. Pep Guardiola är en expert på att periodisera och Stones frånvaro mot Luton var inget annat än en säkerhetsåtgärd inför vad som komma skall denna onsdag.

Jag tror att engelsmannen tar plats i startelvan och i de främre leden bör kontrollen som Grealish och Silva medför prioriteras framför exempelvis Dokus irrationella spelstil. Ett tidigt baklängesmål kan förändra förutsättningarna helt och hållet, men jag känner mig trygg i tron att City får grepp om händelseförloppet från start. Då orkar inte Real Madrid stå emot. Ettan spikas till fin procent på Etihad.

Notabla avbräck

Aurélien Tchouaméni, Real Madrid (avstängd)

Thibaut Courtois, Real Madrid (knäskada)

David Alaba, Real Madrid (knäskada)

Höjdaren! - 2. Bayern München - Arsenal

Vidöppet i Tyskland - till Topptipset

Det går inte att underskatta vikten av rutin i sammanhanget när det drar ihop sig för kvartsfinaler i Champions League. Något som Arsenal fick erfara för en vecka sedan. The Gunners dominerade inledningen av den första kvartsfinalen mot Bayern München, men övermod i de bakre leden gav tyskarna en väg tillbaka in i tillställningen efter Sakas ledningsmål.

På relativt kort tid vände firma Gnabry/Kane på steken med varsitt mål. Därefter kunde Tuchels gäng hålla Arteta och company stången, men en dryg kvart från slutet kvitterade Trossard efter fint förarbete från Jesus. Sett till matchbilden var delad pott ett rättvist resultat, men jag tror inte att returen på Allianz Arena kommer att bli en lika svängig historia. Framför allt då Arteta sällan bjuder upp till öppna spjäll mot storlagen.

Tomiyasu är högaktuell för en startplats som vänsterback då varken Zinchenko eller Kiwior har vad som krävs för att hålla nödvändig standard i defensiven på den här nivån. Partey eller Jorginho lär då ta platsen som sexa för att kunna flytta upp Havertz på topp. Sett till truppläget har Arsenal det gott ställt då bara Timber saknas, men lika bra ser det inte ut hos Bayern München.

Davies är avstängd efter sitt gula kort på Emirates och utan honom behöver Tuchel ta sig en rejäl funderare på vem som ska hantera Saka. Som om inte det vore nog saknas firma Gnabry/Coman på grund av skador medan Sané högst troligt spelar med känningar. Det är långt ifrån optimalt, men den sistnämnda visade i och för sig vad han kan åstadkomma trots känningar i den första akten.

Tillsammans med Kane bildar Sané en livsfarlig duo längst fram som kan vålla Arsenal alla möjliga sorters problem. I kraft av hemmaplan räknar jag Bayern München tidigt på kupongen, men jag vill heller inte blunda för tvåan då värdarna sett skakiga ut under säsongens gång. Med hänsyn till hur Arsenal normalt hanterar svåra bortamatcher vill jag heller inte stänga dörren för krysset. Alla tecken ska med.

Notabla avbräck

Alphonso Davies, Bayern München (avstängd)

Kingsley Coman, Bayern München (skada)

Serge Gnabry, Bayern München (skada)

Sacha Boey, Bayern München (höftskada)

Jurriën Timber, Arsenal (knäskada)