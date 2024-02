Efter poängtappet - konkurrenterna sätter press på Real Madrid

Europaspelet fortsätter under årets åttonde vecka där såklart åttondelsfinalerna i Champions League sticker ut under tisdagen och onsdagen. Dessförinnan bjuder måndagens Topptips bland annat på två höjdare i botten av Premier League samt toppen av La Liga. Nu kör vi!

Helgarderingen! - 1. Everton - Crystal Palace

Jag skriver inte under på Evertons favoritskap - till Topptipset

Efter blott tre segrar i alla sammanhang sedan början av oktober har behovet av ett tränarskifte växt fram i Crystal Palace. Oliver Glasner sägs bara vara en underskrift ifrån att ta över The Eagles som under måndagens vistelse på Goodison Park väntas ledas av Paddy McCarthy. Det är Roy Hodgsons högra hand och vi önskar givetvis Hodgson ett snabbt tillfrisknande då engelsk media rapporterat att Hodgsons hälsa for illa i veckan.

Vad Glasner kommer att betyda för Londonlaget återstår att se, men trots tidigare nämnda formsvacka ska det sägas att de rödblå spelade helt jämnt med Everton över 180 minuter i FA-cupen i januari. André Gomes frisparksmål var till slut vad som skilde lagen åt och även om Palace vardag blivit mörkare sedan dess är jag inte övertygad om att tipparna har rätt när Everton målas upp till enorma favoriter.

Strax innan jul åkte Sean Dyche och company ur Ligacupen mot Fulham efter straffar. Sedan dess är vinsten mot Crystal Palace den enda som The Toffees har att skryta med i samtliga tävlingar. Trots fina underliggande siffror och ett bra truppläge är det uppenbart att värdarna har problem. Jag tror bland annat att ovetskapen om det blir ytterligare minuspoäng eller inte tär på spelarna.

En annan faktor som måste nämnas är bristen på en målskytt. De många skadorna har tagit ut sin rätt på Calvert-Lewin och faktum är att Everton inte gjort fler än ett mål i någon av sina elva senaste fighter (alla kategorier). Det är oroande siffror för ett lag som för närvarande befinner sig under giljotinen. Crystal Palace kan med det sagt inte heller känna sig säkra i bottenstriden.

Spelmässigt har “Örnarna” inte övertygat på ett bra tag och när Guéhi, Eze, Olise och Doucouré alla saknas är förutsättningarna inte optimala inför måndagens drabbning. Jag vidhåller dock att Evertons favoritskap blir överdrivet. Ett lag i motgång ska knappast upp och nosa på 65 procent i en så pass jämn liga som Premier League. Den vänstervridna streckningen blir ett problem som jag hanterar med en helgardering. X2 ska jobbas in.

Notabla avbräck

Arnaut Danjuma, Everton (ankelskada)

André Gomes, Everton (vadskada)

Dele Alli, Everton (ljumskskada)

Marc Guéhi, Crystal Palace (knäskada)

Eberechi Eze, Crystal Palace (knäseneskada)

Michael Olise, Crystal Palace (knäseneskada)

Cheick Doucouré, Crystal Palace (hälskada)

Rob Holding, Crystal Palace (ankelskada)

Jesurun Rak-Sakyi, Crystal Palace (knäseneskada)

Osäker till spel

Will Hughes, Crystal Palace (smäll)

Showen! - 2. Athletic Bilbao - Girona

Det luktar målfest i Baskien - till Topptipset

Om det var gråmulet och ångestladdat över mötet i Premier League är det andra bullar i La Liga. Athletic Bilbao och Girona återfinns båda i toppstriden i det spanska finrummet där de sistnämnda ännu inte kan räknas bort från ligatiteln. Eller? Vid seger under måndagen har Míchels mannar bara tre poäng upp till Real Madrid, men sett till Expected Points borde avståndet vara större än så. Betydligt större.

Hur imponerande och sevärd Gironas fotboll än må vara är det samtidigt ett faktum att katalanerna fått med sig för många poäng sett till insatserna. Med klasspelare som Sávio, Tsygankov och Dovbyk i fören är det inte konstigt att Girona stundtals överpresterar sina underliggande siffror, men jag blir inte förvånad om marginalerna börja gå emot gästerna under våren.

I den väldigt framåtlutade filosofin som Míchel förespråkar blir Girona sårbara vid omställningar som råkar vara en av Athletic Bilbaos absoluta styrkor. Nämnas bör också att de tillresta saknar skickliga Couto på grund av avstängning samtidigt som Dovbyk testas sent på grund av en känning. Athletic Bilbao gör i sin tur samma sak med Nico Williams och Sancet, men den sistnämnda sägs vara närmare spel än frånvaro.

Athletic gynnas dessutom av att toppmötet spelas hemma på San Mamés. Med sin publik i ryggen har baskerna bara torskat en av tolv hemmamatcher och enligt xPTS borde avståndet mellan dessa aktörer inte vara så stort som tio poäng. Jämfört med Girona borde de rödvita värdarna gå en ljusare vår till mötes, men jag vill samtidigt inte låta underliggande siffror göra hela jobbet i Baskien.

Jag har stor respekt för Valverde och company på sin hemmabana, men det går heller inte att förneka Gironas högstanivå när de har sin dag. I vad jag tror blir en böljande matchbild där lagen utbyter många målchanser med varandra vill jag inte spela utan den lågt streckade tvåan. Särskilt inte när ettan ser ut att få ett par procent för många i sig. “Gubben” (etta-tvåa) blir ett kanonval.

Notabla avbräck

Daniel Vivian, Athletic Bilbao (benskada)

Yan Couto, Girona (avstängd)

Osäker till spel

Oihan Sancet, Athletic Bilbao (smäll)

Nico Williams, Athletic Bilbao (muskelskada)

Gorka Guruzeta, Athletic Bilbao (knäseneskada)

Artem Dovbyk, Girona (smäll)

David López, Girona (muskelskada)

Toni Villa, Girona (knäskada)