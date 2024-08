Efter prestigesegern - Champions League-drömmen lever

Att tänka på

Qarabag fick proppen ur i förlängningen mot Ludogorets där azerierna vann med hela 7-2. Jag räknar inte bort gästerna mot Dinamo Zagreb.

Jag har svårt att ta ställning i match 5 där hela spannet rekommenderas.

Gateshead har inlett National League strålande och är ett lag som bör kunna kriga om topp 3 i femteligan. Vettig spiktvåa.

Spikförslag

Barnet - Barnet är oddsfavoriter till förstaplatsen i National League efter att ha slutat tvåa i fjol. The Bees misslyckades sedan i playoff men jag blir inte förvånad om det är raka klivet upp i League Two som ligger i korten den här säsongen. Premiären mot Halifax slutade i moll men värdarna visade moral när de studsade tillbaka med en trepoängare mot Ebbsfleet. Under tisdagen får speciella målskytten Kabamba och dennes kamrater vända hem till The Hive Stadium där jag tror att Forest Green Rovers får det tufft emot. De miljövänliga gästerna är nykomlingar från League Two men har enligt mig en på pappret sämre trupp än tisdagens kombattanter. Sju gjorda mål till trots får The Green Devils rikta in sig på att hålla tätt när det bär av till huvudstaden. Jag gillar Barnets segerchans och spikar följaktligen ettan.

Avstängningar på tipset

Aïssa Mandi (Lille)

Ludwig Francillette (Eastleigh)

Dion Kelly-Evans (Woking)