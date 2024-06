England spänner musklerna - visar varför de är EM-favoriter

Banken! - 1. England - Island

Island körs över på Wembley - till Topptipset

England inledde sitt genrep inför EM med att ta sig an Bosnien och Hercegovina på St James’ Park i Newcastle. Jag förväntade mig fullt blås från start, men sanningen att säga hände det inte alltför mycket i den första halvleken trots att The Three Lions dominerade bollinnehavet. En hel del nästan-lägen blev dock betydligt klarare målchanser i den andra akten.

Då vred framför allt Trent Alexander-Arnold upp tempot samtidigt som Wharton byttes in och började spela in bollar mellan Bosniens lagdelar. Genast blev Englands målchanser mer högkaratiga och när Palmer slog in 1-0 från straffpunkten efter en dryg timme kändes matchen avgjord. Alexander-Arnold och Kane spädde sedan på siffrorna fram till 3-0 för engelsmännen.

Motståndet gav ingen vidare indikation på hur britterna står sig mot lågt sittande försvar, men uppenbart är att Alexander-Arnold tillför en dimension som ingen annan i truppen besitter. Liverpool-sonen kan skapa en målchans ur ingenting så fort han närmar sig mittplan och det är en fröjd att se 25-åringen vända på spelet med sin värmesökande högerfot. Fortsätter han på inslagen väg som mittfältare blir jag inte förvånad om Southgate har hittat sin parhäst till Rice.

Huruvida Alexander-Arnold och övriga startmän kommer till spel mot Island återstår att se, men det har hänt en del i truppen sedan vinsten mot Bosnien. Grealish, Maddison, Branthwaithe, Trafford, Jones, Quansah och Maguire är inte en del av Southgates EM-trupp. I min bok är Maguire det tveklöst största tappet, men mittbacken sägs inte hinna bli kvitt sin skada.

Utan honom dras det engelska helhetsbetyget ned, men det ska inte hindra de vitklädda från att lägga Island på rygg. Åge Hareide saknar bland annat Genoas Gudmundsson samt Finnbogason i sin trupp, två spelare som verkligen hade behövts på den engelska nationalarenan. Utan dessa har Island i princip ingenting att komma med i sin offensiv. Jag bankar in ettan.

Osäker till spel

Anthony Gordon, England (känning)

Bukayo Saka, England (känning)

John Stones, England (känning)

Luke Shaw, England (muskelskada)

Draget! - 2. Tyskland - Grekland

Lyxkrysset åker med i Mönchengladbach - till Topptipset

2022 var senast Tyskland spelade en tävlingsmatch i fotboll. Den evighetslånga vandringen har innehållit ett förbundskaptensbyte, höga toppar, djupa dalar och Julian Nagelsmann. Den kanske mest spännande tränaren, bortsett från Jürgen Klopp, på den tyska fotbollshimlen ska få värdnationen att repa mod efter debaclet i Qatar och jag måste säga att jag gillar vad jag ser av dagens “Die Mannschaft”.

Balansen i laget snuddar vid perfekt sedan Nagelsmann introducerat Kroos och Andrich som ett sittande mittfältspar med Gündogan i en framskjuten roll. De två förstnämnda backas dessutom upp av Kimmich som inte är sen med att komma in i banan från sin roll som högerback. Kroos fanns förvisso inte med senast mot Ukraina, men där fyllde Gross in med den äran.

Rent spelmässigt var tyskarna dominanta över hela matchen i Nürnberg som vilken annan dag som helst hade slutat med en flermålsseger. Nu fick Nagelsmann och company nöja sig med 0-0, men jag tror inte att resultatet rör förbundskaptenen i ryggen. Spelet satt där det skulle och jag tyckte även att inhoppare som Führich, Beier och Pavlovic bidrog med egenskaper som kan bli värdefulla i stundande EM.

Steppar tyskarna bara upp ett litet hack mot Grekland kommer det bli mustigt för gästerna att hänga med i svängarna. Jag förväntar mig att grekerna parkerar någonstans runt sitt eget straffområde mer eller mindre hela matchen och håller tummarna för att lägen för omställningar uppstår om vartannat. Det är högst troligt den bästa chansen de vitblå har i Mönchengladbach.

En liten brasklapp ska kastas in för att Nagelsmann väljer att rotera kraftigt i sin startelva, men det kan å andra sidan innebära att Kroos, Schlotterbeck och Rüdiger kommer tillbaka efter varsin kort semester. Tysklands segerchans är givetvis ypperlig, men när jag tidigare spikat av England vill jag inte gärna singla ytterligare en storfavorit. Lyxkrysset åker med i hopp om kupongrens.