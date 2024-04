Experten: "Djurgården övervärderas i premiären"

Måndagens Topptips blir en riktig höjdare. Premiäromgången i Allsvenskan fortsätter med högintressanta drabbningar samtidigt som kupongen är laddad med en halv miljon i extrapengar! Via Superettan fortsätter vi sedan med ett toppmöte i The Championship innan Serie A avrundar första april. Hänger du med?

Höjdaren! - 1. IFK Göteborg - Djurgården

Djurgården övervärderas - till Topptipset

Klassikermöte från Gamla Ullevi där jag i vanlig ordning kommer att förundras över hur bra Joel Almes Snart skiner Poseidon är som inmarschlåt. Vad gäller inramning är IFK Göteborg bland de bästa i klassen, men på det gröna schackbrädet är det ett bra tag sedan det stämde fullt ut. I fjol grejades kontraktet med blott en poäng framför näsan på Brommapojkarna som fick kvala sig kvar i Allsvenskan.

Jens Askous ankomst på tränarbänken fick fart på Blåvitt som spelade betydligt bättre fotboll under dansken jämfört med tidigare konstellationer. Värvningarna av framför allt Mucolli och Santos gav dessutom offensiven ett lyft, men under försäsongen tycker jag att prestationsnivån har varierat lite för mycket för att jag ska känna mig säker på var IFK Göteborg står inför premiären.

Mucolli, Santos, Gustav Svensson och nyförvärvet Yalcouyé är spetsspelare som kan se till att Djurgården får problem, men föras till protokollet bör även att Änglarna drabbats av en mängd skador som stör uppladdningen. Wendt, Kåhed, Skjellerup och framför allt Dahlberg saknas alla inför premiären på Gamla Ullevi. Vad gäller gästande Djurgårdens truppläge ser det bättre ut.

Wikheim har inte gjort en enda minut under försäsongen, men efter värvningen av Gulliksen har den förstnämnda inte så mycket att säga till om i startelvan. Tillsammans med Bergvall och Hümmet bildar Gulliksen en väldigt spännande offensiv trio, men här måste det påpekas att Hümmet dras med frågetecken som gör honom osäker till spel. Gurbanli kan ta platsen som spjutspets men skulle gästerna sakna nyförvärvet från Kalmar anser jag det som en klar försvagning.

Blåränderna har radat upp imponerande insatser i Svenska Cupen där de senare i år ska spela final mot Malmö FF, men jag blev samtidigt inte bländad av fotbollen som DIF åstadkom i derbyt mot AIK. Kim och Tolles mannar gav bort initiativet efter sitt ledningsmål och är det någonstans Djurgården haft problem på senare år är det på bortaplan. Till över 50 procent ser jag inte tvåan som stabil på Gamla Ullevi. Jag målar brett och försöker jobba in den lågt streckade ettan.

Notabla avbräck

Oscar Wendt, IFK Göteborg (knäskada)

Pontus Dahlberg, IFK Göteborg (knäskada)

Linus Carlstrand, IFK Göteborg (handledsskada)

Suleiman Abdullahi, IFK Göteborg (okänt)

Laurs Skjellerup, IFK Göteborg (muskelskada)

Lucas Kåhed, IFK Göteborg (benskada)

Hussein Carneil, IFK Göteborg (knäskada)

Osäker till spel

Deniz Hümmet, Djurgården (känning)

Gustav Wikheim, Djurgården (känning)

Theo Bergvall, Djurgården (känning)

Favoriten! - 3. AIK - Västerås

AIK streckas lite väl hårt - till Topptipset

Det ville sig inte i Svenska Cupen för AIK. Efter något trevande insatser i gruppspelet höjde sig Gnaget i kvartsfinalen mot Mjällby där bland annat Pittas och Modesto såg till att stockholmarna reste hem med 3-1 i bagaget från Listerlandet. Det gav en semifinal mot Djurgården där jag tyckte att Henning Bergs val av inledning på derbyt var en feg sådan.

AIK lade sig som en köttmur utanför eget straffområde i väntan på omställningar, men det blev knappast optimalt då Bergvall knoppade in 1-0 för ärkerivalen. Därefter hände dock något som gav alla med svartgula sympatier hopp inför framtiden. AIK tog över kommandot och även om det dröjde långt in på tilläggstid innan Victor Andersson kunde skicka in kvitteringen blev jag imponerad av AIK:s spelsätt.

Salétros och Celina är båda skickliga på att transportera bollen över större ytor samtidigt som Modesto och Faraj kan bidra med både teknisk finess och råstyrka i uppbyggnaden. Längst fram finns dessutom en djupledslöpare av rang i form av Pittas. Anfallaren är ständigt på plats inne i straffområdet och så länge han får hålla sig skadefri har AIK en potentiell skytteligavinnare till sitt förfogande.

I grund och botten tycker jag att Pittas med kamrater ska ses med god vinstchans hemma mot ett lag av Västerås kaliber, men det svenska folket är onekligen inne på samma linje som mig. Ettan streckas upp över 70 procent och då finns inte mycket annat att göra än att dra öronen åt sig. Västerås visade prov på fin stabilitet i Superettan i fjol och AIK har ibland problem när de förväntas föra en matchbild.

Kalle Karlssons mannar står heller inte utan spets. Gefvert kan, likt Modesto, åstadkomma mycket längs högerkanten medan firma Johansson/Åslund är offensiva pjäser som kan bidra med produktionen. Längst fram finns också olika typer av hot i Ali och Diabate. Lyckas gästerna från gurkstaden strypa ytorna för Gnaget är mycket vunnet. När ettan övervärderas gör jag plats för krysset med hänsyn till värdet. 1X räcker.

Notabla avbräck

John Guidetti, AIK (muskelskada)

Alexander Fesshaie, AIK (underkroppsskada)

Osäker till spel

Martin Ellingsen, AIK (känning)

Alexander Milosevic, AIK (huvudskada)

Julius Johansson, Västerås (känning)